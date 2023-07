Sommer-Bundle von o2: Apple iPhone 14 Pro mit wachsendem Tarif nur 1 €!

Der Anbieter p2 möchte den Sommer mit Euch feiern und haut ein Top-Bundle rund um das Apple iPhone 14 raus. Sucht Ihr gerade ein noch das passende Smartphone für Euren Urlaub, solltet Ihr hier also unbedingt vorbeischauen. Denn der Provider senkt die monatlichen Tarifgebühren und schenkt Euch den Anschlusspreis. Was Euch hier genau erwartet und ob sich das Ganze lohnt, verraten wir Euch in unserem Tarif-Check.

Seid Ihr schon länger auf der Suche nach einem iPhone 14 Pro, bisher aber noch nicht so recht warm mit den Deals im Netz geworden, könnt Euch das aktuelle Angebot von o2 durchaus zusagen. Denn mit einem Neupreis von schlappen 1.069 Euro im Netz, lohnt sich hier ein Tarif-Deal wirklich. Gerade sichert Ihr Euch somit nicht nur das Smartphone, sondern auch noch den o2 Mobile M mit jährlich wachsendem Datenvolumen.

Es ist kein Geheimnis, dass das Apple iPhone 14 Pro zu den besten Smartphones zählt, die Ihr Euch kaufen könnt. Das Super-Retina-XDR-Display misst 6,1 Zoll und ist mit der neuen Dynamic Island geschmückt. Im inneren findet sich der neue A16-Bionic-Prozessor mit 6 GB RAM und 128 GB Gerätespeicher die für eine Spitzenleistung sorgen. Außerdem ist das SoC (System on a Chip) besonders sparsam, was zu längeren Akkulaufzeiten führt.

Apples Dynamic Island integriert ein Punch-Hole in die UX des Betriebssystems. / © nextpit

Erstmals seit dem iPhone 8 hat Apple auch die Hauptkamera verstärkt und so findet sich nun eine 48-MP-Hauptkamera, zusammen mit einer 12-MP-Ultraweitwinkelkamera und einer 10-MP-Telekamera. Noch mehr Infos zum Top-Flaggschiff aus Cupertino bekommt Ihr in unserem Test zum Apple iPhone 14 Pro.

Für wen lohnt sich der Apple-Deal von o2?

Wie bereits erwähnt, sichert Ihr Euch hier noch einen Mobilfunktarif von o2. Dabei handelt es sich um den o2 Mobile M mit 25 GB Datenvolumen, bei dem Ihr jährlich noch einmal 5 GB Inklusiv-Volumen gratis dazu bekommt. Ihr surft mit einer Download-Bandbreite von maximal 300 MBit/s durch das 5G-Netz der Telefónica und zahlt für das gesamte Angebot nur 49,99 Euro monatlich. Hier kommt noch eine einmalige Zahlung in Höhe von einem Euro für das Smartphone hinzu und 4,95 Euro für den Versand.

o2-Deal-Übersicht Eigenschaft o2-Deal Smartphone Apple iPhone 14 Pro Tarif o2 Mobile M Datenvolumen 25 GB + 5 GB jährlich Download-Bandbreite max. 300 MBit/s 5G Ja Mindestlaufzeit 36 Monate Monatliche Tarifkosten 54,99 Euro 49,99 Euro Einmalige Gerätekosten 1,00 Euro Anschlusspreis Entfällt Versandkosten 4,95 Euro Gesamtkosten 1.805,99 Euro Reguläre Gerätekosten 1.069,00 Euro Effektive monatliche Tarifkosten ~ 20,46 Euro Zum Angebot*

Wie Ihr der Tabelle entnehmen könnt, bindet Ihr Euch für 36 Monate an o2. Dadurch zahlt Ihr effektiv gerade einmal 20,46 Euro für den Mobilfunktarif. Zusätzlich bietet o2 (zur Tarifübersicht) derzeit die Möglichkeit, dass Ihr Euch drei verschiedene Zusatzpakete buchen könnt, wenn Ihr aus der Schweiz kommt oder plant dort Euren Urlaub zu verbringen.

Zusatzpakete Eigenschaft Zusatzpaket 1 Zusatzpaket 2 Zusatzpaket 3 Laufzeit 1 Monat 24 Monate 1 Tag Datenvolumen 3 GB 3 GB 300 MB Voice & SMS 500 Minuten oder SMS in der Schweiz oder nach Deutschland

500 Minuten eingehende Minuten oder SMS; anschließend 19 ct. / Min 500 Minuten oder SMS in der Schweiz oder nach Deutschland

500 Minuten eingehende Minuten oder SMS; anschließend 19 ct. / Min PayGo (Abbuchung pro MB) Kosten 9,99 Euro monatlich 4,99 Euro monatlich 2,99 Euro pro Tag

Sind Euch 36 Monate zu viel, könnt Ihr die Laufzeit natürlich auch auf 24 Monate verringern. Allerdings erhöhen sich die tatsächlichen monatlichen Kosten dadurch auf 69,99 Euro (statt 74,99 Euro) und die Effektivkosten für den Tarif steigen ebenfalls auf rund 25,70 Euro. Alles in allem ist der Deal vor allem für Apple-Fans spannend. Solltet Ihr jedoch schon länger mit dem Gedanken spielen, Euch von Android zu verabschieden, ist das Angebot ebenfalls einen Blick wert.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Wie lange bindet Ihr Euch in der Regel an einen Provider? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!