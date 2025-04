Ganze 33 Prozent Rabatt warten auf Euch – und das bei einem Lautsprecher, der nicht nur optisch Eindruck macht, sondern auch klanglich richtig was auf dem Kasten hat. Egal, ob gemütlich auf dem Balkon, beim Picknick im Park oder als treuer Begleiter beim Roadtrip: Der Rockster Go 2 passt sich jeder Situation an.

Mehr als ein Dauerläufer

Durch sein kompaktes Format und das extrem robuste Gehäuse ist er der ideale Lautsprecher für unterwegs – stoßfest, IP67-zertifiziert und damit wasser- sowie staubdicht. Selbst ein kurzes Bad im Pool übersteht er ohne Probleme – also keine Sorge, wenn beim Feiern mal was daneben geht. Was Euch wirklich begeistern dürfte: Der Akku hält über 28 Stunden durch – das bedeutet ein ganzer Tag voller Musik, ganz ohne Steckdose. Und wer den Klang noch erweitern will, koppelt einfach einen zweiten Rockster Go 2 dazu – für echten Stereo-Sound to go.

Und wie steht es um den Klang? Kurz gesagt: richtig gut. Im Test unserer Kollegen von inside digital konnte der kleine Kraftprotz mit einem ausgewogenen Klangbild, kräftigen Bässen und klaren Höhen überzeugen. Nur bei maximaler Lautstärke geht die Soundqualität minimal zurück – aber das ist in dieser Preisklasse absolut vertretbar. Praktisch: Der Lautsprecher ist mit allen gängigen Systemen kompatibel – ganz egal ob Android, iOS oder Windows.

Preiskracher im Überblick

Regulär liegt der Preis bei knapp 150 Euro, aber aktuell zahlt Ihr nur 99,99 Euro. Hinzu kommen 4,99 Euro Versand – mit einem Rabattcode auf der Website könnt Ihr den Versand jedoch halbieren. Zum Vergleich*: Noch im März kostete der Lautsprecher fast 130 Euro – und günstiger als direkt bei Teufel findet Ihr ihn momentan nirgendwo. Wenn Ihr schon länger überlegt habt, Euch einen hochwertigen Bluetooth-Speaker zu gönnen – jetzt ist der Moment gekommen. Der Rockster Go 2 überzeugt auf ganzer Linie und ist aktuell so preiswert wie selten zuvor.

Nutzt Ihr Bluetooth-Boxen von Teufel? Lasst es uns wissen!