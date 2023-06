Android vs Apple: So viele Jahre sind die iPhones voraus

Es ist eigentlich nichts Neues: Android hinkt in Sachen Updates dem Apple-Betriebssystem iOS meilenweit hinterher. Nun hat Apple neue Zahlen zur Aktualität der iPhones herausgegeben. Die Statistiken übertreffen dabei wohl die kühnsten Erwartungen.

Das Problem der Android-Fragmentierung ist so alt wie das Betriebssystem von Google selbst. Hersteller, die Android für ihre Smartphones benutzen, haben in der Regel jede Menge eigene Anpassungen. Das wiederum führt dazu, dass große Updates, wie beispielsweise von Android 12 auf Android 13, nicht einfach und ohne große Anpassungen für alte Telefone übernommen werden können. Hinzu kommt, dass diese Produktpflege sehr aufwendig und damit für die Hersteller teuer ist. Nicht selten rutschen von daher alte Geräte bei manchen Herstellern aus deren Blickfeld. NextPit hatte über die Update-Politik von Samsung, Xiaomi & Co. bereits einige Male berichtet.

Leider veröffentlicht Google kaum mehr Zahlen zur genauen Android-Verteilung, das letzte Mal aber im April diesen Jahres. Daraus ging hervor, dass zwischen Januar und April der relative Anteil der Android-13-Installationen sich zwar von 5 Prozent auf rund 12 Prozent mehr als verdoppelt hat. Mehr als 70 % aller Android-Smartphones laufen noch immer mit Android-Versionen, die einige Jahre alt sind. Zum Beispiel ist Android 10 bei mehr als 18 % aller aktiven Android-Smartphones das gängige Betriebssystem.

Android-Verteilung, Stand April 2023 / © Google

Diese Fragmentierung ist nicht nur für die Konsumenten ein Problem – immerhin erhalten sie so viele Funktionen (und teilweise wichtige Sicherheitsupdates) nicht, die mittlerweile in den aktuellen Betriebssystemversionen laufen. Es ist auch für viele App-Entwickler eine Herausforderung, die ihre Programme an diese Gegebenheiten anpassen müssen.

iPhones sind sehr viel aktueller

Anders bei Apple, die nicht nur für bis zu 5 Jahre alten iPhones Software-Support bieten – die Smartphones werden von ihren Besitzern auch sehr viel konsequenter geupdated. Nach neuen, offiziellen Zahlen verwenden 90 Prozent aller in den letzten vier Jahren eingeführten Geräte das aktuelle Betriebssystem iOS 16. Nimmt man alle aktiven iOS-Geräte zusammen, sind es immer noch 81 %.

Apple rennt an dieser Stelle in jedem Fall der Android-Konkurrenz davon.

Und Ihr, welche Version verwendet Ihr gerade auf Euren Smartphones? Hattet Ihr eventuell auch ein ärgerliches (oder tolles) Erlebnis mit einem Softwareupdate? Erzählt es uns in den Kommentaren!