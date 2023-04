Motorola Razr Lite: Erste Bilder des zweiten und preiswerteren Foldable

Aktuell kursiert das Gerücht, dass Motorola an zwei Modellen seines faltbaren Smartphones der nächsten Generation arbeitet. Ein Motorola Razr+ mit einem sehr großen Außendisplay und ein Motorola Razr Lite, welches besonders preiswert daher kommen soll. Ein neues online aufgetauchtes Set an gerenderten Bildern zeigt angeblich eine abgespeckte Version des faltbaren Smartphones, die wohl zusammen mit dem leistungsfähigeren Razr+ noch in diesem Jahr auf den Markt kommen wird.

