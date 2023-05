Huawei Mate X3 im ersten Test: Foldable-Hardware vom Feinsten

Huawei bietet ab sofort das dünnste Foldable mit dem Huawei Mate X3 auf dem Markt. Damit negiert der chinesische Hersteller das wichtigste Ausschlusskriterium der faltbaren Smartphones. Kann der Konkurrent zum Samsung Galaxy Z Fold 4 und Honor Magic Vs überzeugen? Wir hatten das nach innen faltbare Android-Smartphone in München bereits in den Händen und möchten Euch unsere ersten Eindrücke mitteilen.

Eine Auswahl an möglichen Speicherkonfigurationen bietet der chinesische Konzern nicht – das Mate X3 ist ausschließlich mit 12 GB RAM und 512 GB ROM erhältlich. Der Speicher lässt sich zwar nicht mit einer herkömmlichen microSD-Speicherkarte erweitern, dafür aber mit der hauseigenen Nano-Memory-Card um bis zu 256 GB. Das Huawei Mate X3 ist seit dem 9. Mai 2023 in den Farben Dunkelgrün und Schwarz für 2.199 Euro erhältlich.

Das Gewicht beträgt je nach Ausführung (mit oder ohne Kunstleder) 239 oder 241 g. In der schwarzen Farbe gibt es rückseitig eine griffige Glasrückseite, und bei der Farbe Grün erhalten Kunden ein veganes Lederimitat. Damit ist das Huawei Mate X3 eines der ersten Full-Size-Foldables, das tatsächlich sehr gut in der Hand liegt. Die Verarbeitung ist Huawei-typisch überragend und gibt keinen Anlass zur Kritik. Das Mate X3 ist zudem nach IPX8 gegen das Eindringen von Wasser geschützt.

Bislang galt das Xiaomi Mix Fold 2 (Test) als das dünnste Smartphone am Markt. Dieser Titel geht nun an das Huawei Mate X3, auch wenn es sich bei der Differenz nur um wenige Millimeter – wenn überhaupt – handelt. Das neueste Huawei-Foldable misst zusammengeklappt 156,9 × 72,4 × 11,08 mm – das Xiaomi-Device 161,1 × 73,9 × 11,2 mm. Auseinandergeklappt sind es bei unserem Test-Kandidaten 156,9 × 141,5 × 5,3 mm – Xiaomi dagegen bietet 161,1 × 144,7 × 5,4 mm.

Huawei Mate X3: Display

Huawei hatte sich lange Zeit bei seinen großen Foldables an außenfaltbaren Displays probiert. Das Huawei Mate X3 faltet wieder innenliegend, was ich persönlich als Vorteil sehe. Beim Transport ist so das empfindliche 7,85 Zoll große OLED-Innendisplay automatisch gegen äußere Einwirkungen geschützt. Dieses bietet im 8:7,1-Format eine Auflösung von 2.496 x 2.224 Pixel (426 ppi) bei einer adaptiven Bildwiederholrate von 120 Hz.

Huawei zeigt eine durchaus nützliche Aufteilung für sein innenliegendes Faltdisplay. / © NextPit

Das Außendisplay bietet im 20,9:9-Format eine Diagonale von 6,4 Zoll bei einer Auflösung von 2.504 x 1.080 px (426 ppi). Auch hier gibt es maximale 120 Bilder pro Sekunde, wenngleich auf Basis der LTPO-Technologie und somit sogar runter bis zu einem Bild pro Sekunde. Das Außendisplay erhält zusätzlichen Schutz durch Huaweis eigenes Kunlun-Glas, welches Stürze aus 1 bis 1,50 Meter Höhe auf einen Holz-Fußboden mehrere Male ohne jeglichen Schaden überstehen soll.

Beide Displays ließen sich in unserem ersten Hands-on optimal ablesen, was Helligkeit, Kontrast, Farbtreue und Blickwinkelstabilität anbelangt. Das innenliegende Display soll laut Huawei sogenannte nicht-Newton'sche Fluid-Materialien verwenden. Erklärt wurde dieses mit einer flexiblen Härte. Bei langsamen Bewegungen ist das Panel weich, und bei schnellen Krafteinwirkungen entsprechend widerstandsfähig. Dieses Video erklärt das Prinzip anhand von Speisestärke & Co.

Der sogenannte "Flexstop-Modus" zeigt sich als nützliches Tool. / © NextPit

Besonderes Augenmerk richtet der chinesische Hersteller auf den sogenannten "Flexstop-Modus". Dieser gewährleistet dem faltbaren Smartphone eine Arretierung im 90-Grad-Winkel, sodass beispielsweise in der Kamera-App so das Display zweigeteilt wird – oben habt Ihr dann ein großes Sucherfenster und unten die Bedienungelemente für die Kamera.

Auffällig hingegen war noch, dass die Knickfalte beim Huawei Mate X3 wirklich nahezu unsichtbar ist. Hier hat der Konzern im Vergleich zur südkoreanischen Konkurrenz ganze Arbeit geleistet. Ob das auch nach mehrwöchiger Benutzung so bleibt, wird unser ausführlicher Test zeigen.