Huawei hat wie angekündigt der quelloffenen Android-Codebasis (AOSP) zugunsten von HarmonyOS Next den Rücken gekehrt. Bei der Vorstellung des Mate X6 und des Mate 70 in China gab das Unternehmen weitere Details zu seinem kommenden hauseigenen Betriebssystem bekannt und bestätigte, dass zukünftige Mobilgeräte vollständig auf diese neue Plattform umgestellt werden.

Das faltbare Mate X6 und die Mate-70-Serie wurden kürzlich in China vorgestellt und bieten deutliche Hardware-Upgrades im Vergleich zu ihren Vorgängermodellen. Das Hauptaugenmerk liegt jedoch auf dem Betriebssystem, mit dem diese Geräte betrieben werden.

Huawei erklärt, dass das Mate X6 und das Mate 70 HarmonyOS Next unterstützen werden, das in der Version 5.0 erscheinen wird. Trotzdem werden beide Geräte zunächst mit HarmonyOS 4.3 ausgeliefert, wobei die Nutzer:innen die Möglichkeit haben, 2024 auf HarmonyOS Next zu aktualisieren, sobald es verfügbar ist.

Werden ältere Huawei-Geräte auf HarmonyOS Next aufgerüstet?

Huawei-Manager Richard Yu bestätigte, dass dieses Upgrade durch einen neuen, noch nicht benannten Chipsatz ermöglicht wird, der diese Geräte antreibt. Allerdings könnte diese Umstellung bedeuten, dass ältere Huawei-Modelle nicht mit HarmonyOS Next kompatibel sind.

Mit Blick auf die Zukunft verrät Huawei, dass Geräte, die 2025 auf den Markt kommen – darunter Smartphones, Tablets und Wearables – ebenfalls mit HarmonyOS Next laufen werden. Das deutet darauf hin, dass kommende Modelle wie das Huawei Pura 80 und Nova 14 wahrscheinlich das neue Betriebssystem übernehmen werden.

Sorge macht uns aktuell noch der Gedanke, wie stark die neue Plattform mit Apps versorgt wird. Derzeit unterstützt HarmonyOS Next über 15.000 Apps, aber Huawei geht davon aus, dass diese Zahl bis zum nächsten Jahr auf 100.000 ansteigt. Im Gegensatz dazu basiert die aktuelle Version von HarmonyOS auf der Android-Codebasis, was die Kompatibilität mit Millionen von Apps ermöglicht.

Huawei hat sich für die Entwicklung eines eigenen Betriebssystems entschieden, weil die USA bekanntlich 2019 Handelsbeschränkungen erließ, die das Unternehmen dazu zwangen, nach Alternativen zu suchen. Diese Situation verschärfte sich kürzlich, als die Regierung Biden Huawei den Bezug von in den USA hergestellten Chipsätzen und verwandten Technologien untersagte.

Mit seinen eigenen Betriebssystemen und Chipsätzen positioniert sich Huawei als direkter Konkurrent der etablierten Ökosysteme von Google und Apple. Ob die neu vorgestellten Mate-Modelle oder generell kommende Smartphones mit HarmonyOS Next nach Deutschland kommen, steht derzeit noch in den Sternen.

Was denkt Ihr über den Schritt von Huawei? Glaubt Ihr, dass die Existenz eines weiteren prominenten Konkurrenten für die Verbraucher von Vorteil sein wird? Diskutiert Eure Meinung gerne mit uns.