AirTags im Preisrutsch: Die praktischen Apple-Tracker im Hammer-Deal

Egal, ob am Schlüsselbund, im Rucksack oder im Autor: Ein AirTag lässt sich fast überall befestigen. Über Apples „Wo ist?“-Netzwerk seht Ihr jederzeit, wo sich Euer AirTag zuletzt befand. Praktischerweise gibt es jetzt einen Viererpack der Tracker zu einem richtig guten Preis bei Amazon.

So praktisch sind die AirTags von Apple

AirTags sind dazu da, um verlorene Gegenstände wiederzufinden. Anders als GPS-Tracker nutzen sie aber Bluetooth, um Euch zu Euren Wertgegenständen zu lotsen. Das bedeutet, es muss ein iPhone in unmittelbarer Nähe sein, um ein zuverlässiges Signal zu empfangen. In städtischen Gegenden super praktisch, da viele Menschen iPhones besitzen und der AirTag in das Apple-Netzwerk integriert ist. Wem der Hund mit AirTag am Halsband im Wald stiften geht, schaut allerdings in die Röhre.

Besonders hilfreich sind die Bluetooth-Tracker im Nahbereich: Dank der Ultrawideband-Technologie zeigt Euch das iPhone über die „Wo ist?"-App präzise an, wie weit Ihr vom gesuchten Gegenstand entfernt seid – und in welche Richtung Ihr gehen müsst. Bei Amazon bekommt Ihr einen Viererpack der praktischen Tracker aktuell zu einem echt günstigen Preis.

4 AirTags zum Sparpreis bei Amazon

Ihr zahlt jetzt nämlich nur 94 Euro für vier AirTags – das sind gerade einmal 23,50 Euro pro Stück. Zum Vergleich: Apple selbst verlangt 129 Euro für denselben Pack. Wer das Ganze erst mal ausprobieren will, bekommt einen Einzelnen bei Amazon für 29,90 Euro*. Rechnen wir also mit einem Stückpreis von 30 Euro, bekommt Ihr hier de facto vier Tracker zum Preis von drei – plus 4 Euro. Mit dem Viererpack seid Ihr also gut beraten. Amazon bietet Euch vielleicht nicht den besten Preis aller Zeiten an, für nur 23,50 Euro pro Stück sind die Tracker aber ein echter Schnapper für alle, die Ihre AirTag-Sammlung aufstocken wollen.

Die Anhänger zum Befestigen an Schlüsselbund und Co. sind übrigens nicht im Lieferumfang enthalten. Bei Amazon gibt's allerdings diverse Anbieter, die diese zu einem guten Preis verkaufen*.

Nutzt Ihr AirTags? Oder lieber gleich einen GPS-Tracker?