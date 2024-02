Xiaomi Mix Fold 4: Das dünnste Foldable kommt nach Europa

Xiaomi Mix Fold 4 auf dem Weg nach Europa

Gleich mehrere Tippgeber sind an Informationen zu Xiaomis nächsten faltbaren Smartphone gelangt, das vermutlich den Schriftzug Xiaomi Mix Fold 4 auf der Verpackung tragen wird. Die für uns vermutlich erfreulichste Meldung zuerst: Das Xiaomi-Foldable der nächsten Generation wird nicht nur im Heimatland China erscheinen, sondern einen globalen Marktstart hinlegen. Allerdings etwas später als in China, wie der indische Tippgeber Kartikey Singh über X (ehemals Twitter) bekannt gibt.

Das Xiaomi Mix Fold 4 kommt endlich wieder global! / © GSMChina

So soll das Xiaomi Mix Fold 4 – taktisch nicht unklug – im Oktober 2024 global erscheinen. Also nach dem Samsung Galaxy Z Fold 6, welches wir gemeinsam mit dem Samsung Galaxy Z Flip 6 und einem möglichen preiswerten Samsung Galaxy A Fold im August erwarten. Den globalen Launch bestätigt auch ein Eintrag mit der Modellnummer 2405CPX3DG in der IMEI-Datenbank. Auf dem MWC 2024 hat man erst einmal mit dem Launch des Xiaomi 14 und 14 Pro, als auch dem ersten E-Autos des Konzerns zu tun.

Kameradetails des Xiaomi Mix Fold 4 bekannt!

Der bekannte Tippgeber Digital Chat Station bestätigt derweil auf dem chinesischen sozialen Netzwerk Sina Weibo nicht nur die dünne Bauweise des nächsten Xiaomi-Foldables, sondern auch einen 1/1.3 Zoll großen Bildsensor von OmniVision. Genauer gesagt wird der identische Sensor wie im Xiaomi 14 und Xiaomi 14 Pro (Hands-on) erwartet. Der unter dem Namen Light Hunter 900 vermarktete Image-Sensor wäre dann also ein 50-MP-OV50H. Im Pro-Modell ist dieser mit einer variablen Blende von f/1.42 bis f/4.0 ausgestattet.

Die Leica-Quad-Kamera des Xiaomi Mix Fold 3. / © nextpit

Bei den drei weiteren Leica-Kameras herrscht Stillstand – also man belässt es bei den zwei 10-MP-Telezoom-Kameras (75 & 115 mm) aus dem Xiaomi Mix Fold 3 (Test) und einer 12-MP-Ultra-Weitwinkel-Kamera. Natürlich wird im IP-zertifizierten Xiaomi Mix Fold 4, welches intern unter dem Codenamen "Ruyi" geführt wird, ein Snapdragon 8 Gen 3 verbaut sein. Weitere technische Daten zur Akku-Kapazität oder der Leistung, mit der dieser geladen wird, sind bislang nicht bekannt.

Was haltet Ihr von dem Xiaomi Mix Fold 4, auf Basis der bislang bekannten Daten? Wäre das was für Euch und was darf so ein Foldable für Euch maximal kosten? Schreibt uns Eure Meinungen gern unten in die Kommentare und lasst uns über das Smartphone (oder andere) diskutieren.