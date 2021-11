iPhone selbst reparieren: Apple ermöglicht Reparaturen auf eigene Faust

Apple hat am Mittwoch, den 17. das Self Service Repair Programm angekündigt. Das Unternehmen aus Cupertino, das sich jahrelang gegen Reparaturen außerhalb seines autorisierten Servicenetzes (AASP) gewehrt hat, überrascht mit diesem Schritt. Apple hat eine Botschaft ausgesandt, die von den Aktivist:innen des "Right to Repair" begrüßt werden sollte: Ersatzteile sind ab 2022 erhältlich.