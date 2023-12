Für kurze Zeit: iPhone 15 Pro + Watch Ultra 2 mit Top-Tarif bei o2!

Bei o2 könnt Ihr Euch gerade einen spannenden Deal sichern, falls Ihr ein Apple-Rundum-Sorglos-Paket sucht. Denn der Provider bietet das neue Apple iPhone 15 Pro in Verbindung mit einem "o2 Mobile M Boost"-Tarif und der Watch Ultra 2 gerade für eine einmalige Anzahlung von 1 Euro an. Welche Kosten sonst noch auf Euch lauern und ob sich das Ganze lohnt, erfahrt Ihr in diesem Tarif-Check.