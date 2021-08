iOS 15: Bild-in-Bild-Modus bei YouTube aktivieren

Der Bild-in-Bild-Modus für YouTube unter iOS startete am 25. August in eine Testphase! Sie ist Premium-Abonnenten vorbehalten und ermöglicht es Euch, ein YouTube-Video in einem schwebenden Fenster auf dem iPhone anzuschauen, während Ihr eine andere App verwendet oder den Homescreen betrachtet. NextPit erklärt Euch, wie Ihr diesem Modus auf dem iPhone aktiviert.