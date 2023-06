Amazon Prime Day 2023: Alles, was Ihr zum Mega-Event wissen müsst!

Es ist endlich soweit und Amazon hat den Prime Day 2023 offiziell bestätigt. Am 11. und 12. Juli dieses Jahres kommen Prime-Mitglieder wieder in den Genuss zahlreicher Angebote, bei denen häufig echte Bestpreise auf Euch warten. In dieser Übersicht halten wir Euch über die besten Tech-Deals auf dem Laufenden und so findet Ihr unter anderem Angebote aus den Bereichen Smart Home, Gaming, Smartphones und mehr.

Inhaltsverzeichnis:

Wann beginnt der Prime Day in Deutschland?

Der Prime Day* zählt neben dem Black Friday zu den wichtigsten und größten Rabattaktionen im Netz. Alles was Ihr dafür benötigt ist ein aktives Amazon-Prime-Abonnement und viel Geduld. Denn während der Schnäppchentage reduziert Amazon immer wieder spannende Geräte in den sogenannten Blitzdeals, bei denen Ihr schnell zuschlagen solltet. In unserer Übersicht versorgen wir Euch mit den wichtigsten Angeboten aus dem gesamten Tech-Sortiment des Anbieters, schaut also unbedingt regelmäßig vorbei, sobald der Startschuss fällt.

Hinweis: Der Amazon Prime Day war exlusiv für Amazon-Kunden mit Prime-Abo. Auch im kommenden Jahr findet wieder ein solches Spar-Event statt! Kein Prime-Kunde? – Hier geht's zum Probe-Abo*

Bei unserer Auswahl vergleichen wir die Angebotspreise mit den generellen Preisen im Netz. Auch wenn durchaus Bestpreise möglich sind, orientiert sich Amazon mit den Rabatten an der unverbindlichen Preisempfehlung, die teilweise seit Jahren bestehen.

Amazon Prime Music, Kindle & Co.: Die Amazon-Dienste im Angebot!

Wie üblich dürfen wir auch in diesem Jahr wieder mit zahlreichen gratis Abonnements rund um die Amazon-Dienste rechnen. Auch wenn der Prime Day noch lange nicht begonnen hat, könnt Ihr Euch bereits jetzt die ersten Deals sichern. Prime-Mitglieder erhalten somit beispielsweise 4 Monate lang Amazon Unlimited Music*, ohne einen Cent dafür zu bezahlen. Sagt Euch der Amazon-Dienst zu, zahlt ihr nach Ablauf des Probezeitraums 8,99 Euro im Monat.

Affiliate Angebot Audible Audible drei Monate gratis testen für Prime-Kunden

Zusätzlich habt Ihr die Möglichkeit, den Hörbuch-Dienst "Audible" für drei Monate zu testen. Nach Ablauf der Testphase zahlt Ihr dann die üblichen 9,95 Euro pro Monat. Auch Bücherfreunde kommen mit Kindle Unlimited bereits jetzt voll auf Ihre Kosten. Denn für ein Abonnement zahlt Ihr in der Regel 11,75 Euro monatlich, doch jetzt erhaltet Ihr die ersten drei Monate umsonst.

Affiliate Angebot Kindle Unlimited Testet Kindle Unlimited für drei Monate umsonst, statt der üblichen 35,25 Euro zu zahlen

Den Gamern unter Euch dürfte mittlerweile bekannt sein, dass die Streaming-Plattform "Twitch" zu Amazon gehört. Das bedeutet, dass Ihr als Prime-Kunden in den Genuss vieler gratis Goodies und Games kommt. Bis zum Prime Day erhaltet Ihr wöchentlich neue gratis Games und könnt somit Spiele wie Prey oder Star Wars: The Force Unleashed komplett kostenlos erhalten.

Zusätzlich gibt es zahlreiche Ingame-Inhalte für Overwatch 2, World of Warcraft, League of Legends und mehr. Alles was Ihr dafür benötigt, ist ein aktives Prime-Abo*. Als kleinen Bonus könnt Ihr außerdem jeden Monat einen gratis Sub an Euren Lieblingsstreamer geben.

Affiliate Angebot Amazon Photos Sichert Euch Euren Gutschein über 15 Euro, wenn Ihr die "Amazon Photos"-App herunterladet

Nutzt Ihr bereits die "Amazon Photos"-App, solltet Ihr schnell Euer erstes Bild hochladen. Denn bereits jetzt könnt Ihr Euch einen Amazon-Gutschein im Wert von 15 Euro sichern, wenn Ihr Euch die App downloadet und anschließend ein Foto hochladet. Alle Infos dazu findet Ihr mit einem Klick auf den Button.

Immer wieder spannend: Echo-Geräte, Fire-TV-Sticks, Kindle & mehr!

Während des Prime Days dürfen wir mit neuen Bestpreisen zu den verschiedenen Echo-Geräten von Amazon rechnen. Bereits jetzt ist der Echo Show 5 der zweiten Generation für gerade einmal 69,99 Euro* zu haben. Während der Aktionstage dürfen wir uns hier sicherlich über noch mehr Angebote rund um das Portfolio des größten Online-Versandhauses freuen. Welche Echo-Geräte, Fire-TV-Sticks und Kindle E-Reader im Angebot sind, findet Ihr an dieser Stelle, sobald die Angebote beginnen.

Die besten Smartphone Deals zu Xiaomi, Samsung & Co. am Prime Day

Auch bei den Smartphone-Angeboten dürfte Amazon am Prime Day wieder ordentlich an der Preisschraube drehen. Welche Angebote es zu Xiaomi, Samsung, Google und Co. geben wird, ist jetzt noch nicht bekannt. Sobald die ersten Deals vorhanden sind, findet Ihr sie natürlich an dieser Stelle. Falls Ihr ein neues Smartphone möchtet, aber noch nicht recht wisst, welches es sein soll, haben wir einige Bestenlisten vorbereitet:

Saugroboter, Mähroboter und mehr: Die besten Smart-Home-Deals

Auch smarte Helfer wie Saug- und Mähroboter dürften am Prime Day wieder zu spannenden Konditionen verfügbar sein. Doch auch Sicherheitskameras, smarte Türklingeln oder Thermostate sind häufig stark reduziert erhältlich. Über welche Angebote Ihr Euch explizit freuen könnt, erfahrt Ihr spätestens am 11. Juli in diesem Abschnitt. Um Euch bereits jetzt darauf einzustellen, empfehlen wir Euch unsere Bestenlisten:

Energiesparen am Prime Day: Angebote zu Balkonkraftwerken, Powerstations & Co.

Immer mehr Menschen verzichten auf den teuren Strom und möchten diesen lieber selbst erzeugen. Dafür eignen sich vor allem Balkonkraftwerke ausgezeichnet. Doch auch Powerstations und andere Energielösungen dürften am Prime Day deutlich reduziert erhältlich sein. Welche Deals Ihr finden könnt, präsentieren wir Euch ab dem 11. Juli hier. Ist Euch die Wartezeit zu lange, haben wir hier einige spannende Artikel zum Thema "Energiesparen":

LG, Philips oder Sony: Die besten TV-Angebote am Prime Day!

Es wird Zeit den alten Röhrenfernseher endlich zu entsorgen? Dann habt Ihr am Prime Day die Möglichkeit gute Fernseher zu günstigen Preisen zu ergattern. Welche Angebote Euch von LG, Philips, Sony oder anderen Herstellern erwarten, könnt Ihr in diesem Abschnitt nachlesen.

Gaming am Prime Day: Die besten Deals für Gamer

Natürlich kommen auch Gamer am Prime Day keinesfalls zu kurz und so könnt Ihr nicht nur massenhaft reduzierte Spiele oder den Prime-Gaming-Service finden, sondern zusätzlich noch fette Rabatte auf Peripherie-Geräte, wie Gaming-Mäuse oder Tastaturen, und Gaming-Möbel finden. Welche Angebote es betrifft, erfahrt Ihr am Prime Day an genau dieser Stelle.

Der Amazon Prime Day 2023

Die beiden Tage dürften für viele Schnäppchenjäger zu den wichtigsten Tagen des Jahres gehören. Schaut also regelmäßig vorbei, um nichts zu verpassen und Euch die Deals zu sichern. Wir aktualisieren diesen Artikel regelmäßig, damit Ihr jederzeit auf dem Laufenden bleibt.

Was haltet Ihr vom Prime Day? Habt Ihr bereits ein aktives Prime-Abonnement und freut Euch bereits darauf oder wartet Ihr lieber auf den Black Friday im November? Lasst es uns in den Kommentaren wissen! Schickt uns auch gerne Eure Lieblings-Deals am 11. und 12. Juli!