Amazon Prime-Abo wird teurer: Preiserhöhung um bis zu 30 Prozent

Amazon informiert Prime-Kunden in Deutschland derzeit über eine anstehende Preiserhöhung. Ab dem 15. September 2022 steigen die monatlichen und jährlichen Gebühren für schnelle Lieferungen, Prime Video und Co. um bis zu 30 Prozent. Zudem sinkt die Ersparnis im Jahresabo.

Anstelle der sonst üblichen 7,99 Euro pro Monat werden zukünftig 8,99 Euro fällig. Bei jährlicher Zahlung steigt der Preis hingegen von 69 Euro auf 89,90 Euro. Die lange erwarteten Preiserhöhungen liegen somit zwischen 12,5 und 30 Prozent. Das Jahresabo verliert zudem an Ersparnis: Konnten Kunden hier bislang etwa 27 Euro sparen, liegt der Preisvorteil ab Herbst nur noch bei rund 18 Euro.

Auch für Studenten und Auszubildende steigen die Kosten für Amazon Prime. Der Rabatt in Höhe von 50 Prozent im Vergleich zu Vollzahlern bleibt zwar erhalten, doch steigen die Grundgebühren von monatlich 3,99 Euro oder 34 Euro pro Jahr auf 4,49 Euro respektive 44,95 Euro. Kunden, die ihr Prime-Abo vor dem 15. September 2022 abschließen oder verlängern, erhalten noch die günstigeren Preisen.

In einer E-Mail an seine Prime-Mitglieder begründet Amazon die Preiserhöhung wie folgt: "Wir nehmen diese Änderung in Anbetracht von generellen und wesentlichen Kostenänderungen aufgrund von Inflation vor. Diese führen zu einer Steigerung der Kosten des Prime-Services in deinem Land und beruhen auf von uns nicht beeinflussbaren äußeren Umständen."

Die Vorteile von Amazon Prime

Der Umfang des Amazon Prime-Abos bleibt hingegen unverändert. Die Vorteile liegen in einem schnellen Versand mit einer Lieferung am selben oder nächsten Tag sowie dem Zugriff auf die Prime Video-Bibliothek mit einer Vielzahl im Abo enthaltenen Filmen und Serien. Hinzu kommen eine Auswahl kostenloser eBooks (Prime Reading), Songs (Prime Music), Spielen und Twitch-Inhalten (Prime Gaming). Neukunden können die Prime-Mitgliedschaft auch weiterhin für 30 Tage kostenlos testen.