Sony Xperia 5 V im Test: Ein kompakter Mix aus Alt und Neu

Sony hat sein neues Premium-Kompakt-Smartphone – das Sony Xperia 5 V auf der IFA Berlin im September 2023 vorgestellt. Die nextpit-Redaktion hat das Gerät, das sich primär an Content Creators richtet, getestet und einige Funktionen geprüft, mit denen Sony auf dem Smartphone-Markt relevant bleiben will. Lest unseren ausführlichen Testbericht, um herauszufinden, ob Sony den Preis des Xperia 5 Mark V von 999 Euro rechtfertigen kann.

Die größte Veränderung im Design befindet sich auf der Rückseite, wo ein neues ovales Kameramodul das neue Dual-Kamera-Kit beherbergt. Der neue Look ist nicht nur ein subtiler Bruch mit der traditionellen pillenförmigen Kamerainsel, sondern das Xperia 5 V platziert auch den LED-Blitz darin.

Weitere Xperia-Traditionen sind der Kopfhöreranschluss an der Oberseite und der microSD-Kartenleser, der sich den werkzeuglosen Einschub mit der Nano-SIM teilt. Obwohl der Kartenleser kein Werkzeug benötigt, ist er mit einer Gummidichtung versehen, um die IP68-Zertifizierung zu erhalten – ein weiteres wichtiges Merkmal der Sony Smartphones.

Durch die hohe und dünne Bauweise liegt das Xperia 5 V gut in der Hand und die Tasten sind alle an den richtigen Stellen platziert, auch wenn einige der Meinung sind, dass die Einschalttaste – in die auch der Fingerabdruckleser integriert ist – etwas höher auf der rechten Seite hätte platziert werden können. Apropos Tasten: Die zweistufige Auslösetaste ist wieder da und setzt damit eine langjährige Sony-Tradition fort, die gut zu einigen Funktionen passt, die wir später im Abschnitt über die Kamera behandeln.

Im Vergleich zum Xperia 5 Mark IV, das nextpit letztes Jahr getestet hat , behält das Xperia 5 V auf der Vorderseite das gleiche Design bei. Es ist etwas breiter und dicker, aber kürzer (154 x 68 x 8,6 mm im Vergleich zu 156 x 67 x 8,2 mm bei der Vorgängergeneration), was zu dickeren Seitenrändern um das Gorilla Glass Victus 2 geschützte Display führt, was einige unserer Leserinnen und Leser stört, mich aber überhaupt nicht.

Mit dem Xperia 5 hat Sony seine Formel nicht geändert, die das Unternehmen schon seit einigen Jahren anwendet. Das übliche hohe Design ist wieder da, mit dem gleichen 21:9-Seitenverhältnis, für das sich das Unternehmen schon seit Jahren einsetzt. Die matte Oberfläche fühlt sich nach wie vor hochwertig an und die Proportionen passen gut zu kleinen bis mittelgroßen Händen.

Leistung und Software

Das Xperia 5 V wird von dem derzeit schnellsten Prozessor für Android-Smartphones angetrieben, dem Snapdragon 8 Gen 2 von Qualcomm. Der neue Prozessor löst einige Probleme der vorherigen Generation, aber Sony stattet sein kompaktes Flaggschiff 2023 mit den gleichen Speicher-Spezifikationen aus, die seit dem Xperia 5 II von 2020 verwendet werden.

Vorteile:

Leistungsstarkes und effizientes SoC

Saubere Android-Oberfläche

Nachteile:

Mittelmäßige Update-Politik

Nur 128 GB Speicherplatz für ein "Creators Phone"

Sony Xperia 5 V

(Snapdragon 8 Gen 2) Asus Zenfone 10

(Snapdragon 8 Gen 2) Xiaomi 13

(Snapdragon 8 Gen 2) OnePlus 11

(Snapdragon 8 Gen 2) Galaxy Z Flip 5

(Snapdragon 8 Gen 2) 3DMark Wild Life Ausgereizt 3DMark Wild Life Stresstest Beste Loop : 13273

: 13273 Schlechteste Loop: 6115 Beste Loop : 13621

: 13621 Schlechteste Loop: 6228 Beste Loop: 13389

Loop: 13389 Schlechteste Loop: 10549 Beste Loop: 13359

Loop: 13359 Schlechteste Loop: 5049 Beste Loop : 11069

: 11069 Schlechteste Loop: 5068 3DMark Wild Life Extreme Stress Test Bester Loop : 3680

: 3680 Schlechteste Loop: 1629 Bester Loop : 3726

: 3726 Schlechteste Loop: 2550 Bester Loop : 3729

: 3729 Schlechteste Loop: 2906 Bester Loop : 3707

: 3707 Schlechteste Loop: 1268 3DMark Solar Bay Stresstest Beste Loop : 5332

: 5332 Schlechteste Loop: 4085 Bester Loop : 5387

: 5387 Schlechteste Loop: 3753 Bester Loop : 3559

: 3559 Schlechteste Loop: 3549 Geekbench Single: 2032

2032 Multi: 5249 Single: 2038

2038 Multi: 5587 Singlen : 1422

1422 Multi: 5304 Singlen: 1559

1559 Multi: 5273 Singlen: 1988

1988 Multi: 5086

Wie erwartet, verhält sich das Xperia 5 V wie ein typisches Android-Flaggschiff des Jahres 2023, insbesondere kompaktere Geräte wie das Zenfone 10, das MaTT vor ein paar Wochen getestet hat. In den synthetischen Benchmarks war die Leistung erstklassig, aber es gab deutliche Anzeichen für thermisches Throttling, bei dem die Verarbeitungsgeschwindigkeit gesenkt wird, um eine Überhitzung bei längeren Sessions zu vermeiden, wie die Stresstests von 3D Mark zeigten.

Hinweis: Wir haben das Xiaomi 13 zwar in die obige Tabelle aufgenommen, aber seine hohen "niedrigsten Werte" verbergen die Tatsache, dass das HaSmartphone nach Abschluss des Wild-Life-Stresstests unangenehm heiß war. Das lässt darauf schließen, dass Xiaomi die Vorsicht in den Wind schlug und das Handy überhitzen ließ, um hohe Werte zu erzielen (und die "Funktion" war offenbar nicht in der Lage, den neuen 3D Mark Solar Bay-Test zu erkennen).

Der Stresstest von 3D Mark zeigt thermische Drosselung, aber die Temperaturen waren nicht unangenehm heiß wie beim Xiaomi 13. / © nextpit

Die täglichen Aufgaben liefen dank des schnellen Arbeitsspeichers und der Speicherstandards reibungslos ab, ohne dass es Überraschungen im Vergleich zu anderen aktuellen Flaggschiff-Handys gab. Medienaufnahmen, Social Media-Posts und Messaging liefen zügig, wie es sich für ein 999-Euro-Devicet gehört.

Spiele liefen auf dem Xperia 5 V einwandfrei, wobei Titel wie "Call of Duty Mobile" sogar die Möglichkeit bieten, mit höheren Bildraten als den standardmäßigen 60 fps zu spielen. Sony bietet ein praktisches Overlay, das nicht nur die Bildrate, sondern auch den Stromverbrauch des Systems, die Akkulaufzeit und die Gesamttemperatur überwacht. Außerdem kann die Auslösetaste als Tastenkombination festgelegt werden, um während des Spiels Screenshots zu machen, ohne in ein Menü gehen zu müssen.

Der Game Enhancer ist ein voll funktionsfähiges Spiele-Overlay von Sony. / © nextpit

Software

Apropos Software: Sony verwendet eine relativ standardmäßige Android-Oberfläche mit den traditionellen Symbolen und Hintergrundbildern des Unternehmens – so traditionell, dass sie mich sehr an mein altes Xperia ZX1 erinnern, was auch anderen Redakteuren im nextpit-Büro aufgefallen ist. Unabhängig davon belegte die aktualisierte Installation 34 GB Speicherplatz und enthielt sechs Drittanbieter-Apps (Amazon, Booking, Facebook, Linkedin, Tidal und Joyn).

Xperia-Besitzer aus den letzten 10 Jahren werden sich mit dem 5 Mark V wie zu Hause fühlen. / © nextpit

Sony stattet das Xperia 5 Mark V außerdem mit einer Reihe von Sony-exklusiven Apps aus, wie z. B. der Creator's App – die einen Video-Editor bietet, der in Sonys-Alpha-Kameras integriert werden kann – Headphone, News, der External Monitor App für die Live-Vorschau und Steuerung dedizierter Kameras und dem Bravia Core Streaming.

Der Streaming-Dienst von Sony bietet Titel von unternehmenseigenen Studios –z. B. Columbia Pictures – mit besserer Bildqualität dank einer höheren Bitrate als andere Video-Streaming-Dienste – bis zu 80 Mbit/s oder viermal höher als z. B. Netflix. Der Katalog ist zwar klein, nutzt aber den OLED-Bildschirm und die Stereolautsprecher des Xperia 5 V gut aus.

Bravia Core- und PS-Apps (links) sowie eine von Sonys Anpassungen von Standard-Android, App-Pairing. / © nextpit

Auf der Oberflächenseite hat Sony einige nützliche Änderungen vorgenommen, darunter ein multifunktionales Kontextmenü (Side Sense), das nicht nur eine App-Liste öffnet, sondern auch Gesten für Multitasking und den Rückweg bietet. Die Splitscreen-Funktionalität des Xperia 2023 verbessert sich gegenüber dem Pixel und bietet mehr Kontrolle über App-Paare, einschließlich der Möglichkeit, Standard-App-Paare festzulegen, ähnlich wie bei Android 14, das später im Jahr 2023 eingeführt werden soll.

All diese Arbeit auf der Softwareseite gilt nicht für die Update-Politik. Sony verspricht nicht mehr als drei Jahre Software-Updates, was traditionell nur zwei Android-Updates beinhaltet, von denen das erste von Google weniger als zwei Monate nach der Ankündigung des Xperia 5 V veröffentlicht werden soll. Wie einige Kommentare in der Vergangenheit gezeigt haben, handelt es sich um iPhone-Preise für Umidigi-ähnliche Updates.