Seit gestern Abend (6. Juni, 20 Uhr) haben alle Kunden Zugang zu den vielfältigen Angeboten der MediaMarkt Rabatt-Aktion. Ihr könnt sowohl online als auch im Laden 19 Prozent – beziehungsweise effektiv etwa 16 Prozent – auf fast alle Artikel sparen. Habt Ihr auf einen günstigen Preis für ein Wunschprodukt gewartet? Dann könnte jetzt der ideale Zeitpunkt sein. Die Aktion läuft das ganze Wochenende und endet am Montagmorgen (10. Juni) um 9 Uhr. Eine Übersicht über die besten Angebote findet Ihr hier.

Unsere 10 Highlights der Aktion

Wir haben in den Angeboten von MediaMarkt gestöbert und dabei 10 Schnäppchen gefunden, die sich wirklich lohnen. Wir haben die Deals durch den Preisvergleich gejagt und bei allen Angeboten handelt es sich um die aktuellen Bestpreise (Stand: 7. Juni). Das sind unsere Favoriten aus den diversen Produktbereichen (Preise bereits nach Abzug im Warenkorb):

Mehrwertsteuer-Aktion bei MediaMarkt: Das solltet Ihr wissen

MediaMarkt ruft regelmäßig zur Mehrwertsteuer-geschenkt-Aktion auf. Bis zum 10. Juni bekommt Ihr den Rabatt auf (fast) das gesamte Sortiment. Ob Spiele, Akkusauger, Waschmaschinen, Kopfhörer oder Kaffeemaschinen – Ihr könnt in fast jeder Kategorie sparen. Ausgenommen sind lediglich einige Hersteller wie Apple, AVM, Amazon*, Miele oder Samsung. Die komplette Liste der ausgeschlossenen Hersteller findet Ihr bei MediaMarkt*. Wichtig: Der Rabattabzug erfolgt erst im Warenkorb. Auf der Produktseite steht also zunächst ein höherer Preis.

Alle Details zur Mehrwertsteuer-geschenkt-Aktion bei MediaMarkt im Überblick:

Bis zum 10. Juni (8:59 Uhr)

15,966 Prozent Rabatt (Mehrwertsteuer-Abzug im Warenkorb)

Online und vor Ort im Markt

Alle ausgewiesenen Produkte (einige Ausschlüsse findet Ihr bei MediaMarkt)

