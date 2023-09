Huawei Watch GT 4 im Test: Mehr als einfach nur schön

Im September 2023 präsentierte Huawei seine neueste Smartwatch: Die Huawei GT 4 soll Design, Gesundheit und Fitness zusammenbringen. In meinem Test finde ich für Euch heraus, ob die Huawei GT 4 einfach nur ein modisches Accessoire ist, oder auch wirklich eine gute Smartwatch darstellt. So viel vorab: Ab 249 Euro erhaltet Ihr eine äußerst schöne, gut verarbeitete Uhr, die noch mehr Funktionen bietet, noch präziser misst und zudem mit langer Akkulaufzeit glänzt.

Auch, wenn die Uhr nicht so robust ist wie Modelle im Premium-Segment, so ist sie zumindest nach IP68 zertifiziert und vor Staub und Wasser geschützt. Zudem könnt Ihr dank ATM 5 theoretisch auch mit der Uhr schwimmen gehen.

An der rechten Seite der Uhr findet Ihr zwei Bedienelemente: Die Krone und darunter noch ein weiterer Button, den Ihr frei mit einer App oder Funktion belegen könnt. Ich möchte übrigens mal den Vibrationsmotor der Smartwatch loben: Der Motor ist so stark, dass mir keine Benachrichtigung entgeht, verhält sich aber angenehm sanft, wenn ich die Krone drehe und scrolle.

So konnte ich mich direkt vor Ort von der neuen oktagonalen Form der 46-mm-Version überzeugen, bzw. generell von dem absolut hochwertigen Design aller vorgestellten Uhren. Die oben bereits aufgezählten drei 41-mm- und vier 46-mm-Modelle decken wohl so ziemlich jeden Geschmack ab. Persönlich hat mir die grüne Ausführung mit dem gewebten Komposit-Armband am besten gefallen. Aber ich kann auch sehr gut mit der titanbeschichteten Edelstahl-Version mit Gliederarmband leben, die ich hier als Testgerät nutze.

Als Huawei die Huawei Watch GT 4 in Barcelona der Weltöffentlichkeit präsentierte, kündigten die Chinesen mit dem Claim "Fashion Forward" auch ihre neue Wearables-Strategie an und machten klar, dass es darum geht, die Smartwatch auf ein neues Level zu heben.

Huawei bietet seine Uhr in zwei Größen an: Mit 46 und 41 mm Durchmesser und in insgesamt sieben Variationen. Diese sind allesamt bestens verarbeitet, wirken edel und besitzen alle das überzeugende AMOLED-Display.

Software und Bedienung

Wie erwartet kommt auf der Huawei Watch GT 4 Harmony OS 4.0 zum Einsatz. Das System ist angenehm schlank und läuft sehr flüssig, bei der App-Unterstützung sieht es aber nach wie vor noch sehr überschaubar aus. Dank Touch-Display und Krone ist die Smartwatch bestens bedienbar. Vermisst wird aber nach wie vor Support für LTE und die Möglichkeit, per Uhr zu bezahlen.

Stärken der Huawei Watch GT 4:

schnelles, funktionales OS

perfekte Bedienbarkeit

anpassbare Zifferblätter

Schwächen der Huawei Watch GT4:

keine Bezahlfunktion

kein LTE

immer noch viel zu wenige Apps

Wollt Ihr die Smartwatch nutzen, setzt das die Huawei-Health-App auf dem Smartphone voraus. Die finden iPhone-Nutzer:innen im App Store, die Android-Fraktion installiert sie per QR-Code auf der Verpackung oder packt sich Huaweis AppGallery aufs Smartphone. Die Einrichtung danach ist unkompliziert und ruckzuck ist die Uhr mit Harmony OS 4.0 einsatzbereit.

Ich wette, unter den herunterladbaren Watch-Faces ist für Jeden was dabei. / © nextpit

Ihr findet eine schöne Auswahl an Zifferblättern vorinstalliert, könnt aber aus vielen weiteren auswählen, sollte Euch das nicht reichen. Einige finde ich sensationell schön, andere sind eher funktionell, überzeugen dadurch aber ebenso.

Die Krone sprach ich oben schon an und im Verbund mit dem Touch-Display und der "Kurzwahl"-Taste bin ich wunschlos glücklich, was die Bedienbarkeit der Smartwatch angeht. Eine drehbare Lünette vermisse ich also keinesfalls. Mit einfachem Druck auf die Krone ruft Ihr den Homescreen bzw. bei nochmaligem Druck die App-Übersicht auf. Drückt Ihr schnell hintereinander zweimal, erscheinen die zuletzt genutzten Apps. Scrollen durch den Bildschirm gelingt, indem Ihr an der Krone dreht.

Die untere Taste ist mit dem Training vorbelegt, aber wie gesagt könnt Ihr da frei entscheiden, was Ihr dort aufrufen wollt. Mit Harmony OS habe ich grundsätzlich meinen Frieden geschlossen. Ja, ich weiß: Oben schreibe ich selbst, dass die nur wenigen vorhandenen Apps eine der Schwächen der Huawei Watch GT 4 darstellen. Das ist auch tatsächlich so, aber zumindest in meinem Nutzungsszenario spielt das keine wirklich negative Rolle, da mir die meisten Benachrichtigungen ja eh vom Smartphone gespiegelt werden. Wie immer unterstützt Huawei sowohl Android-Smartphones als auch das iPhone, das Zusammenspiel funktioniert aber naturgemäß mit Huawei-Smartphones am besten.

Bis zu sieben Widgets könnt Ihr anlegen, die Ihr durch seitliches Scrollen erreicht. Haltet Ihr sie gedrückt, könnt Ihr sie in den Einstellungen sogar personalisieren. Wenn Euch auf dem Homescreen die voreingestellten Daten nicht passen, ersetzt Ihr sie einfach – und lasst Euch anstelle der Schritte zum Beispiel Eure Herzfrequenz anzeigen.

Wischt Ihr von unten nach oben, gelangt Ihr zu den Benachrichtigungen, von oben nach unten gelangt Ihr in die Schnelleinstellungen. Mir ist aufgefallen, dass Benachrichtigungen den Weg vom Smartphone auf die Uhr manchmal ein klein wenig verzögert finden. Ihr könnt übrigens mit vorgefertigten Nachrichten und auch Emojis auf Nachrichten reagieren.

Da Mikrofon und Lautsprecher vorhanden sind, könnt Ihr auch Anrufe annehmen und initiieren. Das halte ich allerdings für relativ unnötig, da Ihr Euer Smartphone ja eh am Mann habt. Ich zumindest ziehe lieber mein Smartphone aus der Tasche, statt in meine Uhr zu sprechen (zumindest solange, wie ich nicht coole Sachen wie "K.I.T.T., hol mich hier raus" in die Uhr sprechen kann). Aber das ist vermutlich Geschmackssache – die Sprachqualität bei Anrufen ist zumindest brauchbar, aber eigentlich ein weiterer Grund, übers Smartphone zu telefonieren.

Als Fazit zu Harmony OS sage ich, dass es ein sehr flottes, schlankes System ist, auf dem sich jeder sehr schnell zurechtfindet. Mehr Apps wären klasse, was gerade eine Rolle spielt, wenn Ihr bereits auf andere Fitness-Apps vertraut, die hier nicht unterstützt werden. Wie oben erwähnt, verbindet Ihr zwingend die Smartwatch mit der Huawei-Health-App auf dem Handy. Über die Möglichkeiten der umfangreichen App sprechen wir im nächsten Abschnitt.

Abschließend noch zwei Downer: Nein, auch die Huawei Watch GT 4 bietet uns keine LTE-Option und zweitens: NFC ist zwar an Bord, aber durch die Handelsrestriktionen, die Huawei das Leben schwer machen, finden wir keine Bezahl-Optionen auf der Uhr.