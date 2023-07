Schneller als gedacht: Android 14 Beta kommt auf Samsung-Smartphones

Ich erinnere mich noch gut daran, wie erstaunt ich war, als ich als Kind das Nokia 3210 zum ersten Mal in die Hand bekam, und in dieser Zeit entwickelte ich meine Liebe zur Technik, insbesondere zu Mobiltelefonen. In der Ära der Nokia N-Serie begann ich, mein Wissen in verschiedenen Blogs und Foren zu teilen. Früher habe ich sogar Videos gedreht, in denen ich verschiedene Handys Seite an Seite gegenübergestellt habe. Heute bin ich immer noch ein begeisterter Liebhaber von Smartphones, aber meine Interessen haben sich in Richtung smart Gadgets und Elektrofahrzeuge entwickelt.