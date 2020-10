Vivo X51 im ersten Test: Mehr nur als ein erstes Lebenszeichen des neuen Herstellers

Der Bildschirm ist ein Curved AMOLED, das quasi die gesamte Frontseite abdeckt. Insgesamt nimmt das Display 92,6% ein. Die Frontkamera ist in einem kleinen Punch-Hole in der linken oberen Ecke platziert und fällt im hellen Display kaum auf. Ein dünner Aluminium-Rahmen hält die beiden Glasseiten zusammen. Alles wirkt sehr hochwertig und stabil.

Den Screen schützt eine dünne Schutzfolie, die kaum auffällt. Es ist Geschmackssache, ob man diese behalten und lieber abmachen möchte. Wahrscheinlich ist man aber in einigen Monaten sehr froh darüber, den Protektor über der dünnen Glasschicht gehabt zu haben. Es lassen sich so in jedem Falle fiese Kratzer vermeiden beziehungsweise dann einfach abziehen.

Die Auflösung liegt bei 1.080 x 2.376 Pixeln mit einer Pixeldichte von 398 ppi. Die Bildwiederholungsrate liegt bei 90 Hz, was für ruckelfreie Videos und Games sorgt. Das X51 erreicht somit nicht die Höchstwerte einiger Top-Smartphones von 120 Hz, ist aber den meisten Devices an dieser Stelle voraus. Der Screen lässt sich aber auch auf 60 Hz oder gar auf Smart Switch einstellen. Dann wechselt die Bildwiederholungsrate entsprechend je nach Content, um Energie zu sparen.

Wie schon geschrieben: Das 6,56 Zoll große Curved AMOLED-Display gefällt mir. Es füllt die Vorderseite des X51 quasi vollständig aus und drängt sich so gut es technisch auch immer nur geht in jede Ecke. Die sogenannten Bezels sind schmal und fallen kaum mehr auf.

Das Vivo X51 kommt mit Android 10 beziehungsweise der eigenen Oberfläche, die Funtouch OS heißt. Diese ist recht nah an Stock Android, was (hoffentlich) dazu führt, dass Vivo regelmäßige Updates für seine Produkte bringen kann.

Im Snapdragon 765G ist auch ein 5G-Modem verbaut. Wer noch nicht in den Genuss von 5G gekommen ist, dem sei gesagt: Wer einmal 5G-Geschwindigkeit erleben durfte, der will sie nicht mehr missen. Selbstverständlich sind für die angegebenen Spitzenwerte des Qualcomm-Modems von bis zu 3,7 Gbit/s Down- und 1,6 Gbit/s Uplink-Geschwindigkeiten die entsprechenden Netze notwendig. In unseren Tests hatten wir aber immer wieder Downlink-Geschwindigkeiten von 400 Mbit/s und mehr. Wer sagt, dass man das doch gar nicht braucht, hat es noch nicht erlebt. Es ist wirklich geil!

Unter der Haube des Vivo X51 läuft ein Snapdragon 765G. Insgesamt sind in diesem Chip acht Kerne verbaut. Der Prime-Core ist dabei mit 2,4 GHz getaktet, der zweite Kern mit 2,2 GHz. Die sechs restlichen Kerne laufen bei 1,8 GHz. Es ist nicht der neueste Qualcomm-Chipsatz, ist aber speziell für Gaming-Performance optimiert. Das übrigens soll das G in seinem Namen verraten.

Vivo X51: Kamera

Wie bei quasi allen aktuellen Smartphones erhebt sich auf der Rückseite des Vivo X51 ein merklicher Buckel, der die Kamera-Module beherbergt. Man mag die gängige Optik lieben oder hassen – aber geile Kameras brauchen nunmal eben ihren Platz. Zumal im Vivo X51 erstmals in einem Smartphone ein Gimbal verbaut ist , der asiatische Zwilling X50 natürlich außen vor.

Wer genau hinsieht, kann die Bewegung des Gimbals erahnen. / © NextPit

Was bedeutet dieser „Gimbal“ aber nun – und ist er wirklich mit den diversen externen Gimbals vergleichbar, die DJI, Rollei und Zhiyun für Smartphones anbieten? Nicht ganz. Während optische und mechanische Bildstabilisatoren meist Verwackler bis etwa 1 Grad wegschlucken, bringt es Vivo eigenen Aussagen zufolge auf horizontal 3 Grad und vertikal 2 Grad. Mit einer DJI Osmo ist das natürlich nicht zu vergleichen, aber dafür eben auch im Smartphone selbst eingebaut! Aber zum Gimbal später mehr.

Hier erst einmal alle Kamera-Module auf einen Blick:

Ultraweitwinkel: 15,7 mm, 8 Megapixel, F2.2

Hauptkamera: 25,7 mm, 48 Megapixel, F1.8

Telekamera (2x): 50 mm, 13 Megapixel, F2.5

Telekamera (5x): 135 mm, 8 Megapixel, F3.4

Selfiekamera: 24,7mm, 32 Megapixel, F2.5

In Sachen Detailwiedergabe kann der Sony IMX586 nicht mehr mit der aktuellen Garde von großflächigen 100-Megapixel-Sensoren mithalten. Für die meisten Einsatzzwecke reicht's aber dicke. / © NextPit

Bei den Sensoren setzt Vivo weitgehend auf Standardprogramm. Während die im Gimbal aufgehängte Hauptkamera riesig aussieht, kommt hier der schon etwa zwei Jahre alte Sony IMX586 zum Einsatz. Der 1/2-Zoll-Sensor mit seinen 48 Megapixeln gehört zur Standardausstattung bei vielen aktuellen Mittelklasse-Smartphones – entscheidend für die Bildqualität ist stets die Software. Und hat Vivo nicht alles falsch gemacht, dürfte die stabilisierte Aufhängung deutlich längere Verschlusszeiten als bei der Konkurrenz erlauben, was bei Nachtaufnahmen von Vorteil ist. Aber starten wir bei Tageslicht.

Schöne Bilder, knallige Farben.

Bei Tageslicht liefert das Vivo X51 durch die Bank schöne Ergebnisse. Vom Ultraweitwinkel bis zum 5x-Tele reicht die Bildqualität für alle digitalen Einsatzzwecke auf Instagram & Co. locker aus. Die Farben geraten ziemlich knallig – die Fotos erinnern in Sachen Farbwiedergabe ein wenig an Samsung-Smartphones.

Mit seinen vier Kameras ist das Vivo X51 flexibel aufgestellt. / © NextPit

Die folgende Collage zeigt noch einmal einen gegenüber dem vorherigen Bild um 500% vergrößerten Ausschnitt. So könnt Ihr Euch ein besseres Bild von der Detailwiedergabe machen.

Erfreulich: Das X51 hat keine Probleme mit chromatischen Aberrationen – das ist ein „beliebtes“ Problem bei Telekameras. / © NextPit

Im direkten Vergleich sehen die mit einem iPhone 11 Pro Max geschossenen Fotos deutlich neutraler aus. Wer sich an der Farbwiedergabe stört, findet in den Einstellungen aber auch diverse Möglichkeiten, beispielsweise die Sättigung anzupassen.

Im direkten Vergleich mit dem iPhone sehen die Fotos vom X51 deutlich knalliger aus. / © NextPit

Allzu viel Spielraum für nachträgliche Ausschnittsvergrößerungen oder gigantische Abzüge bieten die Kameras des Vivo X51 nicht. Zoomt man stärker in die Aufnahmen hinein, sehen feine Details schnell vermatscht aus – hier gut zu sehen im direkten Vergleich mit dem iPhone.

Bei genauem Hinsehen stellen sich feine Details häufig als Matsch heraus. / © NextPit

Mach viel aus wenig: Der Nachtmodus der Kamera

Besonders gespannt waren wir dann natürlich auf die Nachtaufnahmen. Vivo zufolge erlaubt der Gimbal lange Verschlusszeiten von 1/8 Sekunde – was allerdings etwas mit Vorsicht zu genießen ist. Wir haben zwar tatsächlich so lange Verschlusszeiten in den EXIF-Daten gefunden; aber das iPhone 11 Pro Max beispielsweise gibt hier sogar 1/4 Sekunde an. Aber in den Zeiten der Computational Photography, wo jedes Foto aus mehreren Einzelbildern zusammengesetzt ist, weicht die Definition der Verschlusszeit ohne hin auf.

Ist die AI beim Vivo X51 aktiv, verbessert sie den Dynamikumfang deutlich. Mir gefallen die Farben besser als beim iPhone 11 Pro Max, das u. a. Sonnenuntergänge gerne mal in ein allzu stumpfes Orange hüllt. / © NextPit

Spannender wird's dann in völliger Dunkelheit. Auch hier haben wir das Vivo X51 gegen das iPhone 11 Pro Max antreten lassen – und der Unterschied ist deutlich! Zwar bietet Vivo keinen mehrsekündigen freihändigen Nachtmodus à la Huawei an, ist in puncto Nachtaufnahmen dem Apple-Konkurrenten aber deutlich überlegen.

Im Dunkel bringt Vivo deutlich mehr Details auf die Fotos als Apple. / © NextPit

Wie bei den aktuellen Pixel-Smartphones oder etwa beim Realme X3 Superzoom ist außerdem ein spezieller Sternenmodus an Bord. Wenn man – siehe nachfolgende Beispielaufnahme – Fabis Hände durch ein Stativ ersetzt, sollen sich so spektakuläre Aufnahmen von der Milchstraße einfangen lassen. Bei unserem Testfoto ließ sich durch ein nachträgliches Bearbeiten in Photoshop immerhin noch einiges an Details herausholen (rechtes Teilbild).

Der Mars, unten im Bild, ist leider überbelichtet und damit weiß statt rot. / © NextPit

Selfies: Einmal glattbügeln bitte!

Ihr seid gerade in Euren Klamotten von gestern aufgewacht und wundert Euch, wie zum Teufel Ihr fünf Stunden auf dem Fußboden schlafen konntet? Keine Angst: Das wird man Eurem Instagram-Selfie zehn Sekunden später nicht ansehen. Auf Wunsch bügelt das Vivo X51 nämlich alle Falten der letzten Nacht (oder der letzten 30 Jahre) ins digitale Nirvana.

Wer passend zur aktuellen Situation zumindest ein paar Sorgenfalten zeigen möchte, kann den Beautyfilter nahezu stufenlos nach unten regeln. Sonst bügelt das Vivo X51 nachts wie tagsüber alle unebenheiten glatt. / © NextPit

Die Beauty-Effekte lassen sich im Übrigen auch auf mit den rückseitigen Kameras geschossene Portraitfotos anwenden.

Die Bildstabilisierung des Vivo X51 ist top

Videos lassen sich mit der Hauptkamera in 4K bei 60 Frames pro Sekunde schießen. Durch das Gimbal lassen sich sehr gute, nahezu wackelfreie Ergebnisse erzielen.

Allerdings wollen wir uns diese Optionen genauer ansehen und hierzu einen gesonderten Artikel verfassen.