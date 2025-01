Ihr möchtet Euch einen Saugroboter mit Wischfunktion kaufen, wollt aber nicht mehr als 500 Euro zahlen? Dann hat Amazon mit dem Ecovacs Deebot N30 Pro Omni gerade das perfekte Angebot für Euch auf Lager. Der Preis-Leistungs-Tipp ist derzeit nämlich um satte 30 Prozent reduziert erhältlich und dadurch so günstig, wie noch nie. Wie gut der Deal wirklich ist, verrät Euch nextpit in diesem Artikel.

Könnt Ihr Euch nicht auch etwas Schöneres vorstellen, als Eure kostbare Freizeit mit dem Putzen Eurer Wohnung zu "verschwenden"? Möchtet Ihr nicht mehr selbst das Putzbein schwingen, lohnt sich die Anschaffung eines Robo-Saugers. Leider ist es so, dass die besten Saugroboter mit Wischfunktion häufig 1.000 Euro oder mehr kosten. Für kurze Zeit könnt Ihr Euch allerdings den Ecovacs N30 Pro Omni für weniger als 500 Euro bei Amazon schnappen und bekommt dafür einen echten Preis-Leistungs-Knaller geboten.

Saugroboter unter 500 Euro: Das bietet Euch der Ecovacs-Sauger

Erst vor wenigen Monaten konnten wir den N30 Pro Omni selbst testen und waren vom Putzteufel positiv überrascht. Mit einer Saugleistung von 10.000 Pa bietet er eine ähnliche Power, wie etwa der deutlich teurere Roborock S8 MaxV Ultra (Test). Die Hauptbürste bietet zudem eine "ZeroTangle 2.0"-Technologie. Bedeutet, dass sich hier keine Haare verheddern sollen, was den Wartungsaufwand des Saugroboters deutlich reduziert.

Auf der Oberseite des N30 Pro Omni befindet sich der bekannte LiDAR-Turm zur Navigation. / © nextpit

Auch die Wischleistung weiß zu überzeugen. Zwei Wischmopps, von denen sich einer sogar ausfahren lässt, reinigen selbst eingetrocknete Flecken recht problemlos. Wird ein Teppich angefahren, hebt der N30 Pro Omni die Mopps an, um feuchte Kanten zu verhindern. In der Basisstation wird die Wischausrüstung mit heißem Wasser gereinigt und anschließend mit warmer Luft getrocknet. Der recht hohe Akkuverbrauch und die Lautstärke von 65 dB waren ebenfalls nicht ganz so angenehm.

Lohnt sich das Angebot zum Ecovacs N30 Pro Omni?

Möchtet Ihr Euch den Saugroboter schnappen, zahlt Ihr in der Regel eine UVP von 699 Euro. Diesen Preis reduziert Amazon für kurze Zeit um 30 Prozent, wodurch nur noch 488,60 Euro fällig werden. Günstiger gab es die smarte Haushaltshilfe bisher nie. Allerdings zeigt ein Preisvergleich, dass der nächstbeste Preis mit 549 Euro zwar höher liegt, der Versandriese sein Angebot jedoch unnötig aufbläht.

In den vergangenen Wochen sank der Preis auch nicht unter 520 Euro, während der bisherige Bestpreis für den Robo-Sauger bei 499 Euro lag. Preislich seid Ihr mit diesem Deal also durchaus gut beraten, falls Ihr gerade nach einem leistungsfähigen Saugroboter mit Wischfunktion und All-In-One-Dockingstation sucht und Euch eine etwas höhere Lautstärke oder kleinere Probleme in der Navigation nicht stören. Gerade in Anbetracht des ausfahrbaren Wischmopps und der hohen Saugkraft ist dieses Angebot durchaus interessant.

Was haltet Ihr von dem Deal? Ist der Ecovacs N30 Pro Omni interessant für Euch oder muss es zwingend ein Flaggschiff-Modell sein? Lasst es uns wissen!