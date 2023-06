OnePlus Fold: Erste Bilder können Oppo-Verwandtschaft nicht verbergen

OnePlus Fold: Design und technische Daten

Es wurde spekuliert, dass das OnePlus Fold, dessen Name noch nicht final feststeht, das Design des Find N2 von Oppo übernimmt. Und das mit dem unverwechselbaren Formfaktor, der eher zwischen dem typischen Samsung Galaxy Z Flip und Galaxy Z Fold zu finden und bislang einzigartig am Markt der Foldables ist. Anhand des uns nun vorliegendem 3D-Rendermaterials, welches wieder einmal vom zuverlässigen Tippgeber Steve Hemmerstoffer erstellt und an "MySmartprix" exklusiv verkauft wurde, sieht es jedoch so aus, als fährt OnePlus eine andere Strategie. Denn mit dem Oppo Find N2 hat das hier abgebildete Foldable wenig zu tun.

Das Rendering des OnePlus Fold zeigt dünnere Ränder und einen höheren Formfaktor. / © MySmartprix

Offensichtlich hat das OnePlus Fold ein Design im Stil eines aufklappbaren Buches und ein höheres Seitenverhältnis, das dem Samsung Galaxy Z Fold 4 (Test) ähnlicher ist als dem Oppo Find N2, welches von MaTT getestet wurde. Eines der Bilder zeigt, wie flach das Gerät zusammengefaltet werden kann, wodurch es relativ dünn wird. Das deutet darauf hin, dass das Unternehmen ein fortschrittlicheres Scharnier einbaut, was ja auch bereits letztes Jahr von Pete Lau angedeutet wurde.

Zu den angeblichen Kameraspezifikationen des OnePlus Fold gehören das Hasselblad-Branding und ein Periskop-Objektiv. / © MySmartprix

Außerdem scheinen das innere und das äußere Display sehr dünne Ränder zu haben. Zu einer möglichen Displayfalte lässt sich bei dem vorliegenden Material nichts sagen. Zusätzlich befindet sich auf jedem Panel oben mittig positioniert eine Frontkamera im Punch-Hole-Design, während die Rückseite ein großes kreisförmiges Kamera-Array beherbergt, das dem Layout des Oppo Find X6 (Pro) stark ähnelt.

Aber auch das OnePlus 11 (Test) hatte bereits eine runde Kameraeinheit verbaut. Die Dreifach-Kamera-Konfiguration mit dem Hasselblad-Branding beinhaltet offensichtlich eine Periskop-Optik – erkennbar an dem rechteckigen Sichtfenster. Möglich, dass OnePlus hier auf die Spezifikationen des Oppo Find X6 Pro zurückgreift, was drei 50-MP-Sensoren vorsehen würde: einen 1 Zoll großen IMX989-Image-Sensor von Sony und zwei IMX890-Sensoren für die Ultra-Weitwinkel und Telezoom-Periskop-Kamera.

Es wurde erwähnt, dass der Fingerabdrucksensor in den Einschaltknopf auf der rechten Seite integriert ist, zusammen mit dem typischen OnePlus-Alertslider auf der gegenüberliegenden Seite. Außerdem befinden sich auf der Ober- und Unterseite drei Lautsprecher-Öffnungen und ein USB-Type-C-Port.

Weitere Merkmale des OnePlus Fold

Das OnePlus Fold wird voraussichtlich von einem Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 angetrieben, der mit einem innenliegenden 2K-AMOLED-Display mit einer Bildwiederholfrequenz von 120 Hz gekoppelt ist. Die Akkukapazität wird mit 4.800 mAh angegeben, während die "Super VOOC"-Ladeleistung bei 100 Watt liegt und damit ähnlich hoch ist wie beim OnePlus 11.

Weiterhin wird das faltbare Handy höchstwahrscheinlich mit dem Betriebssystem ColorOS 13 laufen, das auf Android 13 basiert. Es ist noch nicht bekannt, wie viel das OnePlus Fold kosten und auch nicht, wie es letztendlich final heißen wird.

Findet Ihr, dass das OnePlus Fold auf den geleakten Fotos besser aussieht als das Samsung Galaxy Z Fold 4? Teilt uns Eure Antworten in den Kommentaren mit.