Samsung-Megapaket von o2: Z Flip 5 plus Galaxy Watch 6 im 25 GB-Tarif

Samsung Galaxy Z Flip samt Galaxy Watch 6 und o2-M-Tarif

Über das Samsung Galaxy Z Flip 5 brauche ich wohl nicht viele Worte zu verlieren. Es ist das neueste Samsung-Foldable im praktischen Clamshell-Design, welches nicht nur im nextpit-Test von Camila mit seinem 3,4 Zoll großem Cover-Display (720 x 748 Pixel) überzeugt. Denn das AMOLED-Außendisplay ist genau genommen als vollwertiges "Ersatzpanel" zu nutzen, wenn Ihr mal wieder zu faul seid, das Foldable auseinander zuklappen.

Das Innendisplay des Z Flip 5 ist wirklich eine Schönheit. / © nextpit

Unter der Haube des Galaxy Z Flip 5 schlagen die acht Kerne des Snapdragon 8 Gen 2 in der gepimpten "for Galaxy"-Variante, gemeinsam mit 8 GB RAM und 256 GB internen Programmspeicher. Und damit das Samsung-Paket auch richtig rund ist, packt Euch o2 noch die nagelneue Samsung Galaxy Watch 6 (Test) dazu.

Das Sahnehäubchen ist in unserem Fall der o2-Mobile-M-Tarif, welcher Euch jeden Monat 25 GB Daten im schnellen 5G-Netz (bis zu 300 MBit/s) sowie eine Allnet-Telefon- und SMS-Flat in alle deutschen Netze zur Verfügung stellt. Und damit der Spaß nicht langweilig wird, gibt es jedes Jahr 5 GB Highspeed-Datenvolumen gratis on Top.

Lohnt sich der Samsung-Deal bei o2 oder nicht?

Jetzt aber die große Frage: Lohnt sich das Tarifangebot für das Galaxy Z Flip 5 plus Galaxy Watch 6 – oder nicht? Hier erst einmal die Tarifdaten auf einen Blick:

Samsung-Deal von o2 auf einen Blick Eigenschaft Samsung-Deal Tarif o2 Mobile M Datenvolumen 25 GB (+5 GB jedes Jahr) Download-Bandbreite max. 300 MBit/s 4G/5G 5G Mindestlaufzeit 24 Monate Monatliche Kosten 64,99 Euro Einmalige Gerätekosten (inkl. Versand) 5,99 Euro Anschlussgebühr 0,00 Euro Gesamtkosten 1.565,75 Euro Reguläre Gerätekosten (Quelle: Idealo) Samsung Galaxy Z Flip 5 – 1.099,00 Euro

Samsung Galaxy Watch 6 (BT) – 305,89 Euro Effektive monatliche Tarifkosten ~ 6,70 Euro Zum Angebot*

Wie Ihr in der Tabelle seht, kostet der Tarif insgesamt über die 24 Monate hinweg 1.566 Euro. Zieht Ihr davon nun die Gerätekosten von 1.099,00 Euro für das Flip 5 und 305,89 Euro für die Watch 6 ab, dann bleiben am Schluss noch 160 Euro übrig, die Ihr über 24 Monate hinweg für den Tarif o2 Mobile M mit 25 GB Datenvolumen zahlt. Geteilt durch 24 Monate Laufzeit ergibt das am Ende effektive Tarifkosten von gerade einmal 6,70 Euro, was eine echte Hausnummer ist. Zum Vergleich: Regulär kostet dieser o2-Tarif 32,99 Euro.

Natürlich könnt Ihr auch andersherum rechnen: Der o2-Tarif Mobile M kostet regulär ohne Gerät über 24 Monate hinweg 831,75 Euro. Hier bezahlt Ihr insgesamt über 24 Monate 1.565,75 Euro, also 734 Euro mehr. Für diese 734 Euro bekommt Ihr allerdings auch ein Galaxy Z Flip 5 und eine Galaxy Watch 6. Sucht Ihr gerade nach einer smarten Vollausstattung für Handgelenk und Hosentasche sowie nach einem neuen Tarif, dann ist das ein wirklich gutes Angebot.

Ihr habt schon ein Smartphone, sucht aber gerade nach einem neuen Notebook und einem Tarif? Dann könnte dieses Angebot für Euch gemacht sein, bei dem Ihr ein aktuelles MacBook Pro für gerade einmal 1 Euro Anzahlung bekommt – dazu gibt's den gleichen o2-Mobile-M-Tarif wie beim Samsung-Angebot.

Das Apple MacBook Pro kommt mit schnellem M2-Chipsatz. / © Apple

Kurz zum MacBook Pro: Es handelt sich hier 2022er-Modell um das 13 Zoll große Modell mit dem neuen Apple-M2-Chipsatz. Ihr habt bei o2 die Auswahl zwischen den Farben Spacegrau oder Silber, dazu bekommt Ihr 256 GB superschnellen SSD-Speicherplatz. Die Akku-Laufzeit wird bei einer Komplett-Ladung mit 20 Stunden angegeben. Hier findet Ihr die vollständigen Deal-Details:

o2-Deal mit MacBook pro im Check Eigenschaft Informationen Tarif o2 Mobile M Datenvolumen 25 GB (+5 GB jedes Jahr) Download-Bandbreite max. 300 MBit/s 4G oder 5G 5G Mindestlaufzeit 24 Monate Monatliche Kosten 89,99 Euro Einmalige Gerätekosten (inkl. Versand) 5,99 Euro (4,99 Euro) Anschlussgebühr 0,00 Euro Gesamtkosten 1.949,75 Euro Reguläre Gerätekosten (Quelle: idealo) Apple MacBook Pro 13 (M2) – 1.349,00 Euro Effektive monatliche Tarifkosten ~ 25,03 Euro Zum Angebot*

Klar, die monatlichen Tarifkosten sind mit 89,99 Euro ein ganzes Stück höher als beim Samsung-Smartphone, und die Gesamtkosten belaufen sich am Ende auf 1.949,75 Euro. Gegenüber dem regulären Tarif – mit wieder Gesamtkosten von 831,75 Euro – sind das 1.118 Euro effektive Kosten für das MacBook Pro. Gegenüber dem aktuell günstigsten Angebot im Preisvergleich spart Ihr hier 231 Euro. Das ist nicht ganz so bombastisch wie beim Samsung-Deal, aber immer noch beachtenswert.

Natürlich könnt Ihr hier auch wieder andersherum rechnen. Damit kommt Ihr dann auf effektive Tarifkosten von 25,03 Euro pro Monat – statt 32,99 Euro für den Tarif "o2 Mobile M" für sich alleine.

Was sagt Ihr zu den beiden Deals – welcher ist Euer Favorit? Nach welchen Schnäppchen haltet Ihr denn so prinzipiell Ausschau?

Dieser Artikel ist Teil einer Kooperation zwischen nextpit und dem Mobilfunkanbieter. Auf die redaktionelle Meinung von nextpit hat diese Zusammenarbeit keinen Einfluss