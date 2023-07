Kamera-Blindtest: Welches Smartphone bis 500 Euro hat die beste Kamera?

Fünf Smartphones bis 500 Euro und 50 Fotos: Im Kamera-Blindtest von nextpit stimmt Ihr ab, welches Mittelklasse-Smartphone die besten Bilder schießt. Dabei stehen sich gegenüber: Apple iPhone SE (2022), Google Pixel 7a, Nothing Phone (1), Samsung Galaxy A54 und Xiaomi Redmi Note 12 Pro+.

Wie funktioniert der Kamera-Blindtest von nextpit?

Die Regeln für unseren Kamera-Blindtest sind einfach. Wir haben uns eine Reihe von Motiven ausgesucht und jede Szene mit jedem Smartphone genau dreimal fotografiert. Dabei kommen – sofern nicht beim jeweiligen Motiv vermerkt – stets die Werkseinstellungen zum Einsatz, denn so fotografieren auch die allermeisten Nutzer. Anschließend wählen wir aus den drei Bildern die jeweils beste Aufnahme aus.

Beachtet außerdem, dass nicht immer der gleiche Buchstabe dem gleichen Smartphone zugeordnet ist. Bild 1A und Bild 2A stammen also möglicherweise von verschiedenen Geräten – vielleicht aber auch nicht. Wenn Ihr bis dahin mehr über die Geräte wissen wollt, geht's hier zu den einzelnen Testberichten:

Jetzt geht's aber los: Happy Voting! Die Auswertung zu unserem Kamera-Blindtest findet Ihr wie immer in genau einer Woche auf nextpit.de – und in unserem Newsletter, den wir pünktlich am kommenden Mittwoch um 6:30 Uhr verschicken.

Motiv 1: Tageslicht

Los geht's mit einer einfachen Aufgabe: Tageslicht. Die Farbwiedergabe der einzelnen Smartphones unterscheidet sich hier teilweise deutlich – ebenso wie die Kontraste. Welches Handy liefert hier das beste Foto?

Motiv 2: Portrait

Für das zweite Motiv hat mich mein Kollege Ezequiel mit allen Smartphones einmal fotografiert und dabei jeweils den Portraitmodus ausgewählt. Neben den unterschiedlich stark ausgeprägten Bokeh- und Beauty-Effekten ist hier vor allem spannend, wie gut die Hauttöne wiedergegeben werden. Was denkt Ihr, welches Handy bekommt das am besten hin?

Motiv 3: Selfie-Kamera

Beim dritten Motiv musste die Selfie-Kamera auf der Vorderseite ran. Erschwerend kam hier ein leichtes Gegenlicht hinzu, mit dem die Smartphones teilweise sehr unterschiedlich umgehen. Auch die Kontraste sehen teilweise sehr verschieden aus. Ich bin auf Eure Votes gespannt!

Motiv 4: Nahaufnahme

Klar, eine richtige Makro-Aufnahme ist das hier noch nicht. Aber zumindest müssen die Smartphones bis 500 Euro beweisen, ob sie bei Nahaufnahmen kurz nach Sonnenuntergang noch eine gute Figur machen. Interessant ist hier insbesondere, wie die Rottöne der Rose wiedergegeben werden. Bei einigen Smartphones saufen aufgrund einer Übersättigung die Details in der Blüte komplett ab.

Motiv 5: 2x-Zoom

Einen optischen Zoom gibt es bei keinem der Smartphones in diesem Blindtest bis 500 Euro. Aber zumindest haben die Smartphones mit Ihren Hauptsensoren alle etwas unterschiedliche Voraussetzungen dafür, hier gute Ergebnisse zu liefern – allen voran das Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ mit seinem 200-Megapixel-Sensor. In jedem Fall gibt's deutliche Unterschiede bei den Fotos.

Motiv 6: 5x-Zoom

Das nächste Motiv dreht den Schwierigkeitsgrad noch ein Stück weiter nach oben. Hier müssen die Smartphones zeigen, wie sie sich mit einem digitalen Fünffach-Zoom schlagen. Liefert hier wirklich Xiaomi das beste Bild – oder kann ein Konkurrent mit weniger Megapixeln glänzen?

Motiv 7: Ultraweitwinkel

Bei diesem Motiv haben wir die Bilder nicht nachträglich zugeschnitten, um Euch so deckungsgleiche Ergebnisse wie möglich zu präsentieren. Der Grund dafür: Ein Smartphone hat gar keine Ultraweitwinkel-Kamera – und die Bildwinkel der anderen Geräte unterscheiden sich teilweise sehr deutlich. Welches Ergebnis gefällt Euch am besten?

Motiv 8: Mischlicht

Während bei den vorherigen Fotos stets nur eine Lichtquelle das Motiv erleuchtete – nämlich die Sonne –, tritt hier Mischlicht auf. Das stellt den Weißabgleich der Smartphones auf die Probe, denn sie müssen die richtige Balance für die Farbwiedergabe finden. Außerdem war es bei diesem Motiv nicht besonders hell, was ebenfalls eine Herausforderung darstellt.

Motiv 9: Nachtaufnahme innen

Auch bei unserem neunten Motiv tritt extremes Mischlicht auf. Die Lampe drinnen sorgt für ein warmes Licht, von draußen durch die Fenster tritt vergleichweise sehr kaltes Dämmerungslicht ein – und es ist generell sehr dunkel. Welches Smartphone liefert hier das gelungenste Bild?

Motiv 10: Nachtaufnahme außen

Bei unserem letzten Motiv in diesem Vergleich ist es dunkle Nacht, und nur eine eher warme Lampe erleuchtet die Szene. Welches Smartphone schafft hier das schönste Foto und bringt Licht und Schatten am besten aufs Bild?

Welches Smartphone bis 500 Euro denkt Ihr, macht das Rennen im Kamera-Blindtest? Wir freuen uns wie immer auf Eure Meinung in den Kommentaren!