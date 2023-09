Apple iPhone 15 Pro (Max) vs. iPhone 14 Pro (Max): Lohnt das Upgrade?

Seit wenigen Tagen gibt es neue iPhones , angeführt vom iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max. Wie viel besser sind denn die neuen Spitzenmodelle aus Cupertino? Wir gehen der Frage nach und vergleichen die 15er-Pro-Modelle mit dem iPhone 14 Pro und Pro Max. So finden wir mit Euch heraus, ob bzw. für wen sich der Wechsel aufs iPhone 15 Pro (Max) bzw. generell die Anschaffung lohnt.

Apple iPhone 14 Pro Max vs iPhone 15 Pro Max: Die technischen Daten im Vergleich

Pro-Modell 2022 Pro-Max-Modell 2022 Pro-Modell 2023 Pro-Max-Modell 2023 Produkt Apple iPhone 14 Pro Apple iPhone 14 Pro Max Apple iPhone 15 Pro Apple iPhone 15 Pro Max UVP ab 1.299 € ab 1.449 € ab 1.199 € ab 1.449 € Bild Farben Space Black, Slver, Gold, Deep Purble Black Titanium, White Titanium, Blue Titanium, Nature Titanium Display Super Retina XDR Display

6,1" All‑Screen OLED Display

2556 x 1179 Pixel bei 460 ppi

120 Hz Bildwiederholrate

Dynamic Island Super Retina XDR Display

6,7" All‑Screen OLED Display

2796 x 1290 Pixel bei 460 ppi

120 Hz Bildwiederholrate

Dynamic Island Super Retina XDR Display

6,1" All‑Screen OLED Display

2556 x 1179 Pixel bei 460 ppi

120 Hz Bildwiederholrate

Dynamic Island Super Retina XDR Display

6,7" All‑Screen OLED Display

2796 x 1290 Pixel bei 460 ppi

120 Hz Bildwiederholrate

Dynamic Island SoC Apple A16 Bionic (4 nm) Apple A17 Pro (3 nm) Speicher 128 GB, 256 GB, 512 GB und 1 TB 256 GB, 512 GB und 1 TB microSD ❌ Hauptkamera 48 MP | Quad-Pixel-Sensor | 2.44 µm Pixel | f1.78 Blende | 24 mm Brennweite | Sensor-Shift OIS 48 MP | Quad-Pixel-Sensor | 2.44 µm Pixel | f1.78 Blende | 24 mm Brennweite | Sensor-Shift OIS Ultraweitwinkel 12 MP | f/2.2 Blende | 1.4µm | 13 mm Brennweite | Makro 12 MP | f/2.2 Blende | 1.4µm | 13 mm Brennweite | Makro Teleobjektiv 12 MP | f/1.78 | 77 mm Brennweite | 3x optischer Zoom | Sensor-Shift OIS 12 MP | f/2.8 | 77 mm Brennweite | 3x optischer Zoom | Sensor-Shift OIS 12 MP | f/2.8 | 120 mm Brennweite | 5x optischer Zoom | Sensor-Shift OIS Selfie 12 MP | f/1.9 Blende | Autofokus Audio Stereo Akkulaufzeit Videowiedergabe: 23 Stunden

Video (Streaming): 20 Stunden Audiowiedergabe: 75 Stunden Videowiedergabe: 29 Stunden

Video (Streaming): 25 Stunden

Audiowiedergabe: 95 Stunden Videowiedergabe: 23 Stunden

Video (Streaming): 20 Stunden Audiowiedergabe: 75 Stunden Videowiedergabe: 29 Stunden

Video (Streaming): 25 Stunden

Audiowiedergabe: 95 Stunden Schnelles Aufladen 20 W (Kabel)

15 W (MagSafe)

7,5 W (Qi) 20 W (Kabel)

15 W (MagSafe)

7,5 W (Qi) Robustheit IP68 Ceramic Shield, Rahmen aus rostfreiem Stahl IP68 Ceramic Shield, Rahmen aus Titan Konnektivität eSIM, 5G, Wi-Fi 6, NFC, Bluetooth 5.3, UWB, Satellit eSIM, 5G, Wi-Fi 6E, NFC, Bluetooth 5.3, UWB, Satellit Maße und Gewicht 147,5 x 71,5 x 7,95 mm | 206 g 160,7 x 77,6 x 7,90 mm | 240 g 146,6 x 70,6 x 8,25 mm | 187 g 159,9 x 76,7 x 8,25 mm | 221 g

Wer genau hingeschaut hat, wird bemerkt haben, dass die neuen Modelle in Europa tatsächlich günstiger geworden sind als ihre Vorgänger. Was es damit auf sich hat, klären wir weiter unten. Schon jetzt verweise ich aber auf unseren Beitrag, in welchem wir Euch aufzeigen, wo und wie Ihr die neuen iPhone-15-Modelle Eurer Wahl vorbestellen könnt.

Affiliate Angebot Apple iPhone 15 Pro Jetzt das Apple iPhone 15 Pro im Apple-Store, bei Amazon oder MediaMarkt kaufen

Affiliate Angebot Apple iPhone 15 Pro Max Jetzt das Apple iPhone 15 im Apple-Store, bei Amazon oder MediaMarkt kaufen

Inhaltsverzeichnis:

iPhone 14 Pro (Max) vs. iPhone 15 Pro (Max): Design und Display

Design:

Grundsätzlich hat sich Apple beim iPhone 15 Pro nicht für eine wirklich neue Designsprache entschieden. Auf den ersten Blick sehen die 2023er- und 2022er-Modelle also sehr ähnlich. Schauen wir jedoch etwas genauer hin, stellen wir aber tatsächlich einige spannende Änderungen fest. So ist natürlich der USB-Typ-C-Anschluss neu, der den Lightning-Port ablöst. Ebenfalls ganz frisch dabei: Der neue Action-Button, der die Mute-Taste beerbt, dabei aber mit allerlei Funktionen belegbar ist.

Apple iPhone 15 Pro und Pro Max sehen nochmals wertiger aus als die Vorgänger. / © Apple

Ebenfalls neu: Das iPhone 15 Pro (Max) ist weniger kantig, da Apple wieder mehr auf abgerundete Kanten setzt. Die Maße haben sich minimal verändert, deutlicher hingegen ist der Gewichtsverlust der Neuankömmlinge: Die 15er-Pro-Reihe nimmt jeweils 19 g ab gegenüber den 14er-Geräten – den Unterschied dürfte man deutlich spüren.

Weiterlesen:

Zu verdanken haben wir das u.a. der Materialwahl. Statt rostfreiem Edelstahl finden wir beim iPhone 15 Pro und Pro Max nämlich einen Rahmen aus Titan. Das macht die Geräte sowohl leichtgewichtiger als auch robuster. Am Schutz vor Wasser und Staub ändert sich dadurch nichts, es bleibt bei der IP68-Zertifizierung.

Schließlich hat sich Apple für neue Farben entschieden: Anstelle von Dunkellila, Gold, Silber und Space Schwarz hüllt der Tech-Gigant aus Cupertino seine Spitzenmodelle nun in Titan Natur, Titan Blau, Titan Weiß und Titan Schwarz.

Herzlich willkommen in Cupertino, mein lieber USB-Typ-C-Anschluss. / © Apple

Display:

Die abgerundeten Kanten des Displays haben wir bereits angesprochen, aber das war es dann auch tatsächlich schon mit Änderungen. Also ja: Ihr bekommt weiterhin 6,1 Zoll bzw. 6,7 Zoll große "Super Retina XDR"-Displays mit identischer Auflösung. Außerdem gibt es nach wie vor das Always-on-Display, Spitzenhelligkeit von 2.000 Nits und die ProMotion-Technologie, dank der die Bildwiederholrate zwischen 1 und 120 Hz pendelt.

iPhone 14 Pro (Max) vs. iPhone 15 Pro (Max): SoC und Leistung

Diese Kategorie dürfte in den kommenden Tests eine der spannendsten werden. Anstelle des zuletzt verbauten A16-Bionic-SoCs rückt jetzt der neue A17 Pro. Solange wir noch auf unsere Testgeräte warten, müssen wir uns auf das verraten, was uns Apple vorab verraten hat. Aber wenn selbst Antoine überlegt, wieder ins iPhone-Lager zu wechseln, steht uns da wohl ein echtes Performance-Monster ins Haus.

Was können die Neuen? Die komplette iPhone-15-Reihe im direkten Vergleich

Dabei ändert sich bei der Architektur (fast) nichts: Die 6-Core-CPU setzt sich erneut aus zwei Performance- und vier Effizienzkernen zusammen. Anstelle von fünf Kernen gibt es bei der GPU nun sechs Kerne, bei der Neural Engine bleibt es bei 16 Kernen. Jene Neural Engine soll zweimal so schnell sein wie beim A16 Bionic, das Raytracing gar viermal schneller. Die CPU selbst soll zehn Prozent schneller arbeiten als in der letzten Prozessoren-Generation, die GPU sogar bis zu 20 Prozent flotter.

Das iPhone 15 Pro wird laut Apple ein reines Gaming-"Monster". / © Apple

Klingt mächtig, muss von uns aber eben auch erst in den Tests verifiziert werden. Sobald das geschehen ist, erweitern wir diesen Abschnitt auch um eine aussagekräftige Tabelle mit Benchmark-Testresultaten. Ansonsten gibt es im Hinblick auf Hardware und Konnektivität nicht viel Wildes zu verkünden, was sich seit dem iPhone 14 Pro geändert hat. Die Speicher-Optionen bleiben die gleichen, abgesehen davon, dass es fürs iPhone 15 Pro Max keine 128-GB-Alternative mehr gibt. Lediglich beim WLAN gibt es ein kleines, aber erwähnenswertes Update von WiFi 6 auf 6E.

Schaut auch hier vorbei: Apple iPhone 14 (Plus) und iPhone 14 Pro (Max) im Vergleich

iPhone 14 Pro (Max) vs. iPhone 15 Pro (Max): Kamera

Während bei den Basis-Modellen durch den Wechsel auf die 48-MP-Hauptkamera frischer Wind durch die Kamera-Sektion geblasen wird, tut sich beim Pro erstaunlich wenig. Auf dem Papier bleibt es bei 48-MP-Hauptkamera, sowie jeweils 12-MP-Ultraweitwinkel-Cam und 12-MP-Telesensor. Allerdings soll der Sensor der Hauptkamera größer sein und so vor allem unter widrigen Lichtbedingungen noch mehr aus den Fotos herauskitzeln und das Rauschen verringern.

Zum ersten Mal seit vielen Generationen änderte Apple 2022 die Auflösung der Hauptkamera. Auch 2023 ist der 48-MP-Sensor noch aktuell. / © NextPit

Beim Teleobjektiv sind jetzt statt des dreifachen optischen Zooms durch eine neue Periskop-Technik sogar fünffache Vergrößerungen drin – allerdings nur beim Pro Max, nicht beim Pro. Auch die Selfie-Knipse bleibt unverändert. Natürlich will Apple auch die Software verbessert haben, sodass insbesondere Gesichter, aber auch Hunde und Katzen automatisch erkannt und direkt im Porträt-Modus abgelichtet werden sollen. Klingt insgesamt so, als hat sich die Kamera bei der neuen Pro-Reihe nicht herausragend weiterentwickelt. Aber keine Bange: Auch hier wird unser Test Licht ins Dunkel bringen.

iPhone 14 Pro (Max) vs. iPhone 15 Pro (Max): Software und iOS

Hier können wir uns erwartungsgemäß wieder kurzfassen. Klar, die iPhones der 15er-Reihe werden mit iOS 17 ins Rennen geschickt. Aber diese Software-Version findet ja auch ihren Weg aufs iPhone 14 Pro, sodass hier keine großen Unterschiede festzustellen sind. Ausnahme sind hier natürlich die ein Jahr länger verfügbaren Updates für die neuen iPhones. Grundsätzlich sind die neuen Funktionen wie NameDrop, Kontaktposter oder die Live Sticker aber für alle iPhones verfügbar, die auch iOS 17 erhalten.

Diese Kontaktposter gehören zu den Neuerungen, die mit iOS 17 aufs iPhone gelangen. / © NextPit

iPhone 14 Pro (Max) vs. iPhone 15 Pro (Max): Akkulaufzeit und schnelles Aufladen

Beim iPhone 14 kommunizierte Apple folgende Eckdaten zur Ladegeschwindigkeit:

iPhone 14 Pro:

Videowiedergabe: 23 Stunden

Video (Streaming): 20 Stunden

Audiowiedergabe: 75 Stunden

iPhone 14 Pro Max:

Videowiedergabe: 29 Stunden

Video (Streaming): 25 Stunden

Audiowiedergabe: 95 Stunden

Dazu wissen wir, dass offiziell mit bis zu 20 W kabelgebunden geladen wird (inoffiziell bis zu 27 W). Per MagSafe sind bis 15 W drin und kabellos schließlich bis 7,5 W.

All das, was ich hier fürs iPhone 14 Pro (Max) genannt habe, ist auch fürs iPhone 15 Pro (Max) gültig. Es bestätigt also nicht, dass mit dem neuen Pro-Modell schneller (mit bis zu 35 W) geladen werden kann. Auch, wenn die Kapazität der Akkus jeweils leicht angehoben wurde, sollen die Geräte identisch lange durchhalten wie vorher auch.

Natürlich profitiert Ihr aber vom USB-Typ-C-Anschluss und seid dadurch flexibler beim Kauf der Ladegeräte.

iPhone 14 Pro (Max) vs. iPhone 15 Pro (Max): Preise und Verfügbarkeit

Manchmal passieren halt auch im Tech-Zirkus merkwürdige Dinge. Zum Beispiel, dass die Preise für ein iPhone von Apple niedrigere angesetzt wird als im Vorjahr. Zumindest in Europa ist das der Fall, was vermutlich auf Währungsschwankungen zurückzuführen ist. Schauten wir im letzten Jahr gegenüber den US-Preisen ziemlich in die Röhre, normalisiert sich die Situation nun wieder.

Was heißt das konkret? Dass Ihr für die 128-GB-Version des iPhone 14 Pro letztes Jahr 1.299 Euro hinblättern musstet, jetzt aber lediglich 1.199 Euro fürs iPhone 15 Pro fällig werden. Beim iPhone 15 Pro Max bleibt der Einstiegspreis von 1.449 Euro zwar erhalten, dafür bekommt Ihr dann aber auch die Version mit 256 GB anstelle der weggefallenen 128-GB-Variante. Hier verweise ich noch einmal auf Dustins Artikel, der Euch verrät, wo und wie Ihr die verschiedenen Modelle der iPhone-15-Reihe vorbestellen könnt.

Bedenkt aber bei Eurer Kaufentscheidung, dass die Straßenpreise bei den letztjährigen iPhones jetzt auch deutlich niedriger sind als vor einem Jahr. So gibt es das iPhone 14 Pro immer wieder bereits unter 1.000 Euro und auch das iPhone 14 Pro Max (256 GB) liegt teilweise nur noch knapp oberhalb der 1.100-Euro-Marke.

Die unverbindlichen Preisempfehlungen der iPhone-14-Pro- und iPhone-15-Pro-Modelle

Ihr könnt die neuen Modelle bereits vorbestellen, ausgeliefert wird ab dem 22. September.

iPhone 14 Pro iPhone 14 Pro Max Plus iPhone 15 Pro iPhone 15 Pro Max 128 GB 1.299 € 1.499 € 1.199 € – 256 GB 1.429 € 1.579 € 1.329 € 1.449 € 512 GB 1.689 € 1.839 € 1.579 € 1.699 € 1 TB 1.949 € 2.099 € 1.829 € 1.949 €

Affiliate Angebot Apple iPhone 15 Pro Jetzt das Apple iPhone 15 Pro im Apple-Store, bei Amazon oder MediaMarkt kaufen

Affiliate Angebot Apple iPhone 15 Pro Max Jetzt das Apple iPhone 15 im Apple-Store, bei Amazon oder MediaMarkt kaufen

Hier ist ein Überblick über die wichtigsten Eckdaten der neuen iPhone-15-Pro-Modelle. / © Apple

Fazit

Wie immer steht ein Fazit am Ende eines solchen Vergleichs auf wackligen Beinen, solange wir nur die eine Seite selbst ausführlich testen konnten. Somit stehen hier vorerst nur technische Daten und Informationen zu den Preisen im Fokus. Alles Weitere ordnen wir ein, sobald wir Hand an das iPhone 15 Pro und das iPhone 15 Pro Max legen konnten.

Dennoch können wir jetzt schon festhalten, dass sich die Performance in einem Maße verbessern soll, die AAA-Spiele auf dem Smartphone ermöglicht. Dahingegen tut sich bei den Kameras nur relativ wenig. Tendenziell sind es also die Gamer, für die eine Neuanschaffung reizvoll sein könnte, während Fotografen ganz entspannt noch beim iPhone 14 Pro bleiben können.

Definitiv einen Blick wert: Das sind 2023 die besten Smartphones

Die anderen Änderungen – USB-C, schnelleres WLAN, minimale Design-Anpassungen – sind meines Erachtens wenig geeignet, Euch hier als iPhone-14-Pro-Besitzer:innen zum Kauf eines iPhone 15 Pro zu animieren. Besitzt Ihr allerdings keines von beiden Geräten, ergibt die Anschaffung der neuen Modelle womöglich Sinn.

Egal, für welches Gerät Ihr Euch entscheidet: Ihr solltet Euch mit dem Gedanken anfreunden, das Handy dann auch drei oder vier Jahre zu nutzen – die Kisten sind a) einfach gut genug, um sie so lange einzusetzen und b) einfach zu teuer, um jährlich wieder zuzuschlagen.

Was sagt Ihr denn zu den neuen Pro-Modellen aus Cupertino? Hat Euch die Präsentation überzeugt? Reichen Euch die 14er-Modelle noch? Und wie lange nutzt Ihr Eure iPhones überhaupt? Ihr könnt uns das alles gerne in den Kommentaren verraten.