Xiaomi Mix Fold 3 erscheint offiziell im August 2023!

Das Xiaomi Mix Fold 3 soll noch dünner als sein Vorgänger werden!

Samsung und Huawei waren einer der ersten Hersteller mit einem kaufbaren faltbaren Smartphone. Okay, Royole FlexPai war noch schneller, nur kennt die kaum einer. Selbst Google hat aktuell mit dem Pixel Fold (Test) sein erstes Foldable am Start. Der chinesische Hersteller Xiaomi war da ein wenig schneller, sodass Gründer und CEO Lu Weibing bereits das Xiaomi Mix Fold 3 anteasern kann. Dabei war das gar nicht mal sein Hauptaugenmerk.

Fertigungsstätte des Xiaomi Mix Fold 3 / © xiaomi

Vielmehr hat der Xiaomi-CEO die neue Fertigungsstätte in Beijing Yizhuang samt "Intelligent Manufacturing System 2.0" vorgestellt. Dieses Wunderwerk der Technik soll das eben erwähnte Xiaomi Mix Fold 3 produzieren und kann mit einer Präzision bis in den Mikrometerbereich noch detaillierter fertigen. Somit kann das nächste faltbare Xiaomi-Flaggschiff noch dünner werden – was eigentlich schon gar nicht mehr möglich sein sollte, da das Xiaomi MIX Fold 2 bei einer Bauhöhe von 5,4 mm ohnehin schon unverschämt dünn ist.

Doch dem Xiaomi-CEO rutschten noch ein paar weitere Secrets zum nächsten Android-Foldable heraus, welches nach seinen Aussagen im August 2023 offiziell vorgestellt werden soll. Darunter, dass man erneut für die Kamera das deutsche Traditionsunternehmen Leica mit an Bord hätte. Es soll sich nach Aussagen von Weibing erstmalig bei einem Xiaomi-Foldable um eine Hauptkamera mit vier Objektiven handeln.

Xiaomi Mix Fold 3 mit Quad-Kamera von Leica

Das deckt sich auch mit den aktuellen Gerüchten, die von einer Haupt-, einer Ultra-Weitwinkel und zwei Telezoom-Kameras berichten. Eine mit einem 3,2-fachem verlustfreien Zoom, die andere mit einer Periskop-Optik, welche sogar zu einer fünffachem optischen Vergrößerung in der Lage sein soll. Auch aus dem Reich der Gerüchte, stammt die Behauptung, das Xiaomi Mix Fold 3 hat einen Snapdragon 8 Gen 2 für den nötigen Vortrieb verbaut. Noch das Schnellste, was Qualcomm in Sachen SoC zu bieten hat – zumindest so lang, bis der Snapdragon 8 Gen 3 offiziell auf der Snapdragon Summit im Oktober 2023 vorgestellt wird.

Was haltet Ihr von dem Xiaomi MIX Fold 3, bei dem, was Ihr bisher gehört und gelesen habt? Klingt nach Eurer nächsten Investition oder seid Ihr der Foldable-Faszination noch nicht erlegen? Schreibt uns Eure Meinung, in die Kommentare und ich verspreche Euch: Ich diskutiere gemeinsam mit Euch.