Wer einen Gaming-Laptop sucht um aktuelle Games, wie Throne and Liberty oder Wukong, in entsprechend hoher Auflösung zu spielen, kommt selten um einen Preis von 2.000 Euro oder mehr herum. Durch Deal-Ereignisse wie den Prime Day könnt Ihr Euch jedoch richtig gute Notebooks mit einem fetten Rabatt sichern. Hierzu zählt auch das MSI Sword 17 HX, bei dem Ihr gerade 39 Prozent im Vergleich zur UVP spart.

Affiliate Angebot MSI Sword 17 HX 17-Zoll-Display | QHD+ | Intel Core i7-14700HX | 16 GB DDR5 | 1 TB SSD | Nvidia GeForce RTX 4070 | Windows 11

Gaming-Laptop von MSI mit Nvidia GeForce RTX 4070 unter 1.500 Euro

Das MSI Sword 17 HX nutzt ein 17-Zoll-Display mit QHD+-Auflösung und einer 240-Hz-Bildwiederholrate. Die Tasten sind natürlich mit RGB-Beleuchtung ausgestattet und bieten ein QWERTZ-Layout. Spannend wird das Angebot jedoch erst durch die verbaute Technik im Inneren. Denn Ihr bekommt hier mit dem Intel Core i7-14700 HX einen echten High-End-Prozessor. Insgesamt 20 Kerne (Acht Performance- und Zwölf Effizienzkerne) bedienen bis zu 28 Threads bei einer Taktung zwischen 3,9 und 5,5 GHz. Euch stehen hier außerdem 16 GB DDR5 RAM und eine 1-TB-SSD zur Verfügung.

In der hier angebotenen Fassung des MSI Sword 17 HX gibt es ein QWERTZ-Layout und eine helle RGB-Beleuchtung. / © MSI

Bei der Grafikkarte setzt der Hersteller auf eine Nvidia GeForce RTX 4070 mit 8 GB VRAM. Der Zusatz "RTX" steht grob gesagt für Raytracing. Dabei handelt es sich um "Strahlenverfolgung", durch die Lichter und Strahlen in Spielen deutlich lebensechter gestaltet werden sollen. Für Gamer. die auf eine schöne Grafik setzen, also ein nicht ganz unerhebliches Feature. Bedenkt allerdings, dass Grafikeinheiten in Laptops in der Regel etwas schlechter performen, als in Desktop-PCs.

So gut ist das Angebot zum Laptop mit Windows 11 wirklich

Für 1.399 Euro könnt Ihr Euch das MSI Sword 17 HX jetzt sichern. Eine ordentliche Stange Geld. Allerdings kostet das Gerät in der UVP satte 2.299 Euro, was durch die hochwertig verbauten Komponenten begründet wird. Ein Blick auf idealo offenbart, dass es diese Laptop-Konfiguration nur bei Amazon zu kaufen gibt. Hier ist der Preis in den letzten drei Monaten stetig gefallen und hat zum Prime Day sein bisheriges Tief erreicht.

Der Bestpreis lag im August noch bei 1.699 Euro. Dementsprechend liegt das derzeitige Angebot sogar noch einmal 300 Euro darunter. Im direkten Vergleich zu anderen Gaming-Laptops schneidet der Deal auch nicht schlecht ab. So gibt es beispielsweise das Asus ROG Strix G17 für 1.349 Euro bei notebooksbilliger*. Das Gerät setzt auf eine ähnliche Spezifikation, nutzt allerdings einen AMD Ryzen 9 7845HX und eine Nvidia GeForce RTX 4060.

Möchtet Ihr Euch also ein Gaming-Laptop anschaffen und nicht mehr als 1.500 Euro ausgeben, macht Ihr beim MSI Sword 17 HX nichts falsch.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Sind Gaming-Laptops interessant für Euch oder nutzt Ihr die Geräte lieber zum Arbeiten? Lasst es uns wissen!