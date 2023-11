12,9 Zoll großes Apple iPad Air mit überragendem LCD-Panel in Aussicht

12,9 Zoll großes Apple iPad Air kommt bald

Nach der Prognose von Digitimes über Apples größeres iPad-Air-Modell, bestätigt jetzt der Analyst Ming-Chi Kuo diese Idee. In seinem auf Medium veröffentlichten Bericht sagt Kuo, dass Apple plant, im Jahr 2024 ein 12,9 Zoll großes iPad Air neben dem 11 Zoll großem iPad Air auf den Markt zu bringen. Er glaubt, dass Apple damit das Fehlen von iPad-Neuheiten in diesem Jahr ausgleichen will.

Die Quelle spekuliert auch über das mögliche Erscheinungsdatum der beiden iPad-Air-Modelle. Demnach wird Apple im ersten Quartal 2024 mit der Produktion der Tablets beginnen, was bedeutet, dass eine tatsächliche Ankündigung und Verfügbarkeit etwa im zweiten Quartal erfolgen wird. Die bevorstehende WWDC könnte eine gute Gelegenheit für Apple sein, den neuen iPad-Air-Katalog vorzustellen, der im Juni starten könnte.

Display und Prozessor

Interessanterweise wurden auch einige konkrete Hardware-Details über das erste 12,9 Zoll große iPad Air genannt. Kuo gibt an, dass Apple das Modell mit einem IPS-LCD-Panel ausstattet und nicht wie bei den iPad Pro mit einem Mini-LED-Panel. Dadurch sollen die Kosten des Geräts niedriger und für Käufer:innen erschwinglicher bleiben.

Das Apple iPad Air 5 (2022) verfügt über einen 10,9 Zoll großen IPS-LCD-Bildschirm. / © NextPit

Die Displaylösung wird außerdem die Oxid-Backplance-Technologie verwenden und nicht das amorphe Silizium oder a-Si, das im aktuellen iPad Air der 5. Generation verwendet wird. Diese Technologie könnte es Apple ermöglichen, trotz des größeren Bildschirms mehr Pixel und damit eine höhere Auflösung in das 12,9 Zoll große iPad Air zu packen.

Zusätzlich wird erwartet, dass zwei iPad-Air-Modelle mit einem neuen, speziell für Apple entwickelten Chipsatz ausgestattet werden. Es ist zwar bisher nicht bestätigt, aber es ist wahrscheinlich, dass der M3-SoC, der bereits im MacBook Pro und im iMac zum Einsatz kommt, die beiden Modelle antreiben wird. Die schlechtere Wahl wäre wohl in dem Fall, der M2-Chip aus dem letzten Jahr.

Apple OLED iPad Pro M3, iPad 11 und iPad Mini 7

Zu guter Letzt hebt Kuo auch die anderen iPad-Tablets aus dem Lineup von Apple für 2024 hervor. So sieht er die iPad-Pro-Modelle (Bericht) mit einem OLED-Bildschirm, einem neuen Gehäuse und einem M3-Chipsatz aktualisiert.

Weiterhin soll Apple auch das iPad 11. und das iPad Mini 7. vorstellen. Das könnte dazu führen, dass das Unternehmen das iPad 9 (2021) einstellt und das aktuelle iPad der 10. Generation mit den neuen Budget-iPads koexistiert. Wie üblich sollten diese Geräte auch mit neuen Prozessoren ausgestattet sein.

Wartet Ihr schon auf ein 12,9 Zoll großes iPad Air? Welchen Chipsatz sollte Apple Eurer Meinung nach in diesem Tablet verbauen? Schreibt uns Eure Antworten gern unten in die Kommentare.