Neues von Nokia: Handy für den rauen Alltag und Retro-Reload

Nokia hat am vergangenen Montag drei neue Handys und ein paar True-Wireless-Kopfhörer vorgestellt! Dabei soll das XR20 für einen "rauen Alltag" geeignet sein, während es sich beim Nokia 6310 um ein weiteres Feature-Phone handelt. Wir stellen Euch die neuen Produkte in aller Kürze vor.

Während sich die Techwelt auf die Vorstellung von Samsungs neuen Foldables vorbereitet, hat auch Nokia neue Handys präsentiert! Am 27. Juli präsentierte das zu HMD Global gehörende Unternahmen zwei Smartphones, ein Feature-Phone und True-Wireless-Kopfhörer vor. Über die folgenden Links gelangt Ihr jeweils zu einer Kurzbeschreibung.

Die Motivation hinter dem neuen Lineups ist es, sich auf die zwei größten Unzufriedenheiten der Verbraucher zu konzentrieren. Laut HMD-Global-CEO Florian Seiche sind das Haltbarkeit und Langlebigkeit. Schauen wir also mal, wie Nokia darauf reagiert. Schließlich verbinden viele Kunden mit dem Namen tatsächlich Unkaputtbar-Handys à la 3310.

Nokia XR20 – der harte Bruder des Nokia X20

Den Anfang macht eine Rugged-Version des Anfang des Jahres vorgestellten Nokia X20. Das Nokia XR20 soll dank Gorilla Glas Victus Stürze aus bis zu 1,8 Metern Höhe aushalten und mit IP68-Zertifizierung ein Untertauchen von einer Stunde aushalten können. Zusätzlich zertifiziert Nokia das Fon für den Standard "MIL-STD 810H".

Davon abgesehen ähnelt das Nokia XR20 in vieler Hinsicht dem Nokia X20. So kommen dasselbe Snapdragon-480-5G-SoC und ein 6,67 Zoll großes LC-Display mit Punch-Hole-Notch zum Einsatz. Als größtes Manko fiel mir auf dem Datenblatt eine 48-Megapixel-Dualkamera auf. Die zerbrechlichere Version bietet da schon eine Triple-Kamera mit 64 Megapixeln.

Das Nokia XR20 ist die Rugged-Version des X20! / © Nokia

Dafür ist die Akkukapazität mit 4.630 Milliamperestunden geringfügig höher. Mit einem Gewicht von 248 Gramm ist das Nokia XR20 zudem eines der Schwergewichte auf dem Smartphone-Markt. Nach den vier Jahren, in denen Nokia Sicherheitsupdates verspricht, seid Ihr dadurch vielleicht sogar selbst ein wenig robuster als vorher.

Nokia schreibt für das XR20 eine unverbindliche Preisempfehlung von 499 Euro aus. Dafür gibt's die Version mit 4 GB RAM und 64 Gigabyte internen Speicher. Ein stolzer Preis, für den aber neben drei Jahren Garantie sogar ein Jahr Austauschgarantie auf Displayschäden drin sind.

Nokia C30 und Nokia 6310

Auch die C-Serie, die Nokia im April einführte, bekommt ein neues Modell. Das C30 bietet einen großen Akku mit 6.000 mAh und ein üppiges 6,82-Zoll-Display. Bei diesem müsst Ihr aber mit einer HD+-Auflösung Vorlieb nehmen. Neben diesen beiden höchst beeindruckenden Eigenschaften hält sich Nokia leider noch recht bedeckt. Welches SoC zum Einsatz kommt, wie die beiden Kameras auf der Rückseite auflösen und wie teuer das C30 sein wird, ist noch unklar.

Links seht Ihr das Nokia 6310 und rechts das C30! / © HMD Global

Noch minimalistischer könnt Ihr mit dem Nokia 6310 den Alltag bestreiten. Das Feature-Phone bietet naturgemäß eine superlange Akkulaufzeit, und Nokia setzt auch hier auf die Pferde, die schon seit den 90ern nostalgische Nokia-Fans auf dem Rücken tragen müssen: "Und ja – es hat immer noch Snake an Bord."

Vier neue Audio-Produktlinien und ... ein kurzer Kommentar

Zu guter Letzt spricht Nokia in der Pressemitteilung noch vier neue Audio-Produktlinien an. Zusammen mit dem XR30 erscheinen ab September die Nokia Clarity Earbuds, die fortan die "Clarity"-Linie anführen. Sie bieten "eine lange Akkulaufzeit", Bluetooth 5.2, ANC und kosten 99 Euro. Die "Micro"-Serie bestückt der Hersteller mit den neuen Nokia Micro Earbuds und den Micro Earbuds Pro. Beide Modelle werden ebenfalls im September erscheinen und kosten 69,99 Euro und 74,90 Euro.

Ein Preisunterschied von knapp 5 Euro also, wenn Ihr auf einen besseren Tragekomfort und Dual-Mic-Noise-Reduction verzichten könnt.

Bei den Clarity Earbuds handelt es sich um True-Wireless-Kopfhörer / © HMD Global

Moment mal, Stopp! ... Sicher lest Ihr in dieser Meldung schon einen leichten zynischen Unterton mit, der mitschwingt. Eigentlich wollte ich die neuen Nokia-Produkte ganz neutral und sachlich vorstellen – so wie es als Journalist ja auch meine Aufgabe ist. Allerdings sorgt Nokias Pressemitteilung mal wieder für Kopfschütteln.

Denn es gibt so viele gute Ansätze bei Nokia – die lange Bereitstellung von Updates beispielsweise. Aber statt mit diesen Vorzügen einen eigenen selbstbewussten Weg zu gehen, treibt der Hersteller die Säue durchs Dorf, die man doch spätestens seit den 2000ern nicht mehr sehen will.

Gar nicht gestellt seht Ihr hier meine Reaktion auf die neuen Nokia-Produkte. / © NextPit

Ja, es ist Snake mit an Bord – Ja, das Handy kann man auch als Hammer benutzen. Aber sind dabei wirklich derart verwirrende Produktkategorien und Preise nötig, die entweder komplett undurchsichtig oder im Vergleich zur Konkurrenz viel zu hoch sind?

Wie findet Ihr Nokias neusten Launch? Mögt Ihr die Anspielungen auf alte Stärken oder stimmt Ihr meiner mittelschweren Genervtheit zu? Lasst uns ein wenig in den Kommentaren darüber sinnieren, was Nokia aktuell so macht.