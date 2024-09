Apple Intelligence ist ab Oktober in den USA am Start – und Apple verriet bislang mit keiner Silbe, wann die deutsche Version geplant ist. Jetzt allerdings gibt es ein offizielles Statement, das uns in Deutschland hoffen lässt. Demnach soll die deutsche Version von Apples KI-Plattform schneller kommen als befürchtet.

Ja, das waren ziemlich lange Gesichter, als Apple seine Apple Intelligence beim iPhone-Event präsentierte und ankündigte, dass der Spaß zunächst nur US-only ist. Im Dezember sollen weitere englische Versionen für Länder wie England, Australien und Kanada folgen, fürs neue Jahr war auch von Anpassungen in chinesischer, japanischer, französischer und spanischer Sprache die Rede. Deutsch? Nicht in Sicht!

Apple Intelligence auf Deutsch kommt 2025

Das ließ uns befürchten, dass wir hierzulande frühestens 2026 mit Apple Intelligence auf unseren iPhones rechnen dürften. Schlimm genug, dass Apple Intelligence selbst in den USA noch bis Oktober auf sich warten lässt und dann auch lediglich als Beta mit wenigen Funktionen startet. Aber die Befürchtung, auf lange Sicht in die Röhre zu schauen, machte es nochmals schlimmer.

Umso erfreulicher, dass es nun eine offizielle Mitteilung aus Cupertino diesbezüglich gibt. Augenscheinlich ist es Apple selbst aufgefallen, dass es da einige Verwirrung gab, denn im Statement spricht man exakt dies an, bevor man ankündigt, dass man an einer deutschen Version fürs nächste Jahr arbeite. Hier das Statement im originalen Wortlaut:

Apple Intelligence first launches in U.S. English, and will quickly expand to include localized English in Australia, Canada, New Zealand, South Africa, and the U.K. in December, with additional language support coming next year.

We specifically called out some initial language support - such as Chinese, French, Japanese and Spanish - coming next year. This was not meant to be comprehensive list. Unfortunately, this has led to some confusion around timing for additional languages.

We’re excited to tell you that we are also working on bringing support for German to Apple Intelligence next year.

Ein kleiner Tritt auf die Euphoriebremse

So weit, so gut, aber ich möchte dennoch ein wenig auf die Bremse trete, bevor wir uns jetzt alle etwas zu schnell auf all die smarten Funktionen auf deutschen iPhones freuen. Ich bin nämlich noch nicht komplett sicher, was uns Apple hier tatsächlich verkündet hat bzw. was auch nicht verkündet wurde.

Auch in diesem Statement lesen wir nämlich nicht, dass wir definitiv Apple Intelligence in Deutsch bekommen, sondern lediglich, dass daran gearbeitet würde. Und ebenso wie bei Französisch und Spanisch gilt auch für die deutsche Sprache: Selbst, wenn deutsche, spanische und französische Versionen veröffentlicht werden, bedeutet das noch nicht, dass diese dann auch innerhalb der EU in Frankreich, Spanien und Deutschland verfügbar sein werden. Schließlich werden die Sprachen auch in anderen Ländern gesprochen, für die eine zeitnahe Umsetzung gedacht sein könnte.

Ob bzw. wie schnell sich Apple da mit der EU bezüglich des europäischen Digital Market Acts (DMA) einig wird, werden wir abwarten müssen. Zumindest aber wissen wir jetzt schon mal, dass man unsere schöne Sprache in Cupertino nicht vergessen hat.

Was glaubt Ihr? Kommt Apple Intelligence tatsächlich "schon" 2025 auf deutsche iPhones?