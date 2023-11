Unbegrenztes Datenvolumen: Vodafone Red Business Prime Plus mit Top-Smartphones

In Zuge der Black Weeks bei Vodafone gibt es derzeit einige Deals für Red-Business-Kunden. Ihr könnt Euch gerade ein Apple iPhone 15 oder 14 oder das Samsung Galaxy S23 mit unbegrenztem Datenvolumen und geringer Zuzahlung zum interessanten Kurs sichern. Wir haben uns die Tarif-Angebote einmal genauer für Euch angeschaut.

Bei Vodafone können sich Firmenkunden immer wieder über spannende Angebote freuen. So könnt Ihr hier unter anderem von erhöhtem Datenvolumen oder günstigeren Tarifgrundgebühren profitieren. Manchmal gibt es sogar spannende Angebote rund um die neuesten Smartphones und genau das ist in der Black Week auch der Fall. Denn das Apple iPhone 15, iPhone 14 und das Samsung Galaxy S23 (zum Test) gibt es derzeit mit dem Red Business Prime Plus für eine besonders geringe Zuzahlung.

So zahlt Ihr für das iPhone 14 (zum Test) und das Samsung Galaxy S23 derzeit nur 84 Cent für das Gerät, während Ihr beim iPhone 15 (zum Test) noch die Apple AirPods Pro im Wert von 299 Euro dazu erhaltet. Dafür zahlt Ihr dann 8,32 Euro einmalig. Die restlichen Gerätekosten werden dann mit dem Vodafone-Tarif verrechnet. Dabei handelt es sich um den Red Business Prime, bei dem Ihr für kurze Zeit unbegrenztes Datenvolumen, statt 50 GB, im 5G-Netz des Anbieters zur Verfügung habt.

Die Vodafone-Deals im Tarif-Check

Neben dem massigen Inklusiv-Volumen für Vielsurfer und Eure anstehenden Dienstreisen steht Euch eine Download-Bandbreite von maximal 300 MBit/s zur Verfügung. Zusätzlich erwarten Euch hier keine Versand- oder Anschlusskosten. Egal, welches Smartphone Ihr wählt, für alle Varianten zahlt Ihr monatlich 84,25 Euro und bindet Euch 24 Monate an den Anbieter. Nachfolgend erfahrt Ihr, wie viel Ihr effektiv für den Unlimitierten Tarif zusätzlich zahlt.

Vodafone Red Business Prime Vodafone Red Business Prime Vodafone Red Business Prime Produkt Apple iPhone 15 Apple iPhone 14 Samsung Galaxy S23 Datenvolumen 50 GB Unbegrenzt 50 GB Unbegrenzt 50 GB Unbegrenzt Download-Bandbreite Max. 300 MBit/s Max. 300 MBit/s Max. 300 MBit/s 4G/5G 5G 5G 5G Mindestlaufzeit 24 Monate 24 Monate 24 Monate Monatliche Kosten 84,25 € 84,25 € 84,25 € Einmalige Kosten 8,32 € 0,84 € 0,84 € Gesamtkosten 2.030,32 € 2.022,84 € 2.022,84 € Reguläre Gerätekosten iPhone 15 – 889,00 €

AirPods Pro – 299,00 € iPhone 14 – 719,00 € Galaxy S23 – 654,89 € Effektive monatliche Tarifkosten ~ 35,10 € ~ 54,33 € ~ 57,00 € Zum Angebot* Zum Angebot* Zum Angebot*

In alle Fällen habt Ihr noch effektive monatliche Tarifkosten, wenn Ihr die Gerätepreise herausrechnet. Diese Kosten liegen bei der iPhone-15-Variante jedoch unter dem eigentlichen monatlichen Preis für den Red-Business-Prime-Tarif, da Ihr derzeit für dieses Angebot bereits 41,65 Euro monatlich ohne ein Smartphone zahlt.

Allerdings bleibt bei allen Angeboten ein monatlicher Preis von 84,25 Euro im Raum stehen, den Ihr tatsächlich an Vodafone zahlt. Ob sich das für Euch rechnet, müsst Ihr demnach selbst entscheiden. Bedenkt zudem, dass sich die Deals an Geschäftskunden richten und nicht an Privatkunden und Ihr erhaltet hier jeweils die Ausführung mit der kleinsten Speichervariante.

Was haltet Ihr von den Angeboten? Sind sie interessant für Euch oder lasst Ihr lieber die Finger davon? Lasst es uns wissen!