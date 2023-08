Top-Smartwatch-Angebot: Ticwatch Pro 5 auf Amazon!

Mit dem Release der neuen Samsung Galaxy Watch 6 hat der Hersteller seine Karten für dieses Jahr bereits offengelegt. Einige Wochen zuvor erschien jedoch bereits die neue Mobvoi Ticwatch 5 Pro, die nicht nur günstiger ist, sondern auch noch eine wirklich gute Alternative bietet. Gerade die starke Performance und der ausdauernde Akku machen die Smartwatch so interessant.

Die Ticwatch 5 Pro des chinesischen Herstellers Mobvoi nutzt ein 1,43 Zoll großes OLED-Display, auf dem ein FSTN-LCD liegt. Zusätzlich lässt sich die Uhr neben dem Touch-Display auch über eine drehbare Krone bedienen. Im Inneren findet sich der Smartwatch-Prozessor W5+ von Snapdragon mit einer Speicherkonfiguration von 2 GB RAM und 32 GB Gerätespeicher.

Auf der Rückseite gibt es dann noch Pogo-Pins, um den Akku wieder mit Energie zu befüllen. / © nextpit

Zudem bietet der 632-mAh-Akku eine Laufzeit von bis zu 80 Stunden und als Betriebssystem kommt hier Wear OS 3.0 zum Einsatz, mit all seinen Vorzügen. Auch bei den Sensoren muss sich die Ticwatch nicht verstecken, denn lediglich ein EGK-Sensor fehlt hier. Warum die Smartwatch denn keine 5 Sterne in unserem Test zur Mobvoi Ticwatch Pro 5 erhalten hat, findet Ihr im nextpit-Artikel heraus.

Wie gut ist das Amazon-Angebot zur Ticwatch Pro 5 wirklich?

Mit 305,99 Euro ist die Ticwatch Pro 5 noch einmal deutlich günstiger als das Gegenstück von Samsung, ohne auf entsprechende Funktionen verzichten zu müssen. Im Netz kostet Euch die Smartwatch derzeit 329 Euro beim nächstbesten Angebot, die UVP liegt allerdings mit 359,99 Euro noch einmal deutlich höher.

Das Angebot ist also durchaus spannend, falls Ihr eine funktionsreiche Smartwatch möchtet, die Innovationen bietet. Gerade Google-Fans werden schnell merken, dass Ihr mit der Mobvoi Ticwatch Pro 5 eine deutlich leistungsfähigere Google Pixel Watch in den Händen haltet. Wollt Ihr die beste Android-Smartwatch, die derzeit verfügbar ist, solltet Ihr diesen Deal also nicht verpassen.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Ist die Ticwatch Pro 5 interessant für Euch oder greift Ihr lieber zu Samsung und Google? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!