Top-Tagesdeal: Dreame-Saugroboter mit Wischfunktion nur 339 €!

Bei Cyberport findet Ihr heute einen Deal für alle Kurzentschlossenen. Denn der Händler hat in seinem heutigen "Cybersale", also dem Tagesangebot, den Dreame Z10 Pro mit passender Absaugstation zum absoluten Bestpreis für Euch. Möchtet Ihr einen starken Saugroboter mit integrierter Wischleistung und wollt keine 400 Euro zahlen, seid Ihr hier an der richtigen Adresse.

Dreame Z10 Pro im Angebot bei Cyberport

Günstiger gab es den Saugroboter nicht

Das Angebot gilt nur heute, am 17. Oktober