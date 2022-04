Poco F4 GT vs. Xiaomi 12 Pro: Lohnen 500 € Aufpreis bei ähnlichen Specs?

Das brandneue Poco F4 GT bietet eine ähnliche Hardware wie das Xiaomi 12 Pro . Lassen wir dabei außer Acht, dass Xiaomis High-End-Smartphone auf dem Papier ein besseres Kameramodul und ein massentauglicheres Design bietet, sollte der Alltag mit beiden Geräten ungefähr gleich sein. Allerdings spart Ihr beim Poco F4 GT knapp 550 € – ist der Aufpreis beim Xiaomi also noch gerechtfertigt?

Schneller Vergleich der technischen Daten

Zweifellos verdient das Poco F4 GT den Titel des Flaggschiff-Killers des Jahres 2022, wenn man die technischen Daten dieses Modells mit denen des Xiaomi 12 Pro vergleicht. Beide Modelle basieren auf dem Snapdragon 8 Gen 1 von Qualcomm, dem Spitzen-SoC für Android-Smartphones.

Darüber hinaus bieten sie in Europa dieselben RAM- und Speichervarianten. Auf beiden Geräten läuft zudem das auf Android 12 basierende MIUI 13 – laut Xiaomi variiert jedoch die Anzahl der Android-Updates und die Unterstützung des Sicherheitspfads von einem Modell zum anderen.

Poco F4 GT und Xiaomi 12 Pro: Technische Daten im direkten Vergleich Produkt Poco F4 GT Xiaomi 12 Pro Bild Anzeige 6,67 Zoll, AMOLED DotDisplay

2.400 x 1.080 Pixel, 120 Hz adaptiv

6,73 Zoll, gebogenes AMOLED

3.200 x 1.440 Pixel, 120 Hz adaptiv

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Speicher 128 / 256 GB ROM UFS 3.1

8 / 12 GB RAM LPDDR5

128 / 256 GB ROM UFS 3.1

8 / 12 GB RAM LPDDR5

Software MIUI 13 mit Android 12

2 Android-Versionen und 3 Jahre Sicherheitsupdates

MIUI 13 mit Android 12

3 Android-Versionen und 4 Jahre Sicherheitsupdates

Rückseitige Kamera Hauptkamera: 64 MP / f/1.9-Blende / 1/1.73-Zoll

0,8 μm 4-in-1 Super Pixel

Ultra-Weitwinkel: 8 MP / f/2.2 Blende / 120º FOV

Makrokamera: 2 MP / Blende f/2.4





Hauptkamera: 50 MP / Blende f/1.9 / 1/1,28-Zoll-7P-Objektiv

2,44 μm 4-in-1-Superpixel

Ultra-Weitwinkel: 50 MP / f/1.9 Blende / 115º FOV

Teleobjektivkamera: 50 MP / f/1.9 Blende / 48 mm äquivalente Brennweite





Frontkamera 20 MP / f/2.4 Blende / 1.4 µm 4-in-1 Super Pixel 32 MP / Blende f/2,45 / 1,4 µm 4-in-1 Super Pixel Audio Symmetrische Vierfach-Lautsprecher, Dolby Atmos®, Hi-Res Audio zertifiziert, Hi-Res Audio Wireless zertifiziert Vier Lautsprecher, Dolby Atmos® Sound von Harman Kardon, USB Typ C, kein Audioanschluss Akku 4700 mAh

Kabelgebundenes Laden (90°): 120 W HyperCharge

4600 mAh

Kabelgebundenes Aufladen: 120 W HyperCharge

Kabelloses Laden: 50 W

Drahtloses Aufladen in umgekehrter Richtung: 10 W





Konnektivität 5G, Wi-Fi 6E, BT 5.2, NFC, Dual GPS/Galileo, GLONASS/BDS 5G, Wi-Fi 5 & 6 (ac/ax), BT 5.2, NFC, Dual GPS/Galileo, GLONASS/BDS Abmessungen und Gewicht 162,5 x 76,7 x 8,5 mm, 210 g 163,6 x 74,6 x 8,16 mm, 205 g Preis Beginnt bei $499 Beginnt bei $999

Eine weitere Gemeinsamkeit ist die 120-W-HyperCharge-Schnellladetechnologie, mit Ihr beide Handys in Rekordzeit aufladen könnt. In unserem Test mit dem Xiaomi 12 Pro dauerte das Schnellladen durchschnittlich 22,5 Minuten für eine vollständige Aufladung.

Obwohl beide Geräte die AMOLED-Technologie im Display verwenden und die gleiche Bildwiederholfrequenz von 120 Hz haben, ist die Auflösung des Spitzenmodells von Xiaomi höher. Dies bietet theoretisch eine bessere Bildqualität. Abgesehen von der Auflösung ist der Bildschirm des Xiaomi 12 Pro an den Seiten abgerundet, während der des Poco F4 GT flach ist.

Der Bildschirm des Xiaomi 12 Pro ist sehr hell und bietet einen hohen Kontrast / © NextPit

Was sich jedoch wirklich von einem Handy zum anderen unterscheidet, sind die Kamera-Setups. Normalerweise sind die Kameras von Gaming-Smartphones – wie dem Poco F4 GT – schlechter als die von High-End-Modellen. Hier gibt es den größten technischen Unterschied zwischen den beiden Modellen. Die Kamera des Xiaomi 12 Pro ist vielseitiger und bietet mehr Möglichkeiten für die Aufnahme von Fotos, beispielsweise einen 2-fachen, optischen Zoom. Das Poco F4 GT besitzt hingegen eine 2-MP-Makro-Kamera, die nicht einmal auf dem Papier beeindruckt.

Auf der anderen Seite nutzen beide Modelle 4-in-1-Pixel, um das zu bieten, was Xiaomi "Super Pixel" nennt. Am Ende des Tages soll das eine deutliche Verbesserung der endgültigen Bildqualität bringen, aber diese Optimierung zeigt sich deutlicher auf Fotos, die mit dem Xiaomi 12 Pro aufgenommen wurden.

Das Hauptkameramodul des Xiaomi 12 Pro ist vielseitiger als das des Poco F4 GT – wie zu erwarten war. / © NextPit

Während die Kamera einer der Vorzüge des Xiaomi 12 Pro ist, ragt das ausgeklügelte Wärmeableitungssystem beim Poco F4 GT heraus. Das Premium-Smartphone von Xiaomi ist mit einer 2.900 Quadratmillimeter großen Vapor-Chamber zur Wärmeableitung ausgestattet. Das Poco-Device setzt hingegen auf das Liquid-Technology 3.0-System, das mit einer 4860 Quadratmillimeter großen Dual-VC ausgestattet ist. Das bedeutet, dass die Kühllösung für intensives Spielen optimiert ist – denkt daran: Ein hoher Stromverbrauch erzeugt eine hohe Erwärmung.

Auch der Screen des Poco F4 GT erstrahlt im 120-Hz-Glanz. / © NextPit

Gamer-Appeal vs. High-End-Gefühl

Design ist subjektiv, aber legen wir ein Gamer-Smartphone neben ein High-End-Smartphone, sind die Unterschiede deutlich. Dank der integrierten Aluminiumlegierung und dem Corning Gorilla Glass Victus besteht kein Zweifel an der Qualität des Xiaomi-Flaggschiffs. Trotz des 4.600-mAh-Akkus liegt das 12 Pro gut in der Hand, es ist kompakt und die geschwungenen Linien des Displays und der Rückseite machen das Handy sehr elegant. Die matte Rückseite und die abgerundeten Ecken des Hauptkameramoduls verstärken diesen Effekt noch.

Das Poco F4 GT hingegen ist ein Gaming-Smartphone. Das bedeutet, wir finden ein moderneres, auffälligeres Design vor. Dazu gehören Schultertasten und mutigere Varbvarianten, was sich vor allem bei der gelben Variante des Poco F4 GT zeigt. An der Seite befinden sich beim F4 GT zwei magnetische Pop-up-Auslöser, die laut Hersteller ein "Kontroll- und Präzisionserlebnis auf höchstem Niveau" bieten sollen.

So begeistert wie Antoine hier sind Gamer beim Antesten des Poco F4 GT / © NextPit

Gehört Ihr nicht zur Zielgruppe der Gamer, auf die Poco mit diesem Gerät abzielt? Dann solltet Ihr wissen, dass die Schulter-Tasten neu zugeordnet und für den täglichen Gebrauch angepasst werden können. Somit könnt Ihr über diese Buttons auch die Kamera, Screen-Recordings oder sogar die Taschenlampe aktivieren. Der Hersteller versucht also, zwei Welten zufriedenzustellen.

Eine 550-Euro-Entscheidung

Die Unterschiede zwischen einem durchschnittlichen iPhone und der Pro-Variante sind enorm, so dass die Entscheidung für das eine oder andere Modell sehr leicht fällt. Bei der Wahl zwischen einem High-End-Handy wie dem Xiaomi 12 Pro und einem "Flaggschiff-Killer" wie dem Poco F4 GT ist die Ähnlichkeit jedoch so groß, dass es nur noch wenige Möglichkeiten gibt, sich abzuheben. Es lässt sich jedoch kaum abstreiten, dass der Preisunterschied wahnsinnig hoch ist.

Mit einem überlegenen Kameramodul auf dem Papier, Wireless- und Reverse-Charging-Optionen, einer höheren Bildschirmauflösung und mehr Jahren Software-Update-Support ist das Xiaomi 12 Pro ab 1.049 Euro erhältlich.

Das Poco F4 GT in Silber. / © NextPit

Mit einem Gamer-Appeal, der ein ausgeklügeltes Hardware-Kühlsystem, einem modernen Aussehen und einer sehr ähnlichen Hardware-Spezifikation wie das Xiaomi 12 Pro bietet, kann das Poco F4 GT ab heute zu einem Preis von 499 Euro im Frühbucherangebot erworben werden.

Am Ende des Tages geht es hier nicht mehr um die Qualität der Kamera oder des Kühlsystems, sondern um den Preis. Und meiner Meinung nach bietet das Xiaomi 12 Pro nichts, was 550 Euro mehr wert wäre. Fazit: Nein, der Unterschied zahlt sich nicht aus!

Ist das Poco F4 GT eurer Meinung nach also im eigentlichen Wortsinn das preiswertere Handy als das Xiaomi 12 Pro? Nehmt an der Umfrage unten teil und schreibt uns Eure Meinung in den Kommentaren. Ich bin wirklich neugierig auf eure Sichtweise zu diesem Thema.