Nur noch heute: 70 GB Datenvolumen im o2-Netz nur 19,99 Euro!

Für den ersten Deal der Woche müsst Ihr Euch ranhalten. Denn Freenet bietet nur noch heute die "o2 green LTE 70 GB" für gerade einmal 19,99 Euro monatlich an. Mit der Flatrate befindet Ihr Euch, wer hätte es gedacht, im Netz der Telefónica und nutzt hier den LTE-Mobilfunkstandard 4G. Außerdem habt Ihr eine Download-Bandbreite von maximal 225 MBit/s zur Verfügung, was durchaus ungewöhnlich für ein solches Angebot ist.

o2 green LTE 70 GB Allnet-Flatrate | 4G | Telefónica-Netz | 70 GB Datenvolumen | max. 225 MBIt/s | Keine Anschlussgebühr | flexibler Vertragsbeginn | Monatlich kündbar

Zusätzlich habt Ihr die Möglichkeit, den Vertragsbeginn auf einen späteren Zeitpunkt zu legen und müsst Euch hier keine 24 Monate an den Anbieter binden. Eine Mindestlaufzeit von einem Monat ist allerdings vertraglich festgelegt und anschließend könnt Ihr den Mobilfunktarif wieder mit einer Kündigungsfrist von zwei Wochen zum Laufzeitende kündigen. Zusätzlich habt Ihr VoLTE & WLAN-Calls zur Verfügung und auch EU-Roaming ist hier inklusive.

Der Freenet-Tarif im Check

Die "green LTE"-Tarife haben nach wie vor keinen Zugang zum 5G-Netz der Provider, allerdings könnte sich dies in Zukunft durchaus ändern. In der Regel habt Ihr bei solchen Vielsurfer-Angeboten auch eine deutlich geringere Bandbreite zur Verfügung und dürft Euch häufig mit einer langen Mindestlaufzeit herumschlagen, was hier jedoch nicht der Fall ist. In der nachfolgenden Tabelle findet Ihr alle Einzelheiten zum Handytarif.

o2 green LTE im Check Eigenschaft o2 green LTE 70 GB Netz Telefónica Anbieter Freenet Datenvolumen 70 GB Download-Bandbreite max. 225 MBit/s 4G/5G 4G Mindestlaufzeit 1 Monat Monatliche Kosten 42,99 Euro 19,99 Euro Anschlussgebühr Wird erstattet Effektive Kosten pro GB ~ 0,29 Euro Zum Angebot*

Effektiv zahlt Ihr bei diesem Angebot gerade einmal 29 Cent pro verbrauchtem GB. Im Vergleich zu anderen Angeboten im Netz ist das schon recht günstig. Lediglich die fehlende 5G-Option könnte einigen von Euch etwas sauer aufstoßen, jedoch ist das bei den sogenannten Discount-Tarifen keine Seltenheit.

Für wen lohnt sich das Tarif-Angebot?

Gerade Vielsurfer kommen bei diesem Angebot voll auf ihre Kosten. Die geringen effektiven Kosten sind gerade dann interessant, wenn Ihr das entsprechende Datenvolumen auch verbraucht. Außerdem könnt Ihr Euch die Anschlussgebühr mit einer SMS wieder erstatten lassen und müsst keine lange Vertragslaufzeit fürchten.

Allerdings stehen hier auch 19,99 Euro im Raum, die für viele, die kein solches Datenvolumen benötigen, zu teuer sein könnten. Es gibt im Netz zahlreiche andere Angebote, bei denen Ihr zwar deutlich weniger Datenvolumen erhaltet, allerdings auch geringere monatliche Kosten zu zahlen habt. Dennoch gilt bei diesem Deal, dass Ihr sehr viel für Euer Geld erhaltet und Ihr Euch beeilen, solltet, wenn Ihr den Deal wahrnehmen möchtet.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Wie viel Datenvolumen nutzt Ihr in der Regel monatlich? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!