Jabra Elite 7 Pro im Test: Einfach die besten In-Ear-Kopfhörer!

Die Jabra Elite 7 Pro sind die neuesten kabellosen High-End-Kopfhörer des Herstellers. Diese "True "Wireless"-In-Ears mit aktiver Geräuschunterdrückung kosten 199,99 Euro. In diesem ausführlichen Test der Jabra Elite 7 Pro verrate ich Euch, ob diese kabellosen Kopfhörer mit ANC und ihre hervorragende Mikrofon-Qualität ihr Geld wert sind oder nicht.

Bewertung

Pro Hervorragende Mikrofon-Qualität bei Anrufen

Sehr gute Akkulaufzeit

Gute Klangqualität (standardmäßig auf die Mitten und Höhen ausgerichtet)

Umfangreiche "Jabra Sound+"-App

IP57-zertifiziert

Multipoint-Bluetooth Contra Keine HD-Codecs

Nicht die beste aktive Geräuschunterdrückung auf dem Markt

Keine Lautstärkeregelung an den Kopfhörern Jabra Elite 7 Pro: Alle Angebote

Meine Meinung zu Jabra Elite 7 Pro Die Jabra Elite 7 Pro sind in Deutschland seit Oktober 2021 für 199,99 Euro erhältlich. Inzwischen sind sie natürlich im Preis gesunken und Ihr bekommt sie z. B. im offiziellen Jabra-Shop oder bei Amazon für unter 130 Euro. Diese kabellosen Kopfhörer Intra-Format bieten wie erwähnt aktive Geräuschunterdrückung (ANC). Es ist das aktuelle Flaggschiffmodell von Jabra. Der Hersteller ist bekannt für die Qualität der Mikrofone in seinen Audioprodukten. Auch ihre Audiosignatur ist in der Regel sehr ausgewogen. Aber was taugen die Jabra Elite 7 Pro im Vergleich zu den Sony WF-1000XM5, Sennheiser Momentum TW3, Bose QC Earbuds II oder den Apple AirPods Pro 2? Schaut Euch unsere Auswahl der besten kabellosen Kopfhörer mit ANC im Jahr 2023 an. In diesem Case verstecken sich die Jabra Elite 7 Pro. / © nextpit

Design Die Jabra Elite 7 Pro sind In-Ear-Kopfhörer. Ihr knospenförmiger Formfaktor macht sie recht unauffällig im Ohr. Die kabellosen Ohrhörer mit ANC sind nach IP57 für Wasser- und Staubbeständigkeit zertifiziert. Das Gehäuse ist recht kompakt und die gesamte Verarbeitung der Jabra Elite 7 Pro ist eher schlicht und minimalistisch. Stärken des Jabra Elite 7 Pro: Leicht und kompakt wie das Gehäuse

Schlichtes und minimalistisches Design

IP57-zertifiziert

Port-Sensor

Physische Tasten Schwächen des Jabra Elite 7 Pro: Keine Lautstärkeregelung an den Kopfhörern Das Ladecase der Jabra Elite 7 Pro ist recht kompakt geraten. / © nextpit Der Formfaktor der Jabra Elite 7 Pro ist eine traditionelle Mischung aus Kreis und Dreieck, die ein wenig an ein Plektrum erinnert. Die Ohrhörer sind im Intra-Format und schmiegen sich in Euren Gehörgang. Ihr könnt zwischen drei verschiedenen Größen von Ohrstöpseln wählen und diese sind aus Silikon, also Vorsicht, falls Ihr allergisch seid. Ich empfand den Sitz als ziemlich stabil. Die Ohrhörer rutschten mir selbst beim Kauen nicht heraus, und ich musste sie nicht zu oft neu einstellen. Wie üblich gibt es die Silikonstöpsel der Jabra Elite 7 Pro in verschiedenen Größen. / © nextpit Jeder Ohrhörer wiegt 5,4 g und die Ladebox wiegt 44 g. Die Box ist ziemlich kompakt und ich mag die matte Oberfläche, die allerdings zu anfällig für Fingerabdrücke ist. Das Scharnier des Gehäuses scheint mir nicht das stärkste zu sein, aber der Magnetverschluss funktioniert reibungslos. Die Jabra Elite 7 Pro sind nach IP57 zertifiziert. Sie sind staubdicht und können bis zu 30 Minuten lang in Süßwasser bis zu einer Tiefe von einem Meter eingetaucht werden. Ihr könnt sie auch für den Sport in Betracht ziehen, da sie Schweiß problemlos aushalten. Die Jabra Elite 7 Pro sind außerdem mit einem Tragedetektor ausgestattet, der sehr gut funktioniert und schnell reagiert.

Audio- & Mikrofonqualität Die Jabra Elite 7 Pro verfügen über 6-mm-Treiber, die einen Frequenzbereich von 20 bis 20.000 Hz wiedergeben können, und sie unterstützen die Codecs SBC und AAC. Ein Standardrezept, das für einen High-End-Kopfhörer etwas enttäuschend ist. Stärken der Jabra Elite 7 Pro: Mittel- und Hochtöne sind standardmäßig sehr weich.

Gute räumliche Darstellung

Hervorragende Mikrofon-Qualität für Anrufe

Sehr umfangreicher Equalizer in der App Schwächen des Jabra Elite 7 Pro: Nur AAC- und SBC-Codecs

Die Bässe sind standardmäßig etwas zurückhaltend Den Jabra Elite 7 Pro mangelt es ein klein wenig an Bass. / © nextpit Die Audioqualität der Jabra Elite 7 Pro Die Jabra Elite 7 Pro verfügen über einen 6 mm großen Treiber in jeder Hörmuschel. Standardmäßig ist die Audiosignatur ziemlich weit oben im Frequenzbereich angesiedelt. Die Mitten und Höhen werden sehr stark hervorgehoben, für meinen Geschmack etwas zu sehr auf Kosten der Bässe. Ihr könnt das natürlich über den Equalizer in der "Jabra Sound+"-App anpassen. Ich persönlich habe mich dafür entschieden, die Bässe etwas zu verstärken und die Höhen abzuschwächen, da in besagten Höhen des öfteren Zischlaute bei "S", "F" oder "CH" zu vernehmen waren. Aber wenn Ihr vor allem klassische Musik oder Jazz und andere Musik hört, sollte das Standardprofil für Euch perfekt sein. Der Frequenzbereich von 20 bis 20.000 Hz ist sehr standardmäßig. Ich fand die Räumlichkeit sehr gut, der Klang ist allumfassend und man kann die verschiedenen Elemente der Stereo-Stage gut unterscheiden. Stimmen und Instrumente klingen standardmäßig sehr klar und präzise. Die etwas weichen Bässe führen zu einem etwas runden Klang, der nicht so druckvoll ist, wie er sein sollte. Aber auch hier gilt: Das ist mein persönlicher Geschmack, der keinen Benchmark darstellt. Ich finde es einfach schade, dass Jabra sich mit den grundlegenden Audio-Codecs SBC und AAC begnügt hat, ohne Unterstützung für HD-Codecs wie LDAC oder zumindest aptX HD zu bieten. Wirklich schade für einen High-End-Kopfhörer. Ein Blick ins Innere der Jabra Elite 7 Pro. / © Jabra Die Mikrofon-Qualität der Jabra Elite 7 Pro Die Jabra Elite 7 Pro verfügen über zwei Mikrofone in jedem Ohrhörer, also insgesamt vier. Eines konzentriert sich auf die Aufnahme Eurer Stimme, das andere analysiert Außengeräusche, um sie zu unterdrücken. Jeder Ohrhörer ist außerdem mit einem VPU-Sensor (voice pick-up") ausgestattet. Diese Sensoren erkennen, wenn Ihr sprecht, indem sie die Bewegungen Eures Mundes erfassen. Wenn diese beiden Technologien kombiniert werden, sollen sie die Intensität, mit der Eure Stimme wiedergegeben wird, und die Intensität, mit der Umgebungsgeräusche abgeschwächt werden, an Eure Hörumgebung anpassen. Das ist zumindest die Behauptung von Jabra. Ich persönlich finde die Qualität der Mikrofone bei kabellosen Kopfhörern immer enttäuschend. Sie ist fast immer viel schlechter als die Mikrofone in einem Smartphone. Ich habe in diesem Artikel übrigens mehrere Tests zur Mikrofon-Qualität durchgeführt, falls Euch das interessiert. Die Jabra Elite 7 Pro wurden natürlich auch in diesen Vergleich aufgenommen. Innen Außen Innen - Umgebungsgeräusche Innen - Windgeräusche P-Laute S-Laute

Aktive Geräuschunterdrückung (ANC) Die Jabra Elite 7 Pro verfügen über eine aktive Geräuschunterdrückung (ANC, active noise cancelling). Die ersten Tests, die ich gelesen habe, waren nicht sehr gut, aber ich finde, dass die Qualität der Geräuschunterdrückung ziemlich gut ist. Stärken des Jabra Elite 7 Pro: Sehr gute passive Dämmung

Gute Unterdrückung von Körperschall Schwächen des Jabra Elite 7 Pro: Menschliche Stimmen werden nicht gut genug verarbeitet

Der Transparenzmodus ist nicht natürlich genug Das ANC in den Jabra Elite 7 Pro ist gut, aber nicht überragend. / © nextpit "Was redest du da, Antoine? Ich habe den Test von The Verge gelesen und die sagen, dass die Geräuschunterdrückung des Jabra Elite 7 Pro schlecht ist." Also ja, aber eigentlich nicht. Erstens, weil The Verge das nie gesagt hat und ich für mein Argument zu dick aufgetragen habe. Zweitens kommt mein eigener Test viel später heraus als die meisten anderen Tests. Und seitdem gab es einige Firmware-Updates von Jabra. Ich persönlich finde, dass die aktive Geräuschunterdrückung von Jabra schlechter ist als die von Sony und vor allem von Apple, das meiner Meinung nach immer noch der Klassenbeste in diesem Bereich ist. Aber der Vorteil von Jabra ist, dass die Kopfhörer eine hervorragende passive Isolierung bieten. Wir sprechen hier nur von Außengeräuschen, die durch das Design der Kopfhörer gedämpft werden. Es sind In-Ears und die dichten Euren Gehörgang sehr gut ab. Auch ohne ANC werden die Umgebungsgeräusche bereits ziemlich stark gedämpft. Auch Körperschallgeräusche isolieren die Jabra Elite 7 Pro sehr zuverlässig. / © nextpit Mit aktiviertem ANC werden die meisten konstanten Körperschallgeräusche (die durch den Kontakt zwischen zwei Oberflächen, Vibrationen und Stöße entstehen) sehr gut eliminiert. Autogeräusche, Geräusche von Computertastaturen, Schritte, Ventilatoren etc werden gut isoliert. Wie immer sind es die luftigeren und vor allem unregelmäßigeren Geräusche wie menschliche Stimmen, plötzliche Geräusche, die die Kopfhörer nur schwer effektiv dämpfen können. Aber für diese Preisklasse sind sie meiner Meinung nach immer noch effektiv genug. Ich finde es gut, dass man über die "Jabra Sound+"-App zwischen 5 Stufen der Intensität der aktiven Geräuschunterdrückung wählen kann. Der Transparenzmodus hat mich etwas enttäuscht. Die Klänge klingen nicht sehr natürlich und es ist wieder nicht so gut wie bei anderen High-End-Herstellern.

Anwendung & Funktionen Die Jabra Elite 7 Pro können mit einer Begleit-App namens Jabra Sound+ betrieben werden, die kostenlos für Android und iOS erhältlich ist. Die Kopfhörer verfügen über eine Trageerkennung, einen Equalizer und Multipoint-Bluetooth. Stärken des Jabra Elite 7 Pro: Multipoint-Bluetooth

Trageerkennung

Verwendung eines einzelnen Ohrhörers im Mono-Modus

5-Band-Equalizer

App für Android und iOS

Physische Tasten, keine berührungsempfindlichen Tasten

ANC und Transparenzmodus einstellbar Schwächen des Jabra Elite 7 Pro: Keine Lautstärkeregelung direkt an den Kopfhörern. Werft einen Blick auf die "Jabra Sound+"-App der Jabra Elite 7 Pro. / © nextpit Ich mag die "Jabra Sound+"-App sehr. Man hat zwar nicht so viele Einstellungsmöglichkeiten wie bei Sony, aber die Oberfläche ist super übersichtlich und alle wichtigen Funktionen sind vorhanden. Ja, das gilt sogar für Bluetooth Mulitpoint, das bei der Markteinführung nicht dabei war. Aber mit der neuesten Firmware-Version koppelt Ihr Eure Jabra Elite 7 Pro über Bluetooth 5.2 mit zwei Geräten gleichzeitig. Jabra spielt auch ein wenig den Audio-Wissenschaftler mit vielen Tests, um Eure Experience zu personalisieren. Ihr könnt testen, ob Eure Kopfhörer richtig in den Ohren sitzen. Ebenso könnt Ihr testen, ob die aktive Geräuschunterdrückung für Eure Geräuschkulisse geeignet ist. Schließlich könnt Ihr auch Euer Gehör checken und herausfinden, welche Frequenzen der Equalizer mehr als andere hervorheben sollte. Die Software der Jabra Elite 7 Pro bieten viele Personalisierungs-Möglichkeiten. / © nextpit Diese letzte Funktion erinnert mich ein bisschen an das, was die von uns getesteten Nothing Ear (2) bieten. Sie ist wie ein Hörtest aufgebaut. Ihr drückt einen Knopf, sobald Ihr ein Geräusch vernehmt. Das ermöglicht den Kopfhörern zu verstehen, welche Frequenzen Ihr im Hörspektrum mehr oder weniger gut wahrnehmt. Aber es hilft Euch auch, zu verstehen, wie Ihr den Equalizer einstellen müsst und wie Eure Ohren die Musik wahrnehmen, die von den Kopfhörern wiedergegeben wird. Wenn Ihr seht, dass Ihr bei den Bässen total versagt habt, wisst Ihr, welche Seite des Frequenzbereichs Ihr in der Anwendung verstärken müsst. Ansonsten könnt Ihr die Intensität der aktiven Geräuschunterdrückung UND des Transparenzmodus steuern. Ich schätze diesen Freiheitsgrad mit der Möglichkeit, für jede der beiden Funktionen zwischen fünf Intensitätsstufen zu wählen, sehr. Ein Fünf-Band-Equalizer mit vielen Voreinstellungen ist auch dabei, und ich schätze auch die Möglichkeit, nur einen Ohrhörer im Mono-Modus zu verwenden. Passt unbedingt den Sound der Jabra Elite 7 Pro auf Eure Bedürfnisse an. / © nextpit Die Steuerung ist nicht berührungssensitiv, sondern basiert auf physischen Tasten. Es gibt also keine Probleme mit versehentlichem Drücken, wenn Ihr einen der Ohrhörer neu einstellt. Ich bedauere jedoch, dass es keine Lautstärkeregler gibt, die man den Tasten zuweisen kann. Hier ist eine vollständige Liste der Befehle, die Ihr zuweisen könnt. Ihr habt drei Befehle pro Hörer mit einem einfachen, einem doppelten und einem dreifachen Druck. Linker Ohrhörer Rechter Ohrhörer Befehle Play/Pause

Nächster Titel

Song erneut abspielen

Sprachassistent

ANC/Aus/Transparenz

Akkulaufzeit & Aufladen Die Jabra Elite 7 Pro haben eine angegebene Akkulaufzeit von 8 Stunden beim Hören. Die Ladebox kann die Kopfhörer mit einer einzigen Ladung vier- bis fünfmal aufladen. Sie akzeptiert sowohl kabelgebundenes Aufladen über USB-C als auch kabelloses Aufladen. Stärken des Jabra Elite 7 Pro: Sehr lange Akkulaufzeit von bis zu 8 Stunden mit ANC

Kabelloses Aufladen Schwächen des Jabra Elite 7 Pro: Das vollständige Aufladen von 0 bis 100 Prozent ist sehr langsam. Besonders schnell geht das Laden der Jabra Elite 7 Pro nicht über die Bühne. / © nextpit Mit permanent eingeschalteter aktiver Geräuschunterdrückung und auf der höchsten Stufe habe ich mit den Jabra Elite 7 Pro immer locker über 8 Stunden durchgehalten. Die Akkulaufzeit der Kopfhörer ist also in dieser Preisklasse am oberen Ende der Skala. Das Aufladen ist jedoch sehr langsam. Für eine vollständige Aufladung von 0 auf 100 Prozent über das Gehäuse mit USB-C müsst Ihr mehr als zwei Stunden rechnen. Das Gehäuse ist mit dem drahtlosen Qi-Laden kompatibel. Und man kann die Kopfhörer mindestens viermal aufladen, bevor das Gehäuse selbst wieder an die Steckdose muss. Auch das ist ein absolut überzeugendes Ergebnis. Laut Jabra kann man mit 5 Minuten Aufladen das Äquivalent von einer Stunde Hörgenuss wiederherstellen. Und 30 Minuten Aufladen sollen 50 Prozent der Akkulaufzeit wiederherstellen.

Jabra Elite 7 Pro: Technische Daten Technische Daten Produkt Jabra Elite 7 Pro Abbildung Design Format: Intra | Port-Erkennung | physische Bedienelemente | IP57 Gewicht pro Hörer: 5,4 g | Gewicht des Gehäuses: 44 g Abmessungen des Gehäuses: 40,3 x 25,3 x 69,6 mm Audio 6 mm Treiber | 360° Audio Frequenzbereich 20 - 20.000 Hz ANC Ja, manuell

2 Mikrofone

Transparenz-Modus Bluetooth Bluetooth 5.2 SBC- und AAC-Codecs Multipoint Akkulaufzeit 8 Stunden Hörgenuss mit ANC 30 Stunden Hörgenuss mit der Ladebox.

5 Minuten aufladen = 1 Stunde hören. Preis (UVP) 199,99 €