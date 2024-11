In der neuesten Ausgabe seines Power On Newsletters gibt Mark Gurman Einblicke in die nächste Generation des AirTag (zum Test), der angeblich bei Apple getestet wird. Dieser Zeitplan stimmt mit der voraussichtlichen Veröffentlichung Mitte 2025 überein, wobei das Gerät intern den Codenamen "B589" trägt.

Verbesserte Anti-Stalking-Funktionen und größere Reichweite

Der AirTag 2 wird Berichten zufolge über verbesserte Anti-Stalking-Funktionen verfügen, die durch ein neu gestaltetes Lautsprechersystem hervorgehoben werden, das schwieriger zu entfernen oder zu manipulieren sein wird. Diese Änderung soll den Missbrauch durch böswillige Akteure verhindern, die das Gerät verändern könnten, um Personen ohne deren Zustimmung zu verfolgen. Der Lautsprecher ist eine wichtige Funktion, die Nutzer/innen in der Nähe warnt, wenn ein unerwünschter AirTag mit ihnen unterwegs ist.

Diese Überarbeitung behebt Probleme mit dem ursprünglichen AirTag, der mit unerwünschtem Tracking in Verbindung gebracht wurde. Obwohl Apple die Verfolgungswarnungen eingeführt hat, um solche Aktivitäten zu verhindern, haben einige böswillige Akteure Wege gefunden, den Lautsprecher zu unterdrücken oder zu entfernen, so dass es für potenzielle Opfer schwieriger wird, benachrichtigt zu werden.

Neben dem robusteren Design des Lautsprechers weist Gurman darauf hin, dass der AirTag 2 mit Apples Ultrabreitband (UWB)-Chip der zweiten Generation ausgestattet sein wird, der erstmals mit dem iPhone 15 (zum Test) eingeführt wurde. Es wird erwartet, dass dieser aktualisierte Chip eine genauere und zuverlässigere Ortung, eine größere Reichweite und eine verbesserte Akkulaufzeit ermöglicht.

Google hat die Funktion "Unerwünschte Ortung" für Android-Handys und -Tablets veröffentlicht, die auch plattformübergreifend mit dem Apple AirTag und möglicherweise dem AirTag 2 funktionieren wird. / © nextpit

Was den Formfaktor angeht, wird der AirTag 2 voraussichtlich das gleiche scheibenförmige Design wie das Original behalten. Diese Kontinuität gewährleistet die Kompatibilität mit dem bestehenden AirTag-Zubehör und bietet den bisherigen Nutzer/innen Komfort.

Außerdem könnte der AirTag 2 eine bessere Integration mit der Vision Pro bieten und als interaktiver Controller für Apples kommendes Virtual/Augmented Reality Headset dienen.

Ein weiterer Punkt, den wir uns vom AirTag 2 wünschen, ist eine längere Akkulaufzeit, die mit der des Samsung Galaxy SmartTag 2 (zum Test) mithalten könnte, der eine Akkulaufzeit von bis zu 2 Jahren hat. Derzeit hat der Apple AirTag eine Laufzeit von bis zu einem Jahr, bevor ihr die CR2032-Zelle austauschen müsst.

Zeitplan für die Markteinführung und andere Apple Produkte

Apple hat zwar noch kein genaues Datum für die Markteinführung des AirTag 2 genannt, aber das Unternehmen hat für 2025 ein volles Programm, darunter ein neues Standard-iPad, einen HomePod-Lautsprecher mit Display und das iPhone SE 4. Es ist also wahrscheinlich, dass das Gerät zusammen mit diesen neuen Geräten auf den Markt kommt.