Apple iPhone 17: Überraschende Design-Entscheidung bei diesem Modell

Das iPhone 15 Plus (Test) ist – auch –wegen seines großen Displays beliebt und gleichzeitig eine günstigere Alternative zu Apples anderem großen Modell, dem iPhone 15 Pro Max (Test) . Wir gehen davon aus, dass das diesjährige iPhone 16 Plus die gleiche Display-Größe haben wird. Ein Bericht innerhalb der Lieferkette prognostiziert allerdings, dass das iPhone 17 Plus im nächsten Jahr ein kleineres Panel erhalten könnte.

Apple iPhone 17 Plus könnte schrumpfen

In einem kostenpflichtigen Beitrag auf X sagte der bekannte Apple-Leaker und Berater Ross Young, dass das iPhone 17 Plus, das 2025 erscheinen soll, ein kleineres Display haben wird als das aktuelle Display des iPhone 15 Plus und des kommenden iPhone 16 Plus.

Young hat nicht verraten, wie klein das Display des Apple iPhone 17 Plus sein wird. Er gab jedoch an, dass die Bildschirmgröße zwischen der des iPhone 17 Pro und des iPhone 17 Pro Max liegt.

Attrappen des Apple iPhone 16 (Plus) und iPhone 16 Pro (Max), die das überarbeitete Kamera-Layout der Standardmodelle zeigen. / © X/u/SonnyDickson

Nach allem, was wir wissen, werden das iPhone 16 Pro und das iPhone 16 Pro Max in diesem Jahr mit einem 6,3-Zoll- bzw. 6,8-Zoll-Display größer werden. Es ist davon auszugehen, dass diese Größen auch im iPhone 17 Pro und iPhone 17 Pro Max beibehalten werden. Daher könnte die Displaygröße des iPhone 17 Plus im Bereich von 6,3 bis 6,6 Zoll Breite liegen.

Der Grund für die Umstellung auf ein kleineres Display ist noch nicht bekannt, aber es könnte bedeuten, dass Apple Standard-iPhone-Modelle deutlicher von den Pro-Modellen unterschieden möchte.

Andere zu erwartende Änderungen beim Apple iPhone 17

Abgesehen von der Größe sollen sowohl das Standard-iPhone 17 als auch das iPhone 17 Plus über schnellere Bildschirme verfügen, die ähnlich wie bei den iPhone-Pro-Modellen aufs ProMotion-Feature setzen dürften. Angeblich ist auch ein härterer Glasschutz in Arbeit, der für die gesamte iPhone-17-Reihe eingeführt werden könnte.

Das iPhone 17 wird erst in anderthalb Jahren auf den Markt kommen. Das bedeutet, dass wir noch mit einem Haufen weiterer Leaks und Gerüchten rechnen dürfen, über die wir Euch natürlich auf dem Laufenden halten werden.

