Prime Day 2023: Samsung-Soundbar mit Mega-Rabatt sichern!

Langsam aber sicher neigt sich der Prime Day seinem Ende entgegen. Doch kein Grund zu verzagen, falls Ihr noch nicht den richtigen Deal für Euch gefunden habt. Denn wir haben noch einige Angebote für Euch, wie die Samsung HW-S66B. Die Soundbar kostet Euch derzeit nur noch 239 Euro, statt der vorgeschlagenen 419 Euro. Ob Amazon hier an der Preisschraube gedreht hat, erfahrt Ihr in diesem Deal-Check.

Smart-TVs (zur Kaufberatung) sind eine tolle Erfindung. Wir können jederzeit unsere Lieblingsserien streamen und das sogar stundenlang. Allerdings haben viele Geräte ein Problem: der Sound. Abhilfe schaffen hier die sogenannten Soundbars, die Euer Heimkino erst abrunden und mit wuchtigen Bässen und klaren Höhen für ein entsprechendes Filmgefühl sorgen. Die Samsung HW-S66B ist eine solche Soundbar und Ihr bekommt sie jetzt deutlich günstiger am Amazon Prime Day. Denn das Gerät kostet Euch für kurze Zeit nur 239 Euro.

Affiliate Angebot Samsung HW-S66B Soundbar mit Q-Symphony-Funktion und Dolby Atmos 5.0

Die Samsung HW-S66B nutzt ein 5.0-Kanal-System mit sieben integrierten Lautsprechern und lässt sich ganz einfach via Bluetooth oder WLAN mit Eurem Fernseher verbinden. Um den perfekten Surround-Sound zu fördern, verfügt die Soundbar über kabelloses Dolby Atmos und DTS Virtual:X. Besitzt Ihr zudem einen Samsung-Fernseher, könnt Ihr die Q-Symphony-Funktion nutzen, um den räumlichen Klang auf ein neues Level zu heben.

Lohnt sich das Soundbar-Angebot von Amazon?

Zugegeben, mit Soundbars befinden wir uns bei nextpit eher auf einem fremden Gebiet. Was den Preis angeht, kann ich Euch zumindest sagen, dass der Preis wirklich spannend ist. Auch wenn Amazon hier wieder aufbläht, kostet Euch das Gerät beim nächstbesten Anbieter bereits 328,99 Euro. Dadurch spart Ihr am Prime Day 89,99 Euro. Allerdings sind die Kosten für die Soundbar seit August 2023 im Sinkflug und so zahlt Ihr in der Regel nur 250 Euro. Dennoch gilt, dass es sich hier um einen Bestpreis handelt.

Vor allem in Verbindung mit einem Samsung-TV (zum Shop)* ist eine entsprechende Soundbar sinnvoll. Die Q-Symphony-Funktion fördert das Kino-Erlebnis ungemein. Auch preislich macht Ihr hier nichts falsch, denn die bekannte Samsung-Qualität findet sich auch in den Soundbars wieder.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Nutzt Ihr eine Soundbar oder reicht Euch die Qualität Eures Fernsehers? Lasst es uns wissen!