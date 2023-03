Nothing ear (2): Wie Ihr beim Launch-Event dabei sein könnt

Nach einer Handvoll Teaser für die transparenten, kabellosen In-Ear-Kopfhörer der nächsten Generation, lädt das britische Unternehmen Nothing heute zum Launch-Event ein. Star des Abends werden natürlich die Nothing ear (2), die wie von keinem zweitem Unternehmen, im Vorfeld bereits ordentlich vermarktet wurden. Hier bei NextPit erfahrt Ihr, wie Ihr die Vorstellung der Nothing ear (2) heute verfolgen könnt.

Nothing ear (2): ein Hype wird wahr!

Mit der Bestätigung zahlreicher Partnerschaften mit Einzelhändlern und Persönlichkeiten wird die Markteinführung des Nothing ear (2) ein größeres Ereignis als das der Vorgänger. Und der war für die Präsentation ein paar In-Ear-Kopfhörer auch schon nicht von schlechten Eltern. Das Start-up-Unternehmen aus London hat für 15:00 Uhr Greenwich Mean Time (GMT) ein Online-Event angesetzt, das auf dem offiziellen YouTube-Kanal und der Website von Nothing gestreamt wird. Hier in Deutschland wäre es dann eine Stunde später – also 16:00 Uhr (Videostream unten eingebunden).

Neuer hochauflösender Bluetooth-Codec im Nothing ear (2)

Was das Paar Kopfhörer angeht, so wurden diese bereits mehrfach geleakt. Sollte sich das Bildmaterial bestätigen, dann erwarten uns heute Nachmittag nur sehr geringe Designänderungen im Vergleich zu den ersten In-Ear-Kopfhörern. Stattdessen wird erwartet, dass die Nothing ear (2) eine hochauflösende Zertifizierung und einen LHDC 5.0-Audiocodec mit sich bringen, wie er auch bei den aktuellen OnePlus Buds Pro 2 zu finden ist.

Nothing verriet bereits im Vorfeld, dass die ear (2) mit der IPX4 statt IP54 eine bessere Wasser- und Staubschutzklasse erhalten werden. Außerdem wurden die kommenden In-Ears mit mehr als 120 Smartphones und Laptops gekoppelt und getestet, während die ear (1) nur mit 70 Geräten nachgewiesener Maßen kompatibel sind.

Nothing ear (1) vs. ear (2) - Die Kopfhörer sind bis auf die Positionierung der Mikrofone zur Geräuschunterdrückung nahezu identisch. / © SmartPrix / OnLeaks

Es ist nicht bekannt, ob es in anderen Bereichen Verbesserungen gibt, z. B. bei der Akkulaufzeit und der aktiven Geräuschunterdrückung (ANC). Insbesondere die Akkulaufzeit der Kopfhörer der 1. Generation (Test) war na unserer Beurteilung bestenfalls durchschnittlich, obwohl Nothing dies mit den Nothing ear Sticks (Test) wieder wettmachen konnte.

Nothing ear (2) möglicher Preis

Was den Preis der Nothing ear (2) angeht, hat das Unternehmen von Ex-OnePlus-Gründer Carl Pei keine Hinweise angegeben. Wir können nur vermuten, dass der Preis genauso hoch sein wird, wie bei den aktuellen ANC-fähigen Kopfhörern, welche zum Start hin für 99,99 Euro verkauft wurden. Wir "müssen" wohl gezwungenermaßen dem Launch-Event beiwohnen, wenn wir den Preis und etwaige Verbesserungen zeitnah erfahren wollen.