LG OLED und QNED reduziert: Bestpreise für TVs von 55 bis 86 Zoll

Amazon hat die Preise für eine Reihe von LG-Fernsehern aus dem Jahr 2022 gesenkt. Der Versandhändler ist für alle fünf Modelle aktuell der günstigste Anbieter. Neben einem OLED-TV umfasst die Rabattaktion vor allem Geräte mit QNED-Technologie, also Quantum Dots und Nanocells, womit besonders brillante Farben erzeugt werden können. Die angebotenen Fernseher reichen von 55 bis 86 Zoll.

LG OLED mit 65 Zoll für 1.099 Euro

Beim LG OLED65A29LA handelt es sich um ein 65-Zoll-Gerät mit OLED-Technologie und 4K bzw. UHD-Auflösung, also 3.840 × 2.160 Bildpunkten. Der Hersteller ordnet die Geräte der Serie LG OLED TV A2 als Einsteiger-OLED ein, die Ausstattung kann sich dennoch sehen lassen: Der Fernseher verfügt über einen Triple Tuner (DVB-T2/-C/-S2), LAN (Ethernet), Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, 3× HDMI 2.0 (mit eARC und LG SIMPLINK), 2× USB, optischem Digitalausgang und CI+-Slot.

Affiliate Angebot LG OLED65A29LA 164 cm (65 Zoll) OLED Fernseher (Cinema HDR, 60 Hz, Smart TV) [Modelljahr 2022]

Der Smart-TV unterstützt außerdem Amazon Alexa, Google Assistant, Dolby Digital (Plus), Dolby Atmos und alle gängigen HDR-Formate, also Dolby Vision IQ, HDR10 Pro und HLG. Die verbaute CPU nennt LG α7 Gen5 4K Prozessor und kümmert sich um Bild- und Soundoptimierung. Amazon bietet den Fernseher aktuell für 1.099 Euro* an.

LG QNED von 55 bis 86 Zoll

Gleich vier momentan rabattierte Geräte entstammen der gleichen QNED-Modellreihe, verfügen daher über die gleiche Ausstattung: Alle TVs bieten 4K/UHD mit 3.840 × 2.160 Pixeln, Triple Tuner (DVB-T2/-C/-S2), LAN (Ethernet), Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, 2× HDMI 2.1, 2× HDMI 2.0 (mit eARC und LG SIMPLINK), 2× USB, optischem Digitalausgang und CI+-Steckplatz. Auch bei diesen Geräten bekommt Ihr Amazon Alexa, Google Assistant, Dolby Digital (Plus), Dolby Atmos, Dolby Vision IQ, HDR10 Pro und HLG geboten.

Affiliate Angebot LG 65QNED869QA 164 cm (65 Zoll) QNED MiniLED Fernseher (Cinema HDR, 120 Hz, Smart TV) [Modelljahr 2022]

Hinter QNED steckt ein Panel mit Nanocells, Quantum Dots und Mini-LED-Hintergrundbeleuchtung mit einer Unterstützung für Full Array Local Dimming. Die von Amazon derzeit verlangten Preise sind, soweit wir den Markt überblicken, die niedrigsten, welche für die Geräte bisher aufgerufen wurden. Die versammelte Händler-Konkurrenz wird um mindestens 90 Euro beim 55-Zoll-Fernseher bis mindestens 200 Euro beim 86-Zoll-Riesen unterboten. Die Aktionspreise in der Übersicht: