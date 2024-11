Während immer mehr Android-Geräte UWB und Bluetooth LE verwenden, arbeitet Google kontinuierlich an besseren Ortungs- und Navigationstechnologien. Eine dieser Innovationen ist Wi-Fi Ranging, das jetzt offiziell in Android 15 unterstützt wird. Künftig wird die Ortung also so präzise sein, dass wir nicht mehr in riesigen Messehallen oder in Einkaufszentren verloren gehen.