Zunächst die schlechte Nachricht: Es gibt einen ganzen Haufen Dinge, die wir Euch noch nicht über das neue Poco F7 Ultra verraten können. Aber: Wir haben das Gerät bereits in die Finger bekommen und dürfen Euch nach einem ersten Unboxing bereits einen guten Teil der Gerüchte bestätigen. Spoiler: Viel mehr Power als beim Poco F7 Ultra werdet Ihr nirgendwo fürs Geld bekommen.

Klar, über technische Daten dürfen wir leider noch nicht sprechen. Aber: Wir dürfen das Poco F7 Ultra zusammen mit Euch auspacken – und praktischerweise werden im Karton dann die einen oder anderen Details sichtbar, die bislang nur als wilde Gerüchte durchs Netz spukten. Aber seht doch einfach selbst im Video, in dem wir das erste Ultra-Poco überhaupt gemeinsam mit Euch auspacken.

Poco F7 Ultra im Unboxing-Video

Was kann das Preis-Leistung-Monster von Xiaomi?

Wie wir beim Auspacken auf der Folientüte rund ums Smartphone gesehen haben, steckt unter der Haube wirklich der Qualcomm Snapdragon 8 Elite – und damit der leistungsstärkste Prozessor, den man sich derzeit in einem Android-Handy nur wünschen könnte. Dazu gibt's zumindest bei unserem Gerät 512 GB Speicher und 16 GB RAM. Nur mal zur Einordnung: Auch wenn die Preise derzeit noch geheim sind, so wird sich das Poco F7 Ultra wohl wieder ganz grob in der gleichen Preisrange bewegen wie die letztjährigen F-Modelle – beziehungsweise als Ultra wohl ein bisschen darüber. Und das F6 Pro gab's damals für 629 Euro UVP.

Neben dem Prozessor gibt's auch beim Akku beziehungsweise beim Aufladen eine starke Überraschung: Nicht nur hat das Poco F7 Ultra Quick-Charging mit 120 W UND ein 120-W-Netzteil im Lieferumfang – es gibt auch Wireless Charging mit 50 W. Die Technik verpackt die Poco-Mutter Xiaomi dann in einem Metallchassis mit IP68-Zertifizierung; zumindest deuten die Antennenstreifen darauf hin, dass der Rahmen nicht aus Kunststoff ist.

Das Poco F7 Ultra hat eine Dreifach-Kamera. / © nextpit

Und sonst? Das Display schafft 120 Hz und bietet eine starke WQHD+-Auflösung – ich würde hier mal auf die 3.200 x 1.440 Pixel aus dem indirekten Vorgänger F6 Pro tippen. Bei der Kamera schließlich gibt's eine Triple-Kamera "mit 50 Megapixeln". Ob die Auflösung jetzt einen, zwei oder alle drei Sensoren meint, wird leider noch nicht verraten. Kommende Woche wird Xiaomi das Poco F7 Ultra aber offiziell vorstellen, und spätestens dann bekommt Ihr von uns jedes kleinste Detail zu dem neuen Flaggschiff-Poco.