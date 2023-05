iPhone 14 mit 50 GB im Netz der Deutschen Telekom im Top-Deal!

Ihr möchtet Euch das Apple iPhone 14 zulegen und seid ganz heiß darauf, in die Apple-Welt einzusteigen? Dann nutzt doch die Kooperation von Freenet und LogiTel zu Eurem Vorteil aus, denn hier gibt es das Apple-Smartphone mit satten 50 GB Datenvolumen-Tarif im Netz der Deutschen Telekom. Dabei senkt der Anbieter nicht nur den Gerätepreis, sondern Ihr bekommt auch 150 Euro Cashback obendrauf. Was Ihr im Endeffekt zahlt und ob sich das lohnt, verraten wir Euch in unserem Tarif-Check.