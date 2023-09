OnePlus bringt ein preiswertes Gaming-Tablet auf den Markt

OnePlus Pad Go speziell für das Gaming?

Auf einer Skizze, die OnePlus India auf X (früher bekannt als Twitter) geteilt hat, ist die Rückseite des Tablets mit gebogenen Ecken zu sehen. Es hat eine auffällige Kontur um den oberen Bereich und ein ähnliches Kamera-Array in der Mitte der Rückseite, wie das ursprüngliche OnePlus Pad.

Außerdem wurde in dem Beitrag erwähnt, dass das Tablet eine ganztägige Akkulaufzeit und Gaming-Fähigkeiten haben wird, was auf eine große Akkukapazität und einen leistungsfähigen mobilen Chipsatz schließen lässt. Möglicherweise handelt es sich um eine etwas schwächere Version des MediaTek Dimensity 9000, der auch im OnePlus Pad zum Einsatz kommt. Abgesehen von diesem Teaser wurden noch keinerlei technische Daten oder gar das Erscheinungsdatum verraten.

All Play All Day

OnePlus teasert ein neues Android-Tablet an, das als OnePlus Pad Go auf den Markt kommen könnte. / © OnePlus Indien

Dies ist nicht das erste Mal, dass die Existenz eines unangekündigten OnePlus-Tablets erwähnt wird. Bereits im August wurden zwei Geräte mit den Modellnummern OPD2304 und OPD2305 im OnePlus-Forum von einem User gesichtet. Diese Tablets wurden von der indischen Zertifizierungsstelle auch als OnePlus Pad Go bezeichnet, wobei die beiden Nummern auf die verschiedenen Speichervarianten hinweisen könnten.

Was das Veröffentlichungsdatum und die Verfügbarkeit angeht, so deutet die Formulierung "coming soon" auf eine baldige Markteinführung in der Region hin. Es ist unklar, ob das OnePlus Pad Go auch auf anderen Märkten erhältlich sein wird. Auch zum Preis gibt es keine Angaben, aber wenn die Vergangenheit ein Indikator ist, wird das OnePlus Pad für 499 Euro pro Stück verkauft.

Haltet Ihr ein günstigeres OnePlus-Tablet für notwendig? Wie hoch sollte OnePlus den Preis für das angebliche "Pad Go" ansetzen? Teilt uns Eure Antworten in den Kommentaren mit.