Auch im vergangenen Jahr konnte sich die Deutsche Telekom gegen die Konkurrenz durchsetzen und erreichte im Chip-Netztest den ersten Platz. Gerade in puncto 5G und Netzverfügbarkeit stach das Top-100-Unternehmen die Mitbewerber aus. Möchtet Ihr günstig zum besten Netz wechseln, könnt Ihr gerade einen richtig guten Deal bei freenet abgreifen. Hier könnt Ihr Euch derzeit einen Handyvertrag im Telekom-Netz für weniger als 8 Euro ergattern.

Telekom-Schnapper: So viel Tarif für so wenig Geld

Werfen wir einen genaueren Blick auf das Angebot von freenet. Wie bereits angesprochen, nutzt Ihr im Rahmen dieses Tarifs das leistungsstarke Telekom-Netz (Tarifübersicht) – natürlich mit 5G-Mobilfunkstandard. Euch stehen monatlich 20 GB Datenvolumen zur Verfügung und ladet zudem Inhalte mit maximal 50 MBit/s herunter. Diese Kombination sollte für die meisten von Euch vollkommen ausreichen, da Ihr problemlos Eure Lieblingsvideos streamen, Social Media unsicher oder mit Freunden chatten könnt.

Im Tarif-Paket ist auch eine Flatrate für Telefonate in sämtliche deutsche Netze enthalten. Nutzt Ihr noch SMS, müsst Ihr jedoch für jede Kurznachricht etwas zahlen. Allerdings ist diese Option durch Messenger-Apps, wie Whatsapp, längst obsolet. Wie üblich sind auch VoLTE & WiFi-Call inbegriffen. Diese Funktionen sorgen nicht nur für eine bessere Sprachqualität während Eurer Anrufe, sondern ermöglichen es Euch auch, ein WLAN-Netz für Telefonate zu nutzen, sollte der Empfang mal nicht ausreichen.

Direkt das passende Smartphone dazu: Jetzt schon zur Vorbestellung des Samsung Galaxy S25 anmelden

Ein absolutes Highlight ist allerdings der aktuelle Angebotspreis von 7,99 Euro. Normalerweise verlangt freenet für den Handyvertrag 29,99 Euro pro Monat. Besonders praktisch: Der Telekom-Tarif kann auf Wunsch auch als eSIM genutzt werden. Möchtet Ihr den Start etwas nach hinten datieren ist das ebenfalls kein Problem. Nachfolgend haben wir Euch die wichtigsten Vertragsdaten noch einmal übersichtlich aufgelistet.

Tarif-Check Netz Deutsche Telekom Datenvolumen 20 GB Download-Bandbreite max. 50 MBit/s Upload-Bandbreite max. 10 MBit/s 4G/5G 5G Mindestlaufzeit 24 Monate Monatliche Kosten 29,99 € 7,99 € Einmalige Kosten 39,99 € Entfallen durch Erteilung der Werbeerlaubnis Besonderheiten 1 Gratismonat waipu.tv Perfect Plus

Keine Anschlussgebühr? Darauf solltet Ihr unbedingt achten!

Der Tarif-Deal im Telekom-Netz kann sich mit Blick auf den niedrigen Preis echt sehen lassen. Wer preislich wirklich das absolute Maximum rausholen möchte, kann übrigens noch mehr sparen. Wenn Ihr freenet eine Werbeerlaubnis erteilst, werden nämlich die Anschlusskosten in Höhe von eigentlich 39,99 Euro komplett gestrichen. Außerdem solltet Ihr beachten, dass die Monatskosten nach Ablauf der Mindestlaufzeit wieder auf den Normalpreis von 29,99 Euro steigen. Denkt also auf jeden Fall an eine rechtzeitige Kündigung, um den Preisanstieg zu vermeiden.

Eine weitere Sache, die man beachten sollte, ist der Gratis-Monat waipu.tv, welcher dem Tarif-Deal beiliegt. Der eignet sich ideal, um in das wirklich umfangreiche Angebot des TV-Streamingdienstes reinzuschnuppern, birgt allerdings ebenso eine kleine Kostenfalle. Nach Ablauf des ersten Gratis-Monats fallen hierfür dann nämlich monatlich 9,99 Euro an. Möchtet Ihr das nicht, solltet Ihr hier ebenfalls nach Abschluss des Vertrages kündigen.

Was haltet Ihr von dem Deal? Ist der Tarif interessant für Euch? Lasst es uns wissen!