Soundcore-Kopfhörer: Preisleistungs-Champ am Cyber Monday für nur 89 €

Die Soundcore Space Q45 sind starke Bluetooth-Kopfhörer, die schon zum Originalpreis der Konkurrenz zeigten, dass gute Over-Ears auch günstiger sein können. Am Cyber Monday drückt die Anker-Tochter nochmals den Preis und lässt uns die Teile für weniger als 90 Euro abstauben. Wir schauen drauf, was der Deal taugt.

Ja, der Black Friday ist überstanden und die Black Week vorbei. Der Deal-Irrsinn geht am heutigen Cyber Monday dennoch in die nächste Runde und lässt nochmals die Kreditkarten glühen. Wer mit besagter Karte schon nervös durch die Luft wedelt auf der Suche nach Over-Ears, sollte sich mal das Angebot von Amazon anschauen. Die Soundcore Space Q45, die in unserem Test äußerst gute 4,5 Sterne einheimsten, gibt es dort für 89,99 Euro!

Solltet Ihr bei den Soundcore Space Q45 am Cyber Monday zuschlagen?

Kurze Antwort: Ja, sicher! Der Blick auf die Preisvergleichsplattform Idealo verrät uns, dass es die Kopfhörer schon einmal etwas günstiger gab. Allerdings verrät sie uns auch, dass die Preise für die Over-Ears in den letzten Monaten stets zwischen etwa 105 und 125 Euro pendelten. Jetzt zur Black Week purzelte der Preis vereinzelt auf unter 100 Euro – aber die 89,99 Euro sind derzeit echt unschlagbar.

Lest einfach in Antoines Gesicht ab, wie gut ihm die Soundcore Space Q45 gefallen. / © NextPit

Für das Geld erhaltet Ihr Bluetooth-Kopfhörer mit ANC, die sich seit ihrem Release 2022 in unserer Bestenliste halten. Dort empfehlen wir sie Euch als Preis-Leistungs-Alternative und dieses Label passt natürlich erst recht für den aktuellen Angebotspreis.

Was bekommt Ihr fürs Geld? Ihr bekommt mit den Soundcore-Kopfhören Space Q45 eine wirklich effektive aktive Rauschunterdrückung, Support für den LDAC-Codec und Multipoint-Bluetooth sowie eine starke Companion-App. Dazu ist das Teil mit einer Akkulaufzeit von über 50 Stunden inklusive ANC ein echtes Langzeit-Monster.

Dafür vermissen wir am Plastik-Kopfhörer eine IP-Zertifizierung und Fast Pairing. Bei der Audioqualität präsentieren sich die Space Q45 wirklich ordentlich, können aber mit wesentlich teureren Modellen wie dem Sony WH-1000XM5 (Test) oder dem Sennheiser Momentum Wireless 4 (Test) nicht ganz mithalten.

Für den angebotenen Preis sind die Soundcore Space Q45 jedenfalls ein echter No-Brainer, wenn Ihr auf der Suche nach kabellosen Kopfhörern seid. Von daher verstehe ich gar nicht, dass Ihr hier immer noch am Lesen seid – und nicht schon längst bei Amazon in der Kassenschlange steht!