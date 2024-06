Folgt dem Link, um zu überprüfen, ob Euer Smartphone bereits das Update auf HyperOS erhalten hat oder noch erhalten wird. Alle unten aufgeführten Funktionen und Schritte wurden auf einem Xiaomi 14 (Test) und einem Xiaomi 14 Ultra (Test) getestet. Die meisten von ihnen sind jedoch auf vielen weiteren Xiaomi-, Redmi- und Poco-Smartphones verfügbar. Einige Funktionen sind sogar auf älteren Versionen des Xiaomi-Betriebssystems wie z. B. MIUI 14 (Test) verfügbar.

Sortiert Eure Apps nach Farbcodes sortieren, um sie leichter zu finden

HyperOS ermöglicht es Euch, Eure Icons zu sortieren, indem Ihr sie nach ihrer dominierenden Farbe gruppiert. Ich persönlich finde, dass diese Funktion von HyperOS das Finden einer Anwendung viel intuitiver macht. Fast jeder weiß, dass das WhatsApp-Symbol grün, das Youtube-Symbol rot usw. ist. Dies ist, meiner Meinung nach und ohne jegliche Ironie, meine Lieblingsfunktion von HyperOS.

Geht in die Einstellungen und tippt dann auf Startbildschirm. Tippt oben im Untermenü auf Startbildschirm. Wählt die Option"Mit App-Drawer". Scrollt nach unten und aktiviert den Schalter mit der Bezeichnung "Symbole nach Farbe gruppieren".

So könnt Ihr die App-Symbole von HyperOS nach Farben sortieren: Geht dazu zunächst in die Einstellungen ... © nextpit ... und klickt Euch wie mit Pfeilen markiert durch. © nextpit Anschließend könnt Ihr ... © nextpit ... hier mit dem passenden Schalter die Apps nach Farben sortieren. © nextpit

Öffnet Ihr jetzt die App-Schublade Eures Xiaomi-Smartphones, seht Ihr kleine bunte Blasen, die unten auf dem Bildschirm aneinandergereiht sind. Tippt einfach auf die dominante Farbe Eurer Wahl, um die Apps mit den entsprechenden Symbolen zu finden.

Schaut Euch das komplette Tutorial an, um Eure Apps in HyperOS nach Farben zu sortieren.

Xiaomi-Smartphone mit Apple Action Button

Zugegeben, der Titel ist etwas übertrieben, denn es gibt natürlich keine dedizierte Aktionstaste wie beimApple iPhone 15 Pro (Test) oderApple iPhone 15 Pro Max (Test). Dennoch könnt Ihr den Power- und Standby-Buttons die gleichen Fähigkeiten zuweisen, wie z. B. das Einschalten der Taschenlampe oder das direkte Starten der Kamera-App. Um dies zu tun, Geht wie folgt vor:

Zugegeben, die Überschrift ist ein wenig übertrieben, denn natürlich gibt es keinen dedizierten Action Button wie bei dem Apple iPhone 15 Pro (Test) oder Apple iPhone 15 Pro Max (Test). Dennoch könnt Ihr den Power- und Standby-Button mit den gleichen Fähigkeiten, wie das Einschalten der Taschenlampe oder das direkte Starten der Kamera-Anwendung belegen. Dazu geht Ihr wie folgt vor:

Geht zu den Einstellungen Geht zu Weitere Einstellungen Geht zu Gesten-Kurzbefehle Hier habt Ihr nun die Auswahl Kamera starten und/oder (Taschen)Lampe einschalten Geht in Kamera starten Oberen Schalter ein, wenn Ihr die Kamera über 2x drücken der Ein/Aus-Taste im Smartphone-Betrieb starten wollt Unteren Schalter ein, wenn Ihr die Kamera über 2x drücken der Leiser-Taste im gesperrten Betrieb starten wollt Geht in Lampe einschalten Schalter aktivieren, wenn Ihr über 2x drücken der Ein/Aus-Taste die Taschenlampe ein oder ausschalten wollt

Hier erfahrt Ihr, wie Ihr eine Aktionstaste auf dem Xiaomi-Smartphone einrichtet. © nextpit Hier erfahrt Ihr, wie Ihr eine Aktionstaste auf dem Xiaomi-Smartphone einrichtet. © nextpit Hier erfahrt Ihr, wie Ihr eine Aktionstaste auf dem Xiaomi-Smartphone einrichtet. © nextpit Hier erfahrt Ihr, wie Ihr eine Aktionstaste auf dem Xiaomi-Smartphone einrichtet. © nextpit Hier erfahrt Ihr, wie Ihr eine Aktionstaste auf dem Xiaomi-Smartphone einrichtet. © nextpit

Blitzlicht für die Frontkamera

Seien wir ehrlich: Ein wenig eitel sind wir doch alle, oder? Und was ist schlimmer, als dass das Selfie nicht gelingen will, weil die Lichtbedingungen nicht ausreichend hell für ein Selbstporträt sind. Gleiches gilt natürlich für den nächtlichen Video-Call.Ihr denkt, was soll ich tun – mein Xiaomi-Smartphone hat kein LED-Blitzlicht für die Frontkamera?

Mit einem kleinen Trick habt Ihr die aber doch. Denn Xiaomi gewährt Euch in den Einstellungen die Option eines "Ring-Lichtes" durch das Display! Und so schnell setzt Ihr Euch in das rechte Licht:

Geht zu den Einstellungen Geht zu Weitere Einstellungen Scrollt nach unten zu dem Menüpunkt Frontkamera-Assistent Hier könnt Ihr den Frontkamera-Assistent einschalten und sogar die Aufhellungsstärke nach Euren Wünschen einstellen.

Auf das kleine Widget oben links auf dem Bildschirm drücken. © nextpit Auf das kleine Widget oben links auf dem Bildschirm drücken. © nextpit Auf das kleine Widget oben links auf dem Bildschirm drücken. © nextpit Auf das kleine Widget oben links auf dem Bildschirm drücken. © nextpit Auf das kleine Widget oben links auf dem Bildschirm drücken. © nextpit Auf das kleine Widget oben links auf dem Bildschirm drücken. © nextpit

Hier findet Ihr die komplette Anleitung, um die Fill Light-Funktion von Xiaomi HyperOS zu aktivieren.

Apps in schwebenden Fenstern öffnen

Samsung ist nicht der einzige Hersteller, der bei seinen Smartphones in Multitasking investiert. Xiaomi bietet in der MIUI 14 eine ganze Reihe von Verknüpfungen an, um produktiver zu sein.

Wir haben auch eine umfassende Anleitung zu den besten Multitasking-Verknüpfungen in HyperOS.

Das Öffnen einer Anwendung in einem schwebenden Fenster ist beispielsweise auf einem Xiaomi-Smartphone sehr einfach. Die klassische Methode ist wie folgt:

Wischt von unten zur Mitte des Bildschirms, ohne Euren Finger loszulassen, um die geöffneten Anwendungen zu zeigen Wählt die gewünschte Anwendung aus und haltet sie gedrückt Tippt nun im Popup-Menü auf das dritte Symbol von oben

Erfahrt hier, wie Ihr auf dem Xiaomi-Handy intuitiv ein schwebendes Fenster öffnet. © nextpit Erfahrt hier, wie Ihr auf dem Xiaomi-Handy intuitiv ein schwebendes Fenster öffnet. © nextpit Erfahrt hier, wie Ihr auf dem Xiaomi-Handy intuitiv ein schwebendes Fenster öffnet. © nextpit

Im Menü „Letzte Anwendungen“ finden Ihr oben links auch eine Schaltfläche mit der Bezeichnung „schwebende Fenster“. Durch das Drücken wird eine Seitenleiste mit den Symbolen der auf Eurem Smartphone geöffneten Apps angezeigt. Ihr könnt auf eine davon tippen, um die entsprechende App in einem schwebenden Fenster anzuzeigen.

Alternativ könnt Ihr mit wenigen Schritten auch diese zweite Methode nutzen:

Öffnet die Anwendung, die Ihr in ein schwebendes Fenster umwandeln möchtet, im Vollbildmodus Sobald die Anwendung geöffnet ist, wischt Ihr vom unteren Bildschirmrand nach oben, ohne Euren Finger vom Display zu nehmen Oben auf dem Bildschirm sollte nun ein Symbol in Form eines Quadrats mit zwei zueinander zeigenden diagonalen Pfeilen angezeigt werden Zieht die App per Drag-and-Drop auf das Symbol und lasst den Finger dann los

Erfahrt hier, wie Ihr auf dem Xiaomi-Handy intuitiv ein schwebendes Fenster öffnet. © nextpit Erfahrt hier, wie Ihr auf dem Xiaomi-Handy intuitiv ein schwebendes Fenster öffnet. © nextpit Erfahrt hier, wie Ihr auf dem Xiaomi-Handy intuitiv ein schwebendes Fenster öffnet. © nextpit

Um zum Vollbildmodus zurückzukehren, wischt Ihr einfach von der Seitenleiste im schwebenden Fenster nach unten.

Die letzte – und vermutlich schnellste – Methode zum Öffnen einer Anwendung in einem schwebenden Fenster in der MIUI 14 ist schließlich die Verwendung der Sidebar. Die Sidebar ist eine Taskleiste, die angezeigt wird, wenn Ihr von der Seite des Bildschirms Eures Xiaomi-Smartphones in die entgegengesetzte Richtung wischt. Diese Sidebar enthält Verknüpfungen zu Euren Lieblingsanwendungen und ermöglicht Euch, diese ganz einfach in einem Fenster zu öffnen:

Überprüft, ob die Sidebar aktiv ist (siehe Zusätzliche Funktionen / Schwebende Fenster / SideBar)

So aktiviert Ihr die Sidebar auf dem Xiaomi-Smartphone. © nextpit So aktiviert Ihr die Sidebar auf dem Xiaomi-Smartphone. © nextpit So aktiviert Ihr die Sidebar auf dem Xiaomi-Smartphone. © nextpit

Öffnet die Seitenleiste, indem Ihr von der Seite Eures Bildschirms wischt (eine kleine transparente Querleiste zeigt Euch den entsprechenden Bereich zum Wischen an) Sobald die Sidebar angezeigt wird, tippt Ihr einfach auf das Symbol der App Eurer Wahl

So startet Ihr eine App in einem schwebenden Fenster von der Seitenleiste eines Xiaomi-Smartphones. © nextpit So startet Ihr eine App in einem schwebenden Fenster von der Seitenleiste eines Xiaomi-Smartphones. © nextpit So startet Ihr eine App in einem schwebenden Fenster von der Seitenleiste eines Xiaomi-Smartphones. © nextpit

Kontrollzentrum durch Wischen nach unten zuordnen

Wenn Ihr auf dem Startbildschirm Eures Xiaomi-Smartphones nach unten wischt, werden in der Regel der Benachrichtigungsbereich und das Kontrollzentrum angezeigt. Abhängig von Eurer MIUI-Version kann es jedoch sein, dass das Suchmenü standardmäßig angezeigt wird. Wenn Ihr zum alten System zurückkehren wollt, weil es einfach intuitiver ist, ist das ganz einfach:

Geht zu den Einstellungen Eures Xiaomi-Smartphones Geht zum Startbildschirm Tippt auf Auf dem Startbildschirm nach unten wischen Wählt Benachrichtigungsfeld und Kontrollzentrum

Erfahrt hier, wie Ihr die "Runterwischen"-Geste auf dem Startbildschirm des Xiaomi-Handys neu zuweist. © nextpit Erfahrt hier, wie Ihr die "Runterwischen"-Geste auf dem Startbildschirm des Xiaomi-Handys neu zuweist. © nextpit Erfahrt hier, wie Ihr die "Runterwischen"-Geste auf dem Startbildschirm des Xiaomi-Handys neu zuweist. © nextpit

Seht Euch unser vollständiges Tutorial zum Ändern des Swipes nach unten auf Eurem Xiaomi an, wenn Ihr weitere Details zur Vorgehensweise wünscht.

Xiaomi-Smartphone schneller aufladen

Xiaomi ist einer der erfolgreichsten Hersteller im Bereich der Ladetechnologie. Er ist Apple, Samsung oder Google einen Schritt voraus.

Um Euren Akku zu schonen, bietet Xiaomi jedoch nicht standardmäßig die maximale Ladeleistung an. Wenn Euer Xiaomi-, Redmi- oder Poco-Smartphone unter anderem eine kabelgebundene Aufladung mit 120 Watt zulässt, müsst Ihr eine Option aktivieren, um die volle Leistung zu erhalten.

Um dies zu tun:

Geht zu Einstellungen und dann zu Batterie

und dann zu Tippt im Untermenü Batterie auf Zusätzliche Funktionen

auf Tippt auf Ladegeschwindigkeit erhöhen

Aktiviert den Schalter mit der Bezeichnung Ladegeschwindigkeit erhöhen

So aktiviert Ihr die Schnelllade-Funktion auf Eurem Xiaomi-Smartphone © nextpit So aktiviert Ihr die Schnelllade-Funktion auf Eurem Xiaomi-Smartphone © nextpit So aktiviert Ihr die Schnelllade-Funktion auf Eurem Xiaomi-Smartphone © nextpit So aktiviert Ihr die Schnelllade-Funktion auf Eurem Xiaomi-Smartphone © nextpit

Schaut Euch unser ausführliches Tutorial an, um die Ladegeschwindigkeit Eures Xiaomi zu erhöhen.

RAM Eures Xiaomi-Smartphones erweitern

Diese Funktion ist bei Xiaomi-Smartphones und all seinen Untermarken sehr bekannt und weitverbreitet. Ihr könnt einen Teil Eures Speichers Eurem Arbeitsspeicher zuweisen, um den RAM Eures Smartphones "virtuell" zu erweitern.

Diese Funktion kann praktisch sein, damit Euer Smartphone zum Beispiel bei ressourcenintensiven Handyspielen flüssiger läuft.

So erhöht Ihr den RAM Eures Xiaomi-Smartphones:

Geht zu Einstellungen und dann zu Zusätzliche Einstellungen .

und dann zu . Tippt im Abschnitt Sonderfunktionen auf Speichererweiterung .

auf . Wählt aus, wie viel Speicher Ihr verwenden möchtet.

Zuerst, navigiert zu den zusätzlichen Einstellungen. © nextpit Scrollt nach unten und wählt "Speichererweiterung". © nextpit Wählt die gewünschte Menge an Speicher, die Ihr dem virtuellen RAM zuordnen möchtet. © nextpit Ihr könnt diese Option auch in den Speicher-Unteroptionen finden, indem Ihr auf Einstellungen > Über das Gerät > Speicher und anschließend Systemdateien navigiert. © nextpit So könnt Ihr den virtuellen Arbeitsspeicher Eures Xiaomi-Smartphones in den HyperOS-Einstellungen erhöhen. © nextpit

Es kann sein, dass Ihr nicht auswählen könnt, wie viel Speicherplatz dem Arbeitsspeicher zugewiesen werden soll. Bei einigen Smartphones wird die Menge an zusätzlichem RAM auf einem oder mehreren voreingestellten Schwellenwerten blockiert. Das Minimum liegt bei zusätzlichen 3 GB. Ihr musst natürlich auch darauf achten, dass Ihr genügend freien Speicher auf Eurem Smartphone hast, damit diese Funktion funktioniert.

Hier findet Ihr unsere vollständiges Anleitung, um den RAM Eures Xiaomi-Smartphones zu erweitern.

Akku Eures Xiaomi-Smartphones optimieren

Wenn Ihr das Akku-Dienstprogramm Eures Xiaomi-Smartphones aufruft, werdet Ihr wahrscheinlich eine Meldung sehen, in der Ihr aufgefordert werdet, den besagten Akku zu optimieren. Wenn Ihr diesen Knopf drückt, gelangt Ihr zu einem sehr interessanten Untermenü.

HyperOS schlägt Euch mehrere Aktionen vor, die Ihr durchführen könnt, um deinen Akku zu schonen. Es handelt sich dabei um sehr präzise Aufgaben und die Benutzeroberfläche zeigt Euch sogar an, wie viele Minuten Ihr an Akkulaufzeit gewinnen könnt, wenn Ihr diese oder jene Aktion ausführst.

Geht zu Einstellungen und dann zu Batterie .

und dann zu . Tippt auf Akkuverbrauch optimieren .

. Wählt eine oder mehrere der von HyperOS vorgeschlagenen Aktionen aus.

So greift Ihr auf die Akkueinstellungen des Xiaomi-Handys zu. © nextpit So greift Ihr auf die Akkueinstellungen des Xiaomi-Handys zu. © nextpit So greift Ihr auf die Akkueinstellungen des Xiaomi-Handys zu. © nextpit

Shortcuts auf dem Sperrbildschirm verwenden

Auf dem Sperrbildschirm Eures Xiaomi-Smartphones seht Ihr einen kleinen Button unten links auf dem Bildschirm. Wenn Ihr nach rechts wischt, während Ihr diesen Button drückt, wird Euch ein Menü mit Shortcuts angezeigt.

Hier könnt Ihr das Carousel-Hintergrundbild ein- und ausschalten, Google Wallet oder Home öffnen, auf Eure Mi-Fernbedienung zugreifen und die Taschenlampe aktivieren.

Auf den ersten Blick ist es noch nicht möglich, dieses Menü anzupassen und weitere Shortcuts hinzuzufügen.

So greift Ihr auf die Tastenkombinationen auf dem Sperrbildschirm des Xiaomi-Smartphones zu. © nextpit So greift Ihr auf die Tastenkombinationen auf dem Sperrbildschirm des Xiaomi-Smartphones zu. © nextpit

Herzfrequenz mit dem Fingerabdrucksensor messen

Diese recht "gimmickhafte" Funktion von Xiaomi ermöglicht es Euch, Eure BPM über den Fingerabdruckleser zu messen. Nach meinem Kenntnisstand muss Euer Smartphone über einen Fingerabdruckleser unter dem Bildschirm verfügen. Es funktioniert nicht, wenn sich der Fingerabdruckleser unter dem Ein-/Ausschalter am Rand des Smartphones befindet.

Um diese Funktion zu aktivieren:

Geht zu den HyperOS-Einstellungen

Geht zu den Zusätzlichen Einstellungen

Wählt Herzfrequenz aus

aus Haltet den Finger 15 Sekunden lang auf der Position des Fingerabdrucksensors, ohne Euch zu bewegen

Geht zu den zu HyperOS-Einstellungen und sucht nach den "Additional Settings" © nextpit Herunterscrollen bis "Herzfrequenz" © nextpit Xiaomi nutzt das vom Fingerabdruckleser ausgestrahlte Licht, um anhand des Blutkreislaufs die BPM zu schätzen. © nextpit Platziert dort einfach Euren Finger für 15 Sekunden. © nextpit Passt auf, dass Ihr Euren Finger nicht zu früh wieder wegnehmt. © nextpit Eine Übersicht über die letzten Herzfrequenzmessungen bietet Xiaomi leider nicht. © nextpit

Fingerabdrucksensor unter dem Display unauffälliger machen

Dieser Tipp erfüllt ein sehr nischiges "Bedürfnis". Im Grunde geht es darum, die Helligkeit des Fingerabdrucklesers unter dem Bildschirm des Xiaomi-Smartphones zu verringern. Um Eure Fingerabdrücke zu scannen, projiziert der Leser ein Licht auf einen Teil des Bildschirms, sodass Eure Fingerabdruckmerkmale gut zu sehen sind.

Anscheinend haben sich einige Nutzer:innen darüber beschwert, dass das vom Sensor projizierte Licht zu hell war und ihnen etwa nachts im Bett die Retina wegbrutzelt. Geht Euch auch so? Dann könnt Ihr so die Helligkeit des Fingerabdrucklesers verringern:

Geht zu Einstellungen und dann zu Fingerabdrücke, Gesichtsdaten und Bildschirmsperre. Geht zu Entsperren mit Fingerabdruck. Scrollt nach unten zu Andere. Aktiviert unter Sonstiges den Schalter mit der Bezeichnung Fingerabdruck entsperren bei geringer Helligkeit.

So macht Ihr den Fingerabdruckleser Eures Xiaomi-Smartphones diskreter © nextpit So macht Ihr den Fingerabdruckleser Eures Xiaomi-Smartphones diskreter. © nextpit So macht Ihr den Fingerabdruckleser Eures Xiaomi-Smartphones diskreter. © nextpit

Logischerweise findet Ihr diese Einstellung nur, wenn Euer Smartphone über einen Fingerabdruckleser unter dem Bildschirm verfügt. Und Xiaomi weist darauf hin, dass das Entsperren bei verringerter Helligkeit etwas länger als üblich dauern kann. Eure Retinas leiden schließlich nicht umsonst.

Verwandelt den Fingerabdrucksensor unter dem Display in einen Shortcut

Diese Funktion ist super vielversprechend, vor allem, wenn Xiaomi sie in Zukunft noch besser anpassbar macht. Auch hier braucht Ihr logischerweise ein Xiaomi-Smartphone mit Fingerabdruckleser unter dem Bildschirm.

Geht zu Einstellungen und dann zu Fingerabdrücke, Gesichtsdaten und Bildschirmsperre. Geht zu Entsperren mit Fingerabdruck. Tippt auf Verknüpfungen und aktiviert den gleichnamigen Schalter.

So nutzt Ihr den Fingerabdruckleser Eures Xiaomi-Smartphones als Schnellstart-Button. © nextpit So nutzt Ihr den Fingerabdruckleser Eures Xiaomi-Smartphones als Schnellstart-Button. © nextpit

Wenn Ihr Euer Smartphone mit dem Fingerabdruckleser entsperrt, könnt Ihr Euren Finger gedrückt halten, um den Fingerabdruckleser in einen Shortcut zu verwandeln. Bisher sind nur zwei Shortcuts verfügbar: der QR-Code-Leser und die Systemsuche.

Entsperrt Euer Xiaomi-Smartphone mit dem Fingerabdruckleser. Lasst Euren Finger nach dem Entsperren auf dem Bildschirm gedrückt. Streicht mit deinem Finger nach rechts oder links, je nachdem, welchen Shortcut Ihr anwählen möchtet.

Wie kann man Werbung in HyperOS deaktivieren?

Um wirklich alle Werbeanzeigen in der HyperOS-Oberfläche zu deaktivieren, müsst Ihr mehrere Schritte durchlaufen. Es würde einen ganzen Artikel erfordern, um sie alle im Detail zu beschreiben. Da trifft es sich gut, dass wir einen solchen unten verlinkt haben. Aber Ihr könnt schon mit dem Wichtigsten beginnen, nämlich die MSA-Anwendung aka HyperOS System Ads zu deaktivieren.

Geht zu Einstellungen Geht zu Fingerabdrücke, Gesichtsdaten und Bildschirmsperre Deaktiviert unter Autorisierung & Widerruf den Schalter für die MSA-Anwendung Wartet 10 Sekunden und tippt zur Bestätigung auf Widerrufen

So werdet Ihr lästige Werbung los. © nextpit So werdet Ihr lästige Werbung los. © nextpit

Dieser Eingriff sollte die meisten Werbeanzeigen entfernen. Dies sind jedoch nur die "System"-Werbungen in der MIUI-Oberfläche. Andere Werbungen könnten in einigen der nativen Xiaomi-Anwendungen verbleiben und müssen daher einzeln deaktiviert werden. Was für ein Glück, nicht wahr?

Hier findet Ihr unsere vollständige Anleitung zur Deaktivierung ALLER Werbeanzeigen in HyperOS.

HyperOS-Updates schneller erhalten

Xiaomi hält sich nicht strikt an Google, wenn es um Updates und die Implementierung neuer Funktionen geht. Oft herrscht unter Xiaomi-Fans die Meinung vor, dass es nicht auf die Android-Version ankommt, sondern auf die HyperOS-Version. Aber wie jeder chinesische Hersteller setzt Xiaomi die neuen Versionen seiner Overlay-Software zuerst in China ein. Später erst folgen die globalen Versionen für den Rest der Welt. Es gibt jedoch einen Trick, um die Aktualisierungen in Europa vor allen anderen zu erhalten.

Öffnet die Xiaomi Community App und erstellt ein Konto. Geht zu Eurem Profil und ruft die Einstellungen auf. Ändert Eure Region in Global. Geht zurück zu Eurem Profil und tippt auf das Untermenü "Beta-Test". Schaut nach, ob es eine Bewerbungskampagne zum Testen einer neuen Version von HyperOS gibt. Bewerbt Euch und wartet auf die Bestätigung der Bewerbung. Wenn Eure Bewerbung abgeschlossen ist, überprüft unter "Über das Gerät", ob das Update verfügbar ist.

So erhaltet Ihr Eure HyperOS-Updates schneller. © nextpit So erhaltet Ihr Eure HyperOS-Updates schneller. © nextpit So erhaltet Ihr Eure HyperOS-Updates schneller. © nextpit So erhaltet Ihr Eure HyperOS-Updates schneller. © nextpit So erhaltet Ihr Eure HyperOS-Updates schneller. © nextpit So erhaltet Ihr Eure HyperOS-Updates schneller. © nextpit So erhaltet Ihr Eure HyperOS-Updates schneller. © nextpit

Wir erklären Euch genauer, wie Ihr HyperOS-Updates vor allen anderen erhalten könnt.

So erstellt Ihr HyperOS-Verknüpfungen mit der Back-Tap-Funktion

Mit der Back-Tap-Funktion von HyperOS könnt Ihr die Doppel- und Dreifach-Tap-Gesten auf der Rückseite Eures Xiaomi-Smartphones verwenden, um Verknüpfungen zu erstellen (einen Screenshot machen, etc.).

So aktiviert Ihr die Back-Tap-Funktion von HyperOS auf Eurem Xiaomi-Smartphone:

Geht zu den Einstellungen. Geht zu Zusätzliche Einstellungen Geht zu Verknüpfungen zu Gesten. Wählt Back Tap (die Übersetzungen von Xiaomi können minimal anders lauten). Wählt Double Back Tap und Triple Back Tap aus. Wählt, welche Abkürzung Ihr mit der Geste verknüpfen möchtet.

So aktiviert Ihr die Back-Tap-Funktion. © nextpit So aktiviert Ihr die Back-Tap-Funktion. © nextpit So aktiviert Ihr die Back-Tap-Funktion. © nextpit So aktiviert Ihr die Back-Tap-Funktion. © nextpit So aktiviert Ihr die Back-Tap-Funktion. © nextpit

Schaut Euch das komplette Tutorial an, um mit der Back Tap-Funktion zusätzliche Tasten auf Eurem Xiaomi zu erhalten.

Wie Ihr Eure HyperOS-Shortcuts mit Quick Ball optimiert

Quick Ball oder Touch Assistant ist eine spezielle Funktion, die eine virtuelle Schnelltaste auf Eurem Startbildschirm ermöglicht. Wenn Ihr auf diese schwebende Taste drückt (Quick Ball > Ball > Shortcut), habt Ihr Zugriff auf eine Reihe von fünf Shortcuts. Ihr könnt jedem dieser fünf Shortcuts mehrere Aktionen zuweisen, wie z. B. die Rückkehr zum Startbildschirm, die Stummschaltung usw.

Geht zu Einstellungen. Geht zu Zusätzliche Einstellungen und dann zu Touch-Assistent. Aktiviert den Touch-Assistenten und wählt dann Eure 5 Schnellzugriffe aus. Tippt von Eurem Startbildschirm aus auf die schwebende Sprechblase, um den Touch-Assistenten aufzurufen.

Das müsst Ihr tun, um den Quickl-Ball-Shortcut zu aktivieren. © nextpit Das müsst Ihr tun, um den Quickl-Ball-Shortcut zu aktivieren. © nextpit Das müsst Ihr tun, um den Quickl-Ball-Shortcut zu aktivieren. © nextpit Das müsst Ihr tun, um den Quickl-Ball-Shortcut zu aktivieren. © nextpit Das müsst Ihr tun, um den Quickl-Ball-Shortcut zu aktivieren. © nextpit Das müsst Ihr tun, um den Quickl-Ball-Shortcut zu aktivieren. © nextpit Das müsst Ihr tun, um den Quickl-Ball-Shortcut zu aktivieren. © nextpit

Da die Sprechblase schwebt, könnt Ihr sie auf dem Startbildschirm Eures Xiaomi- oder Redmi-Smartphones beliebig verschieben und auch ausblenden, indem Ihr sie an den Rand des Bildschirms wischt.

Hier zeigen wir Euch ausführlich, wie Ihr Eure HyperOS-Shortcuts mit Quick Ball optimiert

Screen Eures Xiaomi-Handys mit dem Universal Casting Tool streamen

Xiaomi ermöglicht es Euch, beliebige Inhalte vom Smartphone-Bildschirm auf Euren Fernseher oder jeden anderen angeschlossenen Monitor oder sogar PC zu streamen.

Geht auf Einstellungen und dann auf Mehr Verbindungsoptionen. Geht zu Streaming und aktiviert den Schalter Streaming. Scannt nach Geräten, die mit demselben Wi-Fi-Netzwerk wie Euer Smartphone verbunden sind. Verbindet Euch mit Eurem Fernseher oder PC.

So spiegelt Ihr Euren Screen auf ein anderes Display. © nextpit So spiegelt Ihr Euren Screen auf ein anderes Display. © nextpit So spiegelt Ihr Euren Screen auf ein anderes Display. © nextpit

Dieses "Universal Casting Tool" bietet auch einige zusätzliche Funktionen wie die Möglichkeit, Elemente auf dem Bildschirm mit einem einfachen Tippen auszublenden oder im Hintergrund und sogar bei gesperrtem Bildschirm Eures Xiaomi-Smartphones zu casten.

Lest unsere ausführliche Anleitung zum Streamen Eures Android-Smartphones auf dem Fernseher.

FPS-Zähler aktivieren

Echte Gamer wissen, dass die heiligen FPS untrennbar mit dem Spielerlebnis verbunden sind. Wenn Call of Duty Mobile auch nur einen winzigen Frame unter 60 FPS fällt, werfe ich mein Handy in den Müll und kaufe mir ein neues, bevor ich den Hersteller verklage. Ist so!!!

Aktiviert die Entwickleroptionen (drückt sieben Mal auf MIUI-Version in Über dieses Telefon). Geht zu Einstellungen und dann zu Zusätzliche Einstellungen. Geht zu Entwickleroptionen. Scrollt nach unten zum Abschnitt Monitoring. Tippt unter Monitoring auf Power monitor. Drückt unter Frame Rate Monitor Tools auf Start

So aktiviert Ihr den FPS-Zähler auf dem Xiaomi-Handy. © nextpit So aktiviert Ihr den FPS-Zähler auf dem Xiaomi-Handy. © nextpit So aktiviert Ihr den FPS-Zähler auf dem Xiaomi-Handy. © nextpit So aktiviert Ihr den FPS-Zähler auf dem Xiaomi-Handy. © nextpit

Die Informationen, die in Echtzeit oben links auf dem Bildschirm angezeigt werden, überlagern den App-Screen. Damit Euch das nicht stört, könnt Ihr das Fenster verkleinern, verschieben oder einfach schließen. Achtung, dieser Zähler unterscheidet sich von dem, den Google anbietet und der ebenfalls in den Entwickleroptionen zu finden ist (mir scheint, der von Google hat Probleme mit OLED-Bildschirmen).

Wir haben Euch das Feature bereits ausführlich erklärt: So aktiviert Ihr unter HyperOS den FPS-Zähler Eures Xiaomi-Smartphones

So aktiviert Ihr Super Wallpapers

Dies ist eine Funktion, die bei der Veröffentlichung von MIUI 12 für viel Aufsehen gesorgt hat, im Jahr 2022 aber nicht mehr ganz neu ist. Super Wallpapers sind die animierten Hintergrundbilder von Xiaomi. Sie bieten Themen aus den Bereichen Natur und Astronomie mit spektakulären Ansichten des Mars, zum Beispiel. Und wenn Ihr das Xiaomi-Smartphone entsperrt, zoomt der Bildschirmhintergrund riesig heran, was sehr effektvoll ist.

Geht zu Einstellungen Geht zu Hintergrundbild. Tippt auf Super Wallpapers.

Diese Funktion ist nicht standardmäßig auf allen Xiaomi-Smartphones verfügbar. Der Hersteller scheint sie für Xiaomi-, Redmi- und Poco-Smartphones mit ausreichend leistungsstarken SoCs zu reservieren, d. h. mindestens im oberen Mittelklassebereich. Aber seid beruhigt, es ist ziemlich einfach, mit APKs Eure eigenen Super Wallpaper auf jedem Android-Smartphone zu basteln.

Wir zeigen Euch einen Trick, wie Ihr Super Wallpapers auf jedem Android-Smartphone installiert.

Aktiviert den Sonnenlichtmodus, um die Helligkeit zu erhöhen

Jedes Android-Overlay bietet eine adaptive Helligkeit, deren Stufe sich an das Umgebungslicht anpasst. Aber nicht jeder nutzt diese Funktion, insbesondere wenn Ihr es gewohnt seid, auf Eurem Xiaomi-Smartphone zu zocken. Für diejenigen, die die adaptive Helligkeit nicht nutzen, aber trotzdem wollen, dass ihr Bildschirm im Freien lesbar bleibt, bietet HyperOS einen "Sonnenlichtmodus".

Die Idee dahinter ist, dass die Helligkeit automatisch angehoben wird, sobald Ihr das Haus verlasst. Im Grunde ändert sich die Helligkeit nur dann automatisch, wenn Ihr nach draußen in die Sonne geht. In der restlichen Zeit bleibt sie auf der von Euch eingestellten Stufe.

Geht auf Einstellungen Geht auf Bildschirm und dann auf Helligkeitsstufe. Aktiviert die Funktion Sonnenlichtmodus (die adaptive Helligkeit muss zuvor ausgeschaltet werden).

Hier seht Ihr, wie Ihr den Sunlight-Mode auf dem Xiaomi-Smartphone einschaltet. © nextpit Hier seht Ihr, wie Ihr den Sunlight-Mode auf dem Xiaomi-Smartphone einschaltet. © nextpit

Schützt Eure Fotos mit einem Wasserzeichen

Habt Ihr Angst, dass Euch jemand Eure Fotos klaut, die Ihr ins Netz stellt? Dann ist gemeinhin ein Wasserzeichen ein probates Mittel. Das könnt Ihr mit Third-Party-Apps hinzufügen – oder Ihr habt Glück und besitzt ein Xiaomi-Smartphone. Dort findet sich die Funktion nämlich bereits als Bordmittel vorinstalliert. In wenigen Schritten könnt Ihr den Bildern in Eurer Galerie somit ein Wasserzeichen mit einer Länge von bis zu 14 Zeichen verpassen. So geht's:

Tippt in Eurer Galerie auf dem gewünschten Foto auf das Menü mit den drei Punkten. Tippt im Kontextmenü auf Mit Wasserzeichen schützen. Tippt die Nachricht Eurer Wahl ein (maximal 14 Zeichen).

So verpasst Ihr Euren Bildern auf dem Xiaomi-Handy ein Wasserzeichen. © nextpit So verpasst Ihr Euren Bildern auf dem Xiaomi-Handy ein Wasserzeichen. © nextpit So verpasst Ihr Euren Bildern auf dem Xiaomi-Handy ein Wasserzeichen. © nextpit So verpasst Ihr Euren Bildern auf dem Xiaomi-Handy ein Wasserzeichen. © nextpit

Möchtet Ihr alles über dieses Feature ausführlich nachlesen? Dann schaut in unseren Artikel:

App-Vorschau im Menü "Letzte Apps" verwischen

Wollt Ihr verhindern, dass Eure neugierigen Kumpels zu viel mitbekommen von dem, was auf Eurem Xiaomi-Smartphone los ist? Es gibt die Möglichkeit, unter HyperOS die Vorschau der zuletzt geöffneten Apps mit einem Blur-Effekt unkenntlich zu machen. Aktiviert die Funktion und schon kann niemand mehr sehen, in welchem Ordner Ihr zuletzt unterwegs wart. Geht wie folgt vor:

Nutzt die Pinch-Geste auf Eurem Startbildschirm und tippt auf das Zahnradsymbol, um zu den Einstellungen für den Startbildschirm zu gelangen. Tippt auf die Schaltfläche Mehr Tippt auf App-Vorschau verwischen. Wählt die Anwendungen aus, deren Vorschau Ihr mit dem Blur-Effekt versehen wollt.

So verwischt Ihr die Preview der zuletzt genutzten Apps. © nextpit So verwischt Ihr die Preview der zuletzt genutzten Apps. © nextpit So verwischt Ihr die Preview der zuletzt genutzten Apps. © nextpit So verwischt Ihr die Preview der zuletzt genutzten Apps. © nextpit So verwischt Ihr die Preview der zuletzt genutzten Apps. © nextpit

In diesem Artikel haben wir Euch ausführlich erklärt, was Ihr tun müsst, um die App-Vorschau unter MIUI zu verwischen.

Das war's mit unserer ausführlichen Auflistung der besten versteckten Funktionen und Tricks von HyperOS. Fandet Ihr diesen Artikel als hilfreich? Habt Ihr eine Funktion entdeckt, die Ihr bisher nicht kanntet? Oder habt Ihr vielleicht einen Tipp, der hier nicht aufgeführt ist?

Wenn Ihr noch mehr wissen wollt, könnt Ihr Euch unsere Liste mit den besten One UI-Tipps für Euer Samsung-Gerät und die besten iOS-Funktionen für Euer iPhone anschauen.