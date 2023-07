45 % Rabatt auf Echo Pop: Alexa-Lautsprecher in vier Farben

Seit ein paar Wochen gibt es mit dem Echo Pop eine Alternative zum smarten Lautsprecher Echo Dot, die etwas kompakter und günstiger ist. Auch beim kleineren Modell wird die Sprachsteuerung mittels Alexa unterstützt. Aktuell gibt es den in vier Farben erhältlichen Echo Pop fast zum halben Preis.

Der Echo Pop kann mittels Alexa genutzt werden, um die Inhalte von Streaming-Clients wie Amazon Music, Apple Music, Spotify, Deezer oder auch der ARD Audiothek wiederzugeben. Per Sprachbefehl gibt es auch Smart-Home-Funktionalität, etwa zur Steuerung der Beleuchtung, smarten Steckdosen oder Thermostaten. Wie beim Echo Dot ist eine Taste verbaut, mit der sich das integrierte Mikrofon deaktivieren lässt. Die Datenschutzeinstellungen lassen sich via App regeln. Zur kabellosen Verbindung ist WLAN 802.11a/b/g/n/ac (2,4 und 5 GHz) an Bord, zudem werden Bluetooth und der Smart-Home-Verbindungsstandard Matter unterstützt. Amazon empfiehlt den Echo Pop für Schlafzimmer und kleine Räume.

Echo Pop vs. Echo Dot: die Unterschiede

Wahrscheinlich fragt Ihr Euch, in welchen Punkten sich der bekannte Echo Dot (5. Gen.) und der neue Echo Pop unterscheiden. Während im 100 × 100 × 89 mm und 349 Gramm schweren Echo Dot ein 44-mm-Lautsprecher verbaut ist, steckt im Echo Pop, der 196 Gramm bei den Abmessungen 99 × 83 × 91 mm auf die Waage bringt, ein größerer Treiber mit 49,5 mm Durchmesser. Um die kleinere Größe und den niedrigeren Preis zu realisieren, fehlen dem Echo Pop allerdings Temperatur- und Bewegungssensor sowie die Aktionstaste und die LED-Uhr. Dafür ist der Echo Pop in vier Farben erhältlich, nämlich neben Anthrazit* auch in Weiß* sowie Lavendel* und Blaugrün*.