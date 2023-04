Motorola Razr 40 Ultra: Neuer Name und neue Bilder!

Motorola Razr 40 Ultra und Motorola Razr 40 Lite

Das Motorola Razr 40 Ultra kommt wohl mit einem ganzflächigem Außendisplay. / © Motorola || edit by NextPit

Zugegeben, die Namensänderung der bislang als Motorola Razr+ und Razr Lite gehandelten Klapp-Foldables kommt nun ein wenig überraschend. Die Bombe platzen ließ der als zuverlässig geltende Tippgeber Evan Blass, der in diesem Zusammenhang auch noch neues Bildmaterial zur Verfügung stellte, bei dem es sich augenscheinlich um Pressematerial zu handeln scheint.

So ließ der Leaker über seinen Twitterkanal verlauten, dass wir wohl mit den Namen Motorola Razr 40 Ultra und vermutlich Motorola Razr 40 Lite zu rechnen haben. Sollte diese steile These sich bewahrheiten, dann würde Motorola wohl eine weiteren Schritt in Richtung einer einheitlichen Nomenklatur machen. Schließlich trägt das jüngste Flaggschiff den Namen Motorola Edge 40 Pro, welches wir selbstredend für Euch bereits getestet haben. Die "40" steht also für eine Modellserie, welche im Jahr 2023 veröffentlicht wurde/wird.

Wobei man, wenn man der Wahrheit Genüge tun möchte, festhalten muss, dass Motorola das Edge 40 Pro in China Moto X40 und in den USA Moto Edge+ (2023) tituliert – also so ganz konsequent ist man ich Richtung Namen dann doch nicht.

Bei dem geleakten Bildmaterial handelt es sich offensichtlich um offizielle Pressebilder, da hier die individuelle Gestaltung des großen Außendisplays erklärt und auch beworben wird. Es scheint sich wohl um ein ganzflächiges Display zu handeln, wenngleich es ähnlich wie bei den uns bekannten "Homescreens" eine zusätzliche Statusleiste mit entsprechenden Symbolen integriert. Hier eben unten, anstelle der uns bekannten oben positionierten Leiste. Man kann sie wohl aber auch komplett ausblenden.

Auch das ganzflächige Außendisplay erhält vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten. / © Motorola || edit by NextPit

Was haltet Ihr von dem neuen "Motorola Razr 40 Ultra"? Handelt es sich hier um eine Foldable, mit dem Motorola endlich der Anschluss zu Samsung gelingt, oder braucht es nach wie vor eine bessere Update-Politik? Schreibt uns Eure Meinung in die Kommentare.