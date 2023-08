Oppo Find N3 Flip: Erstes Klapp-Foldable mit Triple-Kamera

Das Oppo Find N3 Flip wird das erste Foldable im Clamshell-Design mit Triple-Kamera

Erst am Wochenende hatte ich meine persönliche Meinung zu einem möglichen Angriff durch Motorola an Samsung berichtet, den ich durch die gleich zwei jüngst präsentierten Motorola Razr 40 (Test) und Motorola Razr 40 Ultra (Test) erkannt haben will.

Meine Meinung zu einem möglichen Foldable-War: Motorola schlägt zurück!

Doch wie es scheint, greift mit Oppo nun ein weiterer Smartphone-Hersteller in das Klapp-Geschehen mit ein. So steht wohl der Nachfolger des von uns getesteten Oppo Find N2 Flip ante portas. So berichtete der Leaker Yogesh Brar auf Pricebaba über ein Oppo Find N3 Flip, welches als erstes Klapp-Foldable mit einer Triple-Kamera auf den Markt kommen soll. Aus noch unbekannten Gründen wurde nun aber der Tweet als auch der Beitrag an sich entfernt.

Darin war eine Skizze abgebildet, welche eine Triple-Hauptkamera in einem kreisrunden Array darstellte. Diese soll aus einer 50-MP-Hauptkamera mit optischer Bildstabilisierung, einer 32-MP-Telezoom- und einer 8-MP-Ultra-Weitwinkel-Kamera bestehen. Weiterhin war von einem innenliegenden und somit faltbaren 6,8 Zoll großem AMOLED-Display die Rede, welches eine LTPO unterstützte Bildwiederholrate von 120 Hz besitzen soll.

Laut dem jüngstem Leak soll das Oppo Find N3 Flip eine runde Triple-Kamera bekommen! / © Pricebaba

Das auf der einen Seite der beiden "Flügel", rechtsbündige Cover-Display wird mit einer Diagonale von 3 Zoll genannt. Die Selfie-Kamera soll eine Auflösung von 32 MP haben. Im Hinblick auf Schnellladetechnologie war Oppo mit seiner VOOC-Technologie schon immer marktführend und lässt sich somit auch nicht im Oppo Find N3 Flip lumpen. In dem gelöschten Beitrag war von 67 Watt die Rede, mit denen der Akku mit seiner noch unbekannten Kapazität geladen werden kann.

Das Oppo Find N3 Flip soll laut Pricebaba (via NotebookCheck) nicht nur exklusiv in China, sondern auch global erscheinen. Das schließt aber nach aktueller Aktenlage und der Patentklage durch Nokia einen Verkauf in Deutschland aus. Aber Amazon macht es uns in Europa ja leicht, Smartphones aus anderen Ländern zu beziehen.

Abschließend möchte ich es nicht versäumen, Euch auch darüber zu informieren, dass es in der Tat auch schon früher das Gerücht gab, das Oppo Find N3 Flip würde mit einer Triple-Kamera erscheinen. Doch seinerzeit war von einer vertikalen Anordnung der drei Hauptkameras die Rede.

Erster Leak des Oppo Find N3 Flip / © Tech Hunger

Was haltet Ihr von dem Oppo Find N3 Flip, wenn es so kommen sollte, wie zuletzt geleakt? Wäre die Kamera-Qualität bei einem kompakten Foldable kaufentscheidend? Schreibt uns doch gern Eure Meinung unten in die Kommentare!