Samsung Tablet zum Sparpreis: Galaxy Tab S6 Lite unter 250 € sichern!

Bei Amazon gibt es einen spannenden Deal für alle Fans von Samsung-Tablets. Ihr könnt Euch hier das Samsung Tab S6 Lite zum derzeitigen Bestpreis von gerade einmal 245,27 Euro sichern. Ob der Deal hält, was er verspricht oder Ihr hier zu viel zahlt, erfahrt Ihr in unserem Deal-Check.

Arbeitet Ihr gerne mit einem Tablet oder habt einfach keine Lust mehr auf die 6-Zoll-Bildschirme eines Smartphones, solltet Ihr unbedingt bei Amazon vorbeischauen. Hier gibt es das ultradünne Samsung Galaxy Tab S6 Lite mit integriertem S-Pen gerade zum aktuell günstigsten Preis von rund 245 Euro. Hierbei sichert Ihr Euch ein handliches Tablet, auf dem Ihr neben Videos schauen auch zocken oder Eure Gedanken niederschreiben könnt.

Samsung setzt beim Tab S6 Lite auf einen 10,4 Zoll großen TFT-Bildschirm mit einer maximalen Bildschirmauflösung von 2.000 x 1.200 Pixeln. Bei diesem Angebot handelt es sich um die 2022-Version, die mit einem Qualcomm Snapdragon 720G ausgestattet ist und eine Speicherkonfiguration von 4 GB RAM und 64 GB internem Speicher. Außerdem handelt es sich hierbei um die günstigere WiFi-Variante des Tablets.

Der Akku hat eine Kapazität von 7.040 mAh und bringt Euch somit problemlos durch den Tag. Zusätzlich kommt das Tab S6 Lite mit Android 12 direkt zu Euch. Das Betriebssystem könnt Ihr dann natürlich erst mal upgraden und bei Amazon erhaltet Ihr zudem exklusiv eine Herstellergarantie über 36 Monate. Wie bereits erwähnt ist der S-Pen im Wert von 28,70 Euro ebenfalls im Lieferumfang enthalten.

Wie gut ist der Preis des Samsung Galaxy Tab S6 Lite bei Amazon wirklich?

Bei Amazon zahlt Ihr derzeit nur 245,27 Euro. Der nächstbeste Preis im Netz liegt hier bereits bei 289 Euro und selbst eBay kann das Angebot nicht unterbieten. Allerdings handelt es sich nicht um einen Bestpreis. Denn dieser lag am Prime Day 2023 bei 239 Euro. Allerdings sind hier gerade einmal rund 6 Euro Unterschied, wodurch der Deal von den reinen Kosten wirklich spannend ist.

Neben einer wirklich guten Bildqualität erwartet Euch auch Dolby Atmos beim Galaxy Tab S6 Lite. / © Amazon / Samsung

Haltet Ihr also nach einem leistungsfähigen Tablet zum kleinen Preis Ausschau, seid Ihr hier an der richtigen Adresse. Habt Ihr zudem bereits ein Samsung-Ökosystem, lohnt sich der Kauf hier gleich doppelt. Als Apple-Nutzer: innen ist der Deal allerdings weniger interessant und auch dann, wenn Ihr auf ein Flaggschiff-Tablet wie das Samsung Galaxy Tab S9 Ultra (zum Test) setzt. Allerdings müsst Ihr für ein solches Gerät deutlich tiefer in die Tasche greifen. Aufgrund der einfachen Handhabung und des integrierten S-Pen machen auch Tablet-Neulinge mit diesem Angebot nichts falsch.

Was haltet Ihr von dem Deal? Ist das Samsung Galaxy Tab S6 Lite auch 2023 noch interessant für Euch? Lasst es uns wissen!